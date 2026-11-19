HONOR Robot Phone vine în România, la Bucharest Gaming Week 2026. Două zile de gaming și premii la Romexpo, turnee de Brawl Stars și Asphalt pe mobil
Gamingul pe smartphone a evoluat spectaculos în ultimii ani, iar telefoanele mobile au devenit suficient de performante pentru a susține experiențe competitive care, nu cu mult timp în urmă, erau asociate exclusiv cu PC-urile și consolele dedicate. În paralel, producătorii de dispozitive mobile experimentează cu tehnologii care încearcă să schimbe fundamental modul în care interacționăm cu telefoanele noastre. HONOR își propune să aducă ambele direcții în atenția publicului român, prin participarea la Bucharest Gaming Week 2026, unde va prezenta inclusiv conceptul futurist Robot Phone.
Pe 21 și 22 noiembrie, compania va transforma o parte din Pavilionul B1 de la Romexpo într-o arenă dedicată competițiilor de gaming pe mobil, provocărilor interactive și întâlnirilor cu creatorii de conținut. HONOR Mobile Arena va găzdui turnee de Brawl Stars și Asphalt, sesiuni în care vizitatorii vor putea juca fără presiunea unui clasament și concursuri cu zeci de premii. Printre cele mai importante recompense se numără smartphone-uri HONOR 600 și tablete HONOR Pad X8b, care vor fi oferite în fiecare dintre cele două zile ale evenimentului.
HONOR Robot Phone, telefonul care combină inteligența artificială cu robotica, ajunge la Romexpo
Una dintre cele mai interesante atracții pregătite de HONOR pentru ediția aniversară Bucharest Gaming Week este Robot Phone, un concept de smartphone care încearcă să depășească limitele interacțiunii tradiționale dintre utilizator și dispozitiv. Prin combinarea inteligenței artificiale cu robotica, producătorul propune o nouă perspectivă asupra modului în care telefoanele mobile ar putea reacționa la mediul înconjurător și la nevoile utilizatorilor, în loc să se limiteze la executarea comenzilor introduse pe ecran.
Prezența Robot Phone la București este relevantă și pentru că oferă publicului ocazia să descopere una dintre direcțiile experimentale în care HONOR investește pentru viitoarele generații de dispozitive. Compania prezintă produsul drept un concept tehnologic, nu drept un smartphone disponibil comercial, iar comunicatul evenimentului nu precizează în ce măsură vizitatorii vor putea interacționa direct cu prototipul. Chiar și așa, includerea sa în expoziție demonstrează că producătorul își dorește să aducă discuția despre inteligența artificială dincolo de funcțiile software și de asistenții virtuali deja integrați în telefoanele actuale.
Pe lângă acest concept, HONOR va expune o selecție de dispozitive comerciale pe care vizitatorii le vor putea descoperi și testa. Printre acestea se numără smartphone-ul pliabil HONOR Magic V6, seria HONOR 600, alte modele din familia HONOR Magic, tableta HONOR MagicPad 4 și ceasul inteligent HONOR Watch 6. Reprezentanții companiei vor fi prezenți la stand pentru a oferi informații despre caracteristicile produselor și tehnologiile integrate în acestea.
Competiții de Brawl Stars și Asphalt, provocări cu Bobospider și premii în fiecare zi
Dincolo de prezentarea produselor, componenta competitivă ocupă un loc central în programul HONOR Mobile Arena. Pe parcursul celor două zile, participanții vor putea lua parte la turnee de Brawl Stars și Asphalt, două jocuri foarte populare în universul gamingului pe smartphone, care pun la încercare abilități diferite, de la reflexe și strategie până la precizie și control. Arena va fi deschisă sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 20:00, iar atmosfera va fi întreținută de Vehy, prezent în rolul de MC pe toată durata evenimentului.
Sâmbătă, 21 noiembrie, competițiile vor avea loc între orele 12:00 și 13:30, respectiv 16:00 și 18:00. Unul dintre momentele speciale este programat între 13:30 și 15:00, când creatorul de conținut Bobospider va participa la sesiunea Beat the Content Creator. Fanii vor avea astfel ocazia să treacă de la urmărirea videoclipurilor sale la o confruntare directă în joc, într-un format conceput pentru interacțiunea dintre creatorii de conținut și comunitățile lor.
Duminică, 22 noiembrie, turneele sunt programate între 12:00 și 14:00 și între 16:00 și 18:00. În ambele zile vor exista și intervale Free to Play, destinate celor care vor să experimenteze jocurile disponibile fără să participe la competiții. Festivitățile de premiere sunt programate zilnic de la ora 18:00.
HONOR a pregătit recompense pentru participanții care ocupă primele trei locuri în turnee. Câștigătorii vor primi câte un gamepad HONOR pentru telefon, cei clasați pe poziția secundă vor fi recompensați cu selfie stick-uri, iar participanții de pe locul al treilea vor primi genți sport. Cele mai importante premii anunțate sunt însă câte un smartphone HONOR 600 și câte o tabletă HONOR Pad X8b în fiecare zi, compania pregătind astfel patru dispozitive pentru cele două zile de eveniment.
Bucharest Gaming Week 2026 aduce experiențe interactive și un Treasure Hunt cu premii
Prezența HONOR la Romexpo face parte din programul celei de-a zecea ediții Bucharest Gaming Week, eveniment care reunește pasionați de jocuri video, creatori de conținut, dezvoltatori și companii de tehnologie. În cadrul Treasure Hunt-ului oficial, vizitatorii vor avea posibilitatea să participe la provocări organizate în diferite zone ale festivalului, să acumuleze puncte și să câștige premii. HONOR contribuie la această activitate cu un produs mai puțin obișnuit, HONOR CHOICE MouseBuds Pro, un mouse care integrează și căști wireless.
Acest tip de activitate completează competițiile clasice și oferă o alternativă pentru cei care preferă explorarea standurilor și descoperirea tehnologiilor prezentate. Participanții nu trebuie să fie neapărat jucători competitivi pentru a găsi ceva interesant în programul HONOR Mobile Arena, deoarece experiențele propuse includ atât confruntări în jocuri populare, cât și demonstrații de produse, interacțiuni cu influenceri și activități individuale.
Bucharest Gaming Week 2026 are loc pe 21 și 22 noiembrie, în Pavilionul B1 de la Romexpo, pe Bulevardul Mărăști 65-67 din București. HONOR Mobile Arena va funcționa în ambele zile între orele 10:00 și 20:00. Îmbinând competițiile mobile cu prezentarea unor produse actuale și a unui concept precum Robot Phone, compania propune un program care reflectă două dintre direcțiile importante ale industriei tehnologice: performanța tot mai mare a dispozitivelor mobile și integrarea inteligenței artificiale în experiențele utilizatorilor.