Un Samsung Galaxy mai vechi poate rula AI fără internet, dar există o problemă care îi încetinește performanța

Cum a fost transformat Galaxy S23 FE într-un server AI local

Experimentul a pornit de la dorința de a folosi mai puțin inteligența artificială din cloud pentru sarcini cotidiene. Un jurnalist de la XDA a încercat să transforme un Galaxy S23 FE mai vechi într-un dispozitiv capabil să ruleze modele lingvistice direct pe telefon, fără să fie nevoie să țină pornit permanent un PC.

Telefonul folosit în test are procesor Exynos 2200 și 8 GB de memorie RAM, dintre care Android pune la dispoziție aproximativ 7,3 GB. Spațiul disponibil pentru modelul AI este însă mai mic, deoarece sistemul de operare și celelalte aplicații folosesc deja o parte din memorie.

Prima încercare a fost făcută cu PocketPal, o aplicație care permite descărcarea și rularea locală a unor modele lingvistice și oferă propria interfață de conversație. Printre opțiunile disponibile se numărau Gemma 3 1B, Gemma 4 E2B și Phi-4 Mini.

Modelul Gemma 3 1B a pornit fără probleme, dar obiectivul principal era testarea Gemma 4 E2B, o versiune mai mică a modelului folosit anterior pe PC. La încărcare, PocketPal a afișat un avertisment privind memoria disponibilă, iar aplicația s-a închis în mod repetat.

Soluția a fost renunțarea la interfața PocketPal și folosirea Termux, un mediu care permite rularea unor instrumente Linux pe Android. Prin intermediul acestuia, jurnalistul a instalat pachetul llama.cpp și a încărcat o versiune Gemma 4 E2B cuantizată Q4_K_M, cu o dimensiune de aproximativ 2,8 GB. Modelul a pornit și a fost pus la dispoziție printr-un server local, accesibil la adresa localhost:8080.

De ce răspunsurile AI ajungeau să dureze aproape 12 minute

Deși modelul s-a încărcat fără probleme, viteza de generare a fost mult sub așteptări. La un test simplu, care solicita un răspuns de cinci cuvinte, procesarea inițială a celor 103 tokeni a avut o viteză de 1,27 tokeni pe secundă, în timp ce generarea efectivă a coborât la numai 0,11 tokeni pe secundă. Pentru opt tokeni, telefonul a avut nevoie de un minut și 11 secunde.

Un al doilea test, în care modelului i s-a cerut să rezume un paragraf în două rânduri, a confirmat problema. Procesarea inițială a ajuns la 1,54 tokeni pe secundă, dar cei 68 de tokeni ai răspunsului au fost generați în 11 minute și 56 de secunde, cu o viteză de numai 0,09 tokeni pe secundă.