Ce a discutat FIA cu cele două companii

Ben Sulayem a relatat că i-a sugerat BYD să cumpere o echipă existentă. Potrivit explicației sale, compania chineză preferă să creeze una proprie și a fost invitată să revină cu o propunere solidă. În cazul Geely, confirmarea disponibilă privește abordarea federației, nu detaliile unui plan. De aceea, cele două nume nu ar trebui prezentate drept două candidaturi depuse în competiție pentru un loc deja liber.

Cadillac a dus grila la 11 echipe în 2026, însă precedentul nu creează automat un loc pentru următorul constructor interesat. Proiectul unei echipe proprii ar presupune să demonstrezi că poți finanța operațiunile, recruta oamenii și susține ritmul de dezvoltare. Admiterea nu se reduce la dimensiunea grupului sau la succesul său comercial. Pentru spectator, diferența se poate verifica simplu: o discuție confirmată este o știre, dar următorul pas relevant ar fi un proces și documentele lui.

Între o echipă cumpărată și una construită de la zero diferă și accesul la infrastructură. Prima preia o organizație funcțională, în timp ce a doua trebuie să pună de acord calendarul de recrutare, dezvoltarea tehnică și momentul admiterii.

De ce motorul contează pentru un constructor cunoscut prin electrice

Monoposturile actuale au sisteme hibride, iar ponderea propulsiei electrice și a motorului termic rămâne o temă de negociere pentru anii următori. Electrek a notat că FIA merge spre un avantaj mai mare acordat motorului termic pentru 2027 și 2028 și că Ben Sulayem a susținut un viitor cu motoare V8 și electrificare mai redusă. Intențiile discutate pentru următorul ciclu nu sunt un regulament definitiv pe baza căruia să poți cumpăra astăzi un motor.

BYD își poate folosi apariția în Formula 1 pentru notorietate și pentru a-și asocia numele cu performanța. Asta nu înseamnă că o tehnologie de monopost se va regăsi automat în mașinile sale din România. Pentru Geely, cu un portofoliu larg de mărci, apare și întrebarea sub ce identitate ar intra. Până la răspunsuri, știrea rămâne despre interesul exprimat de două grupuri, nu despre schimbarea deja votată a grilei.