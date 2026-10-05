Cât timp primesc actualizări electrocasnicele smart Samsung și ce se întâmplă după ce suportul se încheie
Electrocasnicele inteligente au ajuns să semene tot mai mult cu dispozitivele tehnologice obișnuite. Frigiderele, mașinile de spălat și mașinile de spălat vase pot fi conectate la Wi-Fi, controlate prin aplicații și programate să execute anumite funcții automat. Odată cu aceste facilități apare însă și o problemă care până nu demult era asociată aproape exclusiv cu telefoanele și calculatoarele: actualizările software și firmware.
Samsung se numără printre companiile care oferă o perioadă de suport software pentru electrocasnicele conectate la internet. Pentru dispozitivele smart compatibile, compania promite actualizări timp de până la șapte ani de la data lansării inițiale. Formularea „până la” este importantă, deoarece perioada efectivă poate varia în funcție de produs și de anumite limitări tehnice.
Samsung promite până la șapte ani de actualizări
Electrocasnicele Samsung care se conectează la Wi-Fi pot beneficia de suport software timp de până la șapte ani după lansarea produsului. Perioada este relevantă pentru cei care cumpără un frigider, o mașină de spălat sau un alt aparat inteligent și intenționează să îl folosească pentru o perioadă lungă, scrie BGR.
Există însă o situație care poate reduce perioada efectivă de suport. Data de la care începe calculul este legată de lansarea inițială a produsului, nu de momentul în care aparatul ajunge pe piața dintr-o anumită țară. Astfel, un model lansat cu ceva timp înainte de a fi disponibil într-o anumită regiune poate să nu beneficieze de șapte ani întregi de actualizări după momentul achiziției.
Samsung menționează și o altă excepție. Compania își rezervă posibilitatea de a încheia suportul mai devreme dacă limitările hardware fac imposibilă sau nerezonabilă furnizarea unor actualizări viitoare.
Ce se întâmplă când se termină actualizările
Încheierea suportului software nu înseamnă că electrocasnicul se oprește brusc din funcționare. Un aparat Samsung poate continua să fie utilizat atât timp cât componentele sale fizice funcționează corespunzător.
Diferența este că, după oprirea actualizărilor, nu mai există aceeași perspectivă pentru funcțiile software și conectivitatea asociată aparatului. În cazul unui dispozitiv inteligent, acest aspect poate deveni important pe măsură ce aplicațiile și serviciile cu care comunică evoluează.
Samsung are și un program de înlocuire sau upgrade prin care poate prelua electrocasnicul vechi și poate oferi o reducere pentru un model nou. O astfel de soluție poate fi convenabilă, însă îi păstrează pe cumpărători în ecosistemul Samsung și în jurul aplicației SmartThings.
Electrocasnicele smart costă mai mult decât modelele obișnuite
Conectarea la internet și funcțiile inteligente vin, de regulă, cu un preț mai mare. Un frigider standard de 24 de inci poate costa în jur de 500 de dolari, în timp ce un model smart de aceeași lățime și cu un volum ceva mai mare poate ajunge la aproape 800 de dolari.
Diferența poate fi justificată pentru cei care chiar folosesc funcțiile suplimentare. Un frigider inteligent poate include, de exemplu, o cameră Wi-Fi care permite verificarea conținutului fără deschiderea ușii. Alte funcții pot ajuta la gestionarea alimentelor, a rețetelor sau a programelor de funcționare.
Pe de altă parte, funcțiile inteligente nu sunt întotdeauna suficiente pentru a justifica diferența de preț. Una dintre problemele menționate în cazul frigiderelor smart este tocmai utilizarea limitată a funcțiilor conectate, ceea ce poate face ca aparatul să fie abandonat ca dispozitiv inteligent, chiar dacă partea de electrocasnic continuă să funcționeze.
Conectarea la internet ridică și probleme de confidențialitate
Un electrocasnic conectat poate simplifica anumite activități, dar conectarea la internet înseamnă și un nou set de riscuri. Accesul neautorizat și funcționarea limitată în locurile în care conexiunea la internet este instabilă se numără printre aspectele care trebuie luate în calcul înaintea achiziției.
Există și problema datelor personale. Electrocasnicele smart sunt conectate la aplicații care permit controlul și monitorizarea de la distanță, iar acest lucru poate implica accesul la anumite informații personale.
În cazul unor mașini de spălat Samsung, aplicația poate solicita acces la locație, lista de contacte și fotografii, pe lângă informațiile necesare pentru crearea unui cont Samsung. Pentru unele persoane, acest nivel de acces poate fi acceptabil în schimbul funcțiilor oferite. Pentru altele, colectarea datelor de către un aparat electrocasnic poate reprezenta un motiv pentru alegerea unui model convențional.
Înainte de cumpărarea unui electrocasnic smart, perioada de suport software este, astfel, doar unul dintre aspectele care merită verificate. Prețul mai mare, dependența de aplicații și internet, funcțiile disponibile și modul în care sunt gestionate datele personale pot conta la fel de mult. Iar în cazul Samsung, promisiunea de până la șapte ani de actualizări trebuie privită în raport cu data lansării produsului și cu eventualele limitări hardware.