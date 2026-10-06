Un singur ecosistem pentru filme, gaming și muzică: gadgeturile HONOR pentru serile de toamnă

HONOR Pad 20 pune accentul pe ecran și autonomie

Pentru filme, seriale, jocuri sau navigare online, HONOR Pad 20 vine cu un display de 12,1 inci, rezoluție 3K și rată de refresh de până la 120 Hz. Luminozitatea maximă ajunge la 700 de niți, iar sistemul audio cu șase difuzoare este gândit pentru conținut video, muzică și gaming.

Tableta are un corp metalic cu grosimea de 6,29 mm și cântărește 525 de grame, astfel că poate fi transportată relativ ușor între camere sau luată în deplasări. Autonomia este susținută de o baterie de 10.100 mAh, iar platforma mobilă Snapdragon 7 Gen 3 asigură resursele necesare pentru streaming, multitasking și jocuri.

Un alt element important este MagicOS 10, care aduce o interfață de tip desktop și funcții de multitasking. Mai multe aplicații pot fi folosite în paralel, iar experiența se apropie mai mult de modul de lucru întâlnit pe un PC.

Pentru o seară în care un serial este urmat de câteva videoclipuri, apoi de un joc sau de navigare pe internet, formatul tabletei oferă mai mult spațiu decât un smartphone obișnuit.

HONOR Magic V6 schimbă dimensiunea ecranului când este nevoie

HONOR Magic V6 este destinat situațiilor în care telefonul trebuie să se adapteze mai multor tipuri de conținut. Închis, dispozitivul funcționează ca un smartphone obișnuit, cu un ecran exterior de 6,52 inci. Odată deschis, utilizatorul are la dispoziție un display interior de 7,95 inci, mai potrivit pentru streaming, gaming sau navigare.

Ecranul interior are o rată de refresh adaptivă de până la 120 Hz, iar platforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 este destinată inclusiv scenariilor de multitasking. Funcția HONOR Multi-flex permite utilizarea simultană a mai multor ferestre, ceea ce poate fi util atunci când mai multe aplicații sunt folosite în același timp.

Pentru sesiunile mai lungi, Magic V6 are o baterie siliciu-carbon de 6.660 mAh. Încărcarea HONOR SuperCharge ajunge la 80W prin cablu și 66W wireless. Telefonul are o grosime de 9 mm atunci când este pliat și o greutate de 224 de grame.