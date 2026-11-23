De ce companiile cuantice se orientează către sectorul energiei

Una dintre companiile care încearcă să transforme calculul cuantic într-un instrument practic pentru industria energetică este Phasecraft, fondată în 2019, la Bristol, în Marea Britanie. Compania dezvoltă software cuantic și a atras 34 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare Series B, în 2025. În septembrie 2026, a anunțat că va deschide sediul central din Statele Unite în Arlington, Virginia, scrie CNBC.

Ashley Montanaro, cofondator și director executiv al Phasecraft, consideră că domeniul energiei oferă oportunități importante pentru această tehnologie. Printre obiective se numără rezolvarea unor probleme care au atât valoare comercială, cât și implicații pentru securitatea energetică.

Calculul cuantic se bazează pe principii diferite de cele ale calculatoarelor clasice. În loc să proceseze informația exclusiv prin biți care au valoarea zero sau unu, calculatoarele cuantice folosesc qubiți, care pot exploata fenomene precum suprapunerea și corelația cuantică. În anumite condiții, această abordare ar putea permite rezolvarea mai eficientă a unor probleme complexe.

În industria energiei, una dintre direcțiile de cercetare vizează optimizarea operațiunilor rețelelor electrice. Alte proiecte urmăresc identificarea unor materiale cu proprietăți mai bune pentru celulele solare, pilele de combustie pe bază de hidrogen și procesele de producție a hidrogenului.

Phasecraft nu este singura companie care explorează aceste aplicații. Quantinuum, formată prin fuziunea Cambridge Quantum cu Honeywell Quantum Solutions și listată la Nasdaq în iunie 2026, folosește tehnologia pentru modelarea materialelor destinate pilelor de combustie cu hidrogen utilizate în transporturi. Compania colaborează, de asemenea, cu parteneri pentru cercetarea unor materiale care ar putea fi folosite în captarea carbonului.

Cum ar putea calculul cuantic să ajute rețelele electrice

O altă companie britanică implicată în acest domeniu este ORCA Computing, desprinsă din Universitatea Oxford. Aceasta colaborează cu BP pentru a înțelege mai bine modul în care proprietățile fizice, chimice și biologice ale moleculelor influențează comportamentul lor. Cercetarea ar putea contribui la explicarea procesului de ardere a biocombustibililor și la identificarea unor metode prin care aceștia să fie utilizați mai eficient.

ORCA Computing a lucrat și cu compania japoneză de software JIJ la o problemă importantă pentru operatorii din sectorul energetic: stabilirea centralelor electrice care trebuie pornite sau oprite, precum și a momentelor în care trebuie luate aceste decizii. Obiectivul este acoperirea cererii de energie la cel mai mic cost posibil.