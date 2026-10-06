Un singur ecosistem pentru filme, gaming și muzică: gadgeturile HONOR pentru serile de toamnă
Serile de toamnă schimbă puțin rutina de divertisment. Filmele și serialele, jocurile, muzica și rețelele sociale ajung să fie consumate în aceeași seară, iar trecerea de la un tip de conținut la altul înseamnă, tot mai des, trecerea de la un dispozitiv la altul. HONOR își construiește ecosistemul în jurul acestei idei, cu smartphone, tabletă și smartwatch care pot completa experiența de divertisment.
Potrivit raportului Deloitte Digital Media Trends 2026, persoanele care se consideră fani ai anumitor forme de divertisment petrec mai mult timp și cheltuie mai mulți bani pe conținut digital decât cele care nu se identifică astfel. În același timp, trecerea între streaming, gaming, muzică și conținut social devine tot mai frecventă. Datele MIDiA Research arată că gamerii petrec, în medie, 8,5 ore pe săptămână urmărind conținut video pe platformele sociale, față de 7,4 ore dedicate jocurilor.
HONOR Pad 20 pune accentul pe ecran și autonomie
Pentru filme, seriale, jocuri sau navigare online, HONOR Pad 20 vine cu un display de 12,1 inci, rezoluție 3K și rată de refresh de până la 120 Hz. Luminozitatea maximă ajunge la 700 de niți, iar sistemul audio cu șase difuzoare este gândit pentru conținut video, muzică și gaming.
Tableta are un corp metalic cu grosimea de 6,29 mm și cântărește 525 de grame, astfel că poate fi transportată relativ ușor între camere sau luată în deplasări. Autonomia este susținută de o baterie de 10.100 mAh, iar platforma mobilă Snapdragon 7 Gen 3 asigură resursele necesare pentru streaming, multitasking și jocuri.
Un alt element important este MagicOS 10, care aduce o interfață de tip desktop și funcții de multitasking. Mai multe aplicații pot fi folosite în paralel, iar experiența se apropie mai mult de modul de lucru întâlnit pe un PC.
Pentru o seară în care un serial este urmat de câteva videoclipuri, apoi de un joc sau de navigare pe internet, formatul tabletei oferă mai mult spațiu decât un smartphone obișnuit.
HONOR Magic V6 schimbă dimensiunea ecranului când este nevoie
HONOR Magic V6 este destinat situațiilor în care telefonul trebuie să se adapteze mai multor tipuri de conținut. Închis, dispozitivul funcționează ca un smartphone obișnuit, cu un ecran exterior de 6,52 inci. Odată deschis, utilizatorul are la dispoziție un display interior de 7,95 inci, mai potrivit pentru streaming, gaming sau navigare.
Ecranul interior are o rată de refresh adaptivă de până la 120 Hz, iar platforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 este destinată inclusiv scenariilor de multitasking. Funcția HONOR Multi-flex permite utilizarea simultană a mai multor ferestre, ceea ce poate fi util atunci când mai multe aplicații sunt folosite în același timp.
Pentru sesiunile mai lungi, Magic V6 are o baterie siliciu-carbon de 6.660 mAh. Încărcarea HONOR SuperCharge ajunge la 80W prin cablu și 66W wireless. Telefonul are o grosime de 9 mm atunci când este pliat și o greutate de 224 de grame.
Prin formatul pliabil, Magic V6 încearcă să rezolve una dintre limitele telefoanelor clasice: dimensiunea redusă a ecranului atunci când este nevoie de mai mult spațiu pentru conținut.
HONOR Watch 6 aduce notificările la încheietură
Smartwatch-ul HONOR Watch 6 completează ecosistemul prin funcții care nu necesită scoaterea telefonului din buzunar. Notificările, apelurile și comenzile pentru muzică pot fi accesate direct de la încheietură.
Ceasul cântărește 41 de grame și are un display cu luminozitate maximă de 3.000 de niți. Bateria de 980 mAh este prezentată cu o autonomie de până la 35 de zile, ceea ce reduce nevoia încărcărilor frecvente.
HONOR Watch 6 poate fi conectat simultan la două telefoane, astfel încât notificările de pe ambele smartphone-uri să poată fi preluate de pe ceas. Pentru anumite acțiuni pot fi folosite și gesturi realizate prin rotirea încheieturii, inclusiv pentru gestionarea alarmelor, apelurilor sau comenzilor muzicale.
Dispozitivul nu este destinat exclusiv divertismentului. Pentru momentele în care seara include și mișcare, ceasul oferă 122 de moduri sportive.
Trei dispozitive pentru momente diferite ale serii
Ideea ecosistemului HONOR este ca fiecare dispozitiv să aibă un rol diferit, în funcție de activitatea desfășurată. Pad 20 pune accentul pe suprafața mare a ecranului și pe autonomie, Magic V6 adaugă flexibilitatea unui display pliabil, iar Watch 6 mută notificările și comenzile esențiale la încheietură.
Cele trei dispozitive sunt concepute să se conecteze între ele și să funcționeze și alături de produse din ecosistemele altor branduri. Astfel, trecerea de la smartphone la tabletă sau smartwatch poate fi făcută în funcție de conținutul ales și de momentul serii.
Pentru o sesiune de streaming, tableta poate oferi spațiul necesar pentru imagine și sunet. Pentru gaming sau navigare în deplasare, telefonul pliabil poate combina formatul compact cu un ecran mai mare atunci când este deschis. Iar smartwatch-ul poate rămâne dispozitivul folosit pentru notificări, apeluri și controlul muzicii.