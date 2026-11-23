Calculatoarele cuantice ar putea aduce primele rezultate concrete în sectorul energiei, nu în medicină
Calculatoarele cuantice sunt asociate de obicei cu promisiunea unor descoperiri majore în medicină, de la dezvoltarea unor medicamente noi până la simularea comportamentului moleculelor. Totuși, primele aplicații cu impact practic ar putea apărea într-un domeniu diferit: energia. Mai multe companii testează deja algoritmi cuantici pentru optimizarea rețelelor electrice, dezvoltarea unor materiale mai eficiente pentru panourile solare și producerea hidrogenului cu un consum mai redus de resurse rare.
Tehnologia este încă departe de a-și îndeplini toate promisiunile, iar unele dintre cele mai ambițioase aplicații ar putea necesita ani sau chiar decenii de dezvoltare. În schimb, proiectele din sectorul energetic urmăresc probleme concrete, cu efecte directe asupra costurilor, securității alimentării și tranziției către surse regenerabile.
De ce companiile cuantice se orientează către sectorul energiei
Una dintre companiile care încearcă să transforme calculul cuantic într-un instrument practic pentru industria energetică este Phasecraft, fondată în 2019, la Bristol, în Marea Britanie. Compania dezvoltă software cuantic și a atras 34 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare Series B, în 2025. În septembrie 2026, a anunțat că va deschide sediul central din Statele Unite în Arlington, Virginia, scrie CNBC.
Ashley Montanaro, cofondator și director executiv al Phasecraft, consideră că domeniul energiei oferă oportunități importante pentru această tehnologie. Printre obiective se numără rezolvarea unor probleme care au atât valoare comercială, cât și implicații pentru securitatea energetică.
Calculul cuantic se bazează pe principii diferite de cele ale calculatoarelor clasice. În loc să proceseze informația exclusiv prin biți care au valoarea zero sau unu, calculatoarele cuantice folosesc qubiți, care pot exploata fenomene precum suprapunerea și corelația cuantică. În anumite condiții, această abordare ar putea permite rezolvarea mai eficientă a unor probleme complexe.
În industria energiei, una dintre direcțiile de cercetare vizează optimizarea operațiunilor rețelelor electrice. Alte proiecte urmăresc identificarea unor materiale cu proprietăți mai bune pentru celulele solare, pilele de combustie pe bază de hidrogen și procesele de producție a hidrogenului.
Phasecraft nu este singura companie care explorează aceste aplicații. Quantinuum, formată prin fuziunea Cambridge Quantum cu Honeywell Quantum Solutions și listată la Nasdaq în iunie 2026, folosește tehnologia pentru modelarea materialelor destinate pilelor de combustie cu hidrogen utilizate în transporturi. Compania colaborează, de asemenea, cu parteneri pentru cercetarea unor materiale care ar putea fi folosite în captarea carbonului.
Cum ar putea calculul cuantic să ajute rețelele electrice
O altă companie britanică implicată în acest domeniu este ORCA Computing, desprinsă din Universitatea Oxford. Aceasta colaborează cu BP pentru a înțelege mai bine modul în care proprietățile fizice, chimice și biologice ale moleculelor influențează comportamentul lor. Cercetarea ar putea contribui la explicarea procesului de ardere a biocombustibililor și la identificarea unor metode prin care aceștia să fie utilizați mai eficient.
ORCA Computing a lucrat și cu compania japoneză de software JIJ la o problemă importantă pentru operatorii din sectorul energetic: stabilirea centralelor electrice care trebuie pornite sau oprite, precum și a momentelor în care trebuie luate aceste decizii. Obiectivul este acoperirea cererii de energie la cel mai mic cost posibil.
Proiectul a implicat și BP, precum și National Quantum Computing Centre (NQCC), laboratorul național britanic dedicat calculului cuantic, susținut de guvern prin intermediul organizației UK Research and Innovation. Participarea instituțiilor publice arată interesul autorităților pentru potențialul acestei tehnologii în domeniul energiei.
Pentru Phasecraft, stabilitatea și optimizarea rețelelor electrice reprezintă una dintre priorități. Compania colaborează cu National Energy System Operator (NESO), organismul independent care planifică și echilibrează alimentarea cu energie în Anglia, Scoția și Țara Galilor.
Printre problemele abordate se numără gestionarea schimburilor de energie și izolarea unor segmente ale rețelei în situații de urgență. Phasecraft susține că software-ul său poate realiza anumite operațiuni de până la 1.000 de ori mai repede decât sistemele de calcul convenționale.
Compania consideră că tehnologia ar putea avea o cerere deosebită în Asia, unde electrificarea se extinde rapid. Creșterea consumului pune presiune asupra infrastructurii, iar rețelele trebuie să gestioneze atât cererea tot mai mare, cât și variațiile de producție ale surselor regenerabile.
Materiale mai eficiente pentru panouri solare și producția de hidrogen
Cercetarea nu se limitează la gestionarea rețelelor. Phasecraft lucrează împreună cu producătorul britanic de celule solare Oxford PV pentru dezvoltarea unor materiale destinate celulelor fotovoltaice. Scopul este obținerea unor componente capabile să funcționeze mai eficient decât cele utilizate în prezent.
O altă direcție vizează producția de hidrogen. Phasecraft a format un parteneriat cu Johnson Matthey, companie britanică specializată în materiale avansate, Universitatea Harvard și QuEra, un producător de hardware cuantic din Boston. Proiectul este coordonat în cadrul programului ARPA-E, agenția guvernamentală americană care finanțează cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor energetice avansate.
Echipele urmăresc descoperirea unor catalizatori noi, care ar putea reduce dependența de metale rare precum iridiul. Acest element este important în prezent pentru anumite procese de producere a hidrogenului, însă disponibilitatea sa limitată reprezintă o provocare pentru extinderea tehnologiilor bazate pe acest combustibil.
Identificarea unor materiale alternative sau a unor formule care necesită cantități mai mici de iridiu ar putea contribui la reducerea costurilor și la dezvoltarea unor procese mai eficiente. Calculul cuantic este testat tocmai pentru capacitatea sa potențială de a modela interacțiuni complexe dintre atomi și molecule, un proces dificil pentru calculatoarele convenționale.
Ashley Montanaro susține că orientarea către energie nu înseamnă renunțarea la oportunitățile comerciale din alte domenii. Dimpotrivă, rezultatele ar putea avea valoare economică directă. „Atunci când reușești să faci acest lucru corect, beneficiile comerciale sunt reale: rețelele energetice mai eficiente înseamnă costuri operaționale mai mici și o valoare mai mare obținută din infrastructura existentă”, a declarat acesta.