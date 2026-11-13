Placa video dedicată avea deja suficiente responsabilități. Laptopul era folosit pentru streaming prin Jellyfin și pentru transmiterea unor jocuri către televizor cu ajutorul Sunshine. Adăugarea unui model AI care să ruleze permanent pe RTX 3050 Ti ar fi însemnat consumarea unor resurse necesare celorlalte activități.

Ideea unui asistent AI local a apărut și dintr-o problemă de confidențialitate. Membrii familiei încărcau în mod obișnuit documente bancare, polițe de asigurare, facturi și rapoarte medicale în ChatGPT sau Gemini pentru a obține explicații și rezumate. Deși aceste servicii sunt convenabile, trimiterea unor informații atât de sensibile către platforme externe a devenit o preocupare.

Soluția a fost un model AI de aproximativ două miliarde de parametri, suficient de mic pentru a funcționa pe hardware modest. Scopul nu a fost construirea unui înlocuitor pentru ChatGPT, ci a unui instrument simplu, disponibil în rețeaua locală, care să ajute familia să înțeleagă documente fără să le transmită către servere externe.

Cum funcționează AI-ul pe placa video integrată Intel

Pentru rularea modelului a fost folosit llama.cpp, un instrument popular pentru executarea modelelor lingvistice direct pe calculatoare personale. Unul dintre avantajele sale este că poate funcționa și pe sisteme cu resurse limitate, fără să fie nevoie de o placă video dedicată foarte performantă.

Provocarea principală a fost direcționarea procesării către grafica integrată Intel UHD, nu către NVIDIA RTX 3050 Ti. Pentru acest lucru, proprietarul a folosit versiunea Vulkan a llama.cpp și a selectat explicit dispozitivul identificat drept Vulkan0. Astfel, straturile modelului au fost alocate procesorului grafic integrat.

Verificarea a fost făcută și cu ajutorul comenzii nvidia-smi -l 1, care permite monitorizarea utilizării plăcii NVIDIA. Rezultatul a confirmat că llama.cpp nu folosea RTX 3050 Ti pentru procesarea modelului AI. În felul acesta, placa dedicată a rămas disponibilă pentru transcodarea videoclipurilor, streaming și alte activități solicitante.

Modelul ales a fost LFM3-VL-2B, dezvoltat de Liquid AI. Acesta face parte din categoria modelelor vision-language, ceea ce înseamnă că poate interpreta atât texte, cât și imagini. Caracteristica este importantă pentru analiza documentelor scanate, a fotografiilor și a altor materiale care nu pot fi tratate doar ca simple prompturi textuale.