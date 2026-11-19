HONOR Robot Phone, telefonul care combină inteligența artificială cu robotica, ajunge la Romexpo

Una dintre cele mai interesante atracții pregătite de HONOR pentru ediția aniversară Bucharest Gaming Week este Robot Phone, un concept de smartphone care încearcă să depășească limitele interacțiunii tradiționale dintre utilizator și dispozitiv. Prin combinarea inteligenței artificiale cu robotica, producătorul propune o nouă perspectivă asupra modului în care telefoanele mobile ar putea reacționa la mediul înconjurător și la nevoile utilizatorilor, în loc să se limiteze la executarea comenzilor introduse pe ecran.

Prezența Robot Phone la București este relevantă și pentru că oferă publicului ocazia să descopere una dintre direcțiile experimentale în care HONOR investește pentru viitoarele generații de dispozitive. Compania prezintă produsul drept un concept tehnologic, nu drept un smartphone disponibil comercial, iar comunicatul evenimentului nu precizează în ce măsură vizitatorii vor putea interacționa direct cu prototipul. Chiar și așa, includerea sa în expoziție demonstrează că producătorul își dorește să aducă discuția despre inteligența artificială dincolo de funcțiile software și de asistenții virtuali deja integrați în telefoanele actuale.

Pe lângă acest concept, HONOR va expune o selecție de dispozitive comerciale pe care vizitatorii le vor putea descoperi și testa. Printre acestea se numără smartphone-ul pliabil HONOR Magic V6, seria HONOR 600, alte modele din familia HONOR Magic, tableta HONOR MagicPad 4 și ceasul inteligent HONOR Watch 6. Reprezentanții companiei vor fi prezenți la stand pentru a oferi informații despre caracteristicile produselor și tehnologiile integrate în acestea.

Competiții de Brawl Stars și Asphalt, provocări cu Bobospider și premii în fiecare zi

Dincolo de prezentarea produselor, componenta competitivă ocupă un loc central în programul HONOR Mobile Arena. Pe parcursul celor două zile, participanții vor putea lua parte la turnee de Brawl Stars și Asphalt, două jocuri foarte populare în universul gamingului pe smartphone, care pun la încercare abilități diferite, de la reflexe și strategie până la precizie și control. Arena va fi deschisă sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 20:00, iar atmosfera va fi întreținută de Vehy, prezent în rolul de MC pe toată durata evenimentului.

Sâmbătă, 21 noiembrie, competițiile vor avea loc între orele 12:00 și 13:30, respectiv 16:00 și 18:00. Unul dintre momentele speciale este programat între 13:30 și 15:00, când creatorul de conținut Bobospider va participa la sesiunea Beat the Content Creator. Fanii vor avea astfel ocazia să treacă de la urmărirea videoclipurilor sale la o confruntare directă în joc, într-un format conceput pentru interacțiunea dintre creatorii de conținut și comunitățile lor.

Duminică, 22 noiembrie, turneele sunt programate între 12:00 și 14:00 și între 16:00 și 18:00. În ambele zile vor exista și intervale Free to Play, destinate celor care vor să experimenteze jocurile disponibile fără să participe la competiții. Festivitățile de premiere sunt programate zilnic de la ora 18:00.

HONOR a pregătit recompense pentru participanții care ocupă primele trei locuri în turnee. Câștigătorii vor primi câte un gamepad HONOR pentru telefon, cei clasați pe poziția secundă vor fi recompensați cu selfie stick-uri, iar participanții de pe locul al treilea vor primi genți sport. Cele mai importante premii anunțate sunt însă câte un smartphone HONOR 600 și câte o tabletă HONOR Pad X8b în fiecare zi, compania pregătind astfel patru dispozitive pentru cele două zile de eveniment.