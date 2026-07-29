Honor dezvăluie camera telefonului Robot Phone înainte de lansare. Senzor de 200 MP și tehnologie Arri pentru filmări cinematografice

Camera principală de 200 MP este montată pe un gimbal cu trei axe

Cea mai importantă noutate este camera principală de 200 MP, care folosește un senzor cu dimensiunea de 1/1,28 inci și o diafragmă f/1.6. Spre deosebire de majoritatea smartphone-urilor, aceasta este montată pe un gimbal mecanic cu trei axe, conceput pentru a oferi o stabilizare mai eficientă în timpul fotografierii și filmării, scrie GSMArena.

Honor afirmă că mecanismul de stabilizare folosește un motor proiectat intern, cu o greutate de numai 2,6 grame. Potrivit companiei, acesta este cu aproximativ 65% mai mic decât motoarele utilizate în sistemele similare și oferă o densitate a cuplului cu 35% mai mare, ceea ce ar trebui să permită mișcări mai precise fără a ocupa mult spațiu în interiorul telefonului.

Procesarea imaginilor este realizată cu ajutorul noului procesor de imagine Yuguang H1, dezvoltat de Honor, care va avea rolul de a optimiza fotografiile și înregistrările video direct pe dispozitiv.

Colaborarea cu Arri aduce funcții dedicate filmărilor profesionale

Parteneriatul cu Arri nu se limitează la branding. Honor confirmă că Robot Phone va putea înregistra video folosind Log-C3, un format apreciat în industria cinematografică deoarece păstrează un interval dinamic extins și oferă mai multă flexibilitate în etapa de editare.

Telefonul va include și suport pentru LUT (Look-Up Table), ceea ce înseamnă că poți aplica profiluri de culoare direct pe dispozitiv, fără să fie nevoie de procesare ulterioară pe un calculator.

În plus, Honor introduce un mod dedicat numit Cinema Mode, care încearcă să reproducă aspectul vizual specific camerelor profesionale Arri. Compania nu a explicat încă toate detaliile tehnice ale acestui mod, însă susține că experiența de filmare va fi diferită de cea oferită de smartphone-urile obișnuite.

Honor mai precizează că dezvoltarea Robot Phone a implicat peste 100 de brevete, semn că producătorul încearcă să transforme acest model într-un etalon pentru fotografia și videografia mobilă.