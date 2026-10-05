Cât timp primesc actualizări electrocasnicele smart Samsung și ce se întâmplă după ce suportul se încheie

Samsung promite până la șapte ani de actualizări

Electrocasnicele Samsung care se conectează la Wi-Fi pot beneficia de suport software timp de până la șapte ani după lansarea produsului. Perioada este relevantă pentru cei care cumpără un frigider, o mașină de spălat sau un alt aparat inteligent și intenționează să îl folosească pentru o perioadă lungă, scrie BGR.

Există însă o situație care poate reduce perioada efectivă de suport. Data de la care începe calculul este legată de lansarea inițială a produsului, nu de momentul în care aparatul ajunge pe piața dintr-o anumită țară. Astfel, un model lansat cu ceva timp înainte de a fi disponibil într-o anumită regiune poate să nu beneficieze de șapte ani întregi de actualizări după momentul achiziției.

Samsung menționează și o altă excepție. Compania își rezervă posibilitatea de a încheia suportul mai devreme dacă limitările hardware fac imposibilă sau nerezonabilă furnizarea unor actualizări viitoare.

Ce se întâmplă când se termină actualizările

Încheierea suportului software nu înseamnă că electrocasnicul se oprește brusc din funcționare. Un aparat Samsung poate continua să fie utilizat atât timp cât componentele sale fizice funcționează corespunzător.

Diferența este că, după oprirea actualizărilor, nu mai există aceeași perspectivă pentru funcțiile software și conectivitatea asociată aparatului. În cazul unui dispozitiv inteligent, acest aspect poate deveni important pe măsură ce aplicațiile și serviciile cu care comunică evoluează.

Samsung are și un program de înlocuire sau upgrade prin care poate prelua electrocasnicul vechi și poate oferi o reducere pentru un model nou. O astfel de soluție poate fi convenabilă, însă îi păstrează pe cumpărători în ecosistemul Samsung și în jurul aplicației SmartThings.

Electrocasnicele smart costă mai mult decât modelele obișnuite

Conectarea la internet și funcțiile inteligente vin, de regulă, cu un preț mai mare. Un frigider standard de 24 de inci poate costa în jur de 500 de dolari, în timp ce un model smart de aceeași lățime și cu un volum ceva mai mare poate ajunge la aproape 800 de dolari.