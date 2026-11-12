LM Studio și Locally permit accesul de pe telefon la modelele AI locale

LM Studio este un program care permite descărcarea și rularea modelelor de inteligență artificială direct pe hardware-ul propriu. În versiunea 0.4.28, acesta include LM Link, o funcție care conectează calculatorul la alte dispozitive și le oferă acces la modelele instalate local.

Aplicația Locally, disponibilă gratuit în App Store, funcționează ca o interfață mobilă pentru acest sistem. În loc să ruleze modelul AI pe iPhone, aplicația trimite solicitările către calculatorul pe care acesta este găzduit. Practic, telefonul devine o fereastră către resursele hardware ale PC-ului.

Conectarea presupune câțiva pași. Este necesar un cont LM Studio, activarea funcției LM Link din meniul programului de pe calculator și autentificarea în aplicația Locally de pe telefon. După asocierea dispozitivelor, PC-ul apare în aplicație, împreună cu modelele disponibile.

Un avantaj important ține de securitatea conexiunii. LM Link este construit pe infrastructura Tailscale și folosește criptare end-to-end. Potrivit dezvoltatorilor, calculatorul nu trebuie expus direct pe internet, iar configurarea nu presupune deschiderea unor porturi în router.

Cum poate iPhone-ul să folosească Gemma 4 26B fără memoria necesară

Autorul testului publicat de XDA Developers a folosit un PC echipat cu o placă video NVIDIA RTX 4070 Ti Super. Sistemul poate rula mai multe modele AI locale, printre care Qwen3.6-35B-A3B și Gemma 4 26B A4B.

Modelul ales pentru experiment a fost o versiune Gemma 4 26B A4B în format pe 4 biți, dezvoltată de Google. Aceasta ocupă aproximativ 14,4 GB doar pentru ponderile modelului, o cantitate de memorie pe care un iPhone nu o poate pune la dispoziție pentru o astfel de sarcină.

Varianta folosită este de tip QAT, prescurtare de la quantization-aware training. Această tehnică urmărește să păstreze calitatea rezultatelor cât mai aproape de cea a modelului original în format bfloat16, deși datele sunt reprezentate cu o precizie mai redusă.