Honor dezvăluie camera telefonului Robot Phone înainte de lansare. Senzor de 200 MP și tehnologie Arri pentru filmări cinematografice
Honor a publicat noi informații despre Robot Phone, viitorul său smartphone de top, cu doar câteva zile înainte de prezentarea oficială programată pentru 12 august. Compania pune accent în special pe sistemul foto, dezvoltat în colaborare cu celebrul producător german de camere cinematografice Arri, parteneriat care promite funcții întâlnite până acum mai degrabă pe echipamente profesionale decât pe telefoane.
Robot Phone este primul dispozitiv rezultat din această colaborare și aduce o serie de premiere pentru Honor, de la procesare video avansată până la un sistem de stabilizare construit în jurul unui gimbal miniatural.
Camera principală de 200 MP este montată pe un gimbal cu trei axe
Cea mai importantă noutate este camera principală de 200 MP, care folosește un senzor cu dimensiunea de 1/1,28 inci și o diafragmă f/1.6. Spre deosebire de majoritatea smartphone-urilor, aceasta este montată pe un gimbal mecanic cu trei axe, conceput pentru a oferi o stabilizare mai eficientă în timpul fotografierii și filmării, scrie GSMArena.
Honor afirmă că mecanismul de stabilizare folosește un motor proiectat intern, cu o greutate de numai 2,6 grame. Potrivit companiei, acesta este cu aproximativ 65% mai mic decât motoarele utilizate în sistemele similare și oferă o densitate a cuplului cu 35% mai mare, ceea ce ar trebui să permită mișcări mai precise fără a ocupa mult spațiu în interiorul telefonului.
Procesarea imaginilor este realizată cu ajutorul noului procesor de imagine Yuguang H1, dezvoltat de Honor, care va avea rolul de a optimiza fotografiile și înregistrările video direct pe dispozitiv.
Colaborarea cu Arri aduce funcții dedicate filmărilor profesionale
Parteneriatul cu Arri nu se limitează la branding. Honor confirmă că Robot Phone va putea înregistra video folosind Log-C3, un format apreciat în industria cinematografică deoarece păstrează un interval dinamic extins și oferă mai multă flexibilitate în etapa de editare.
Telefonul va include și suport pentru LUT (Look-Up Table), ceea ce înseamnă că poți aplica profiluri de culoare direct pe dispozitiv, fără să fie nevoie de procesare ulterioară pe un calculator.
În plus, Honor introduce un mod dedicat numit Cinema Mode, care încearcă să reproducă aspectul vizual specific camerelor profesionale Arri. Compania nu a explicat încă toate detaliile tehnice ale acestui mod, însă susține că experiența de filmare va fi diferită de cea oferită de smartphone-urile obișnuite.
Honor mai precizează că dezvoltarea Robot Phone a implicat peste 100 de brevete, semn că producătorul încearcă să transforme acest model într-un etalon pentru fotografia și videografia mobilă.
Robot Phone ar urma să includă Snapdragon 8 Elite Gen 5 și baterie de 6.000 mAh
Pe lângă camera principală, smartphone-ul va integra și un teleobiectiv periscopic de 200 MP, destinat fotografiilor cu zoom, precum și o cameră ultrawide de 50 MP.
Conform informațiilor disponibile până acum, Robot Phone va avea un ecran cu diagonala cuprinsă între 6,3 și 6,4 inci și va fi echipat cu viitorul procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, unul dintre cele mai puternice cipuri pregătite pentru telefoanele premium.
Autonomia ar urma să fie asigurată de o baterie de 6.000 mAh, iar prezentarea oficială este programată pentru 12 august. Până atunci, este posibil ca Honor să dezvăluie și alte detalii despre unul dintre cele mai ambițioase smartphone-uri foto pe care le-a pregătit până acum.