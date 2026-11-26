Un pasionat de tehnologie a transformat PS5 Pro într-un PC cu răcire cu lichid, după 120 de ore de muncă
O consolă PlayStation 5 Pro a ajuns în centrul unui proiect de modificare neobișnuit, realizat de un pasionat de tehnologie din Elveția. Acesta a renunțat la carcasa originală și a mutat placa de bază a consolei într-o carcasă Phanteks, alături de o sursă de alimentare separată, un sistem de răcire cu lichid și mai multe componente realizate prin imprimare 3D. Proiectul, numit PS5C, a necesitat între 80 și 120 de ore de muncă, iar rezultatul seamănă mai degrabă cu un PC de gaming construit de la zero decât cu o consolă Sony.
Modificarea a pornit de la o problemă cunoscută de proprietarii de console: sistemul de răcire al PlayStation 5 poate deveni zgomotos în timpul sesiunilor solicitante de joc, iar acumularea prafului poate contribui la creșterea temperaturilor. În loc să se limiteze la curățarea consolei sau la înlocuirea materialului termic, Nico, autorul proiectului, a ales o soluție mult mai complicată. A reconstruit practic întregul sistem din jurul plăcii de bază originale.
Cum a ajuns PlayStation 5 Pro într-o carcasă de PC Phanteks
Proiectul PS5C folosește o carcasă Phanteks XT V3, în interiorul căreia a fost montată placa de bază a unei console PlayStation 5 Pro. Configurația include și o sursă de alimentare NZXT de dimensiuni reduse, un sistem de răcire cu lichid Lian-Li Hydroshift II 360 mm LCD-C și mai multe ventilatoare Jonsbo, scrie tomshardware.com.
Practic, consola Sony a fost transformată într-un sistem personalizat, care folosește componente și soluții de răcire întâlnite în mod obișnuit în PC-urile de gaming. Carcasa originală a PS5 Pro a fost eliminată, iar Nico a trebuit să găsească o metodă prin care placa de bază să poată funcționa în noua configurație fără componentele de alimentare și răcire prevăzute inițial de Sony.
Una dintre provocările proiectului a fost alimentarea consolei. PlayStation 5 nu folosește o conexiune ATX convențională, precum un calculator desktop, însă placa sa de bază are nevoie de o alimentare de 12 V. Nico a modificat două cabluri PCIe, separând firele pozitive de cele negative, apoi le-a conectat în paralel la un cablu de 4,5 mm, pe care l-a lipit direct de conexiunile plăcii de bază.
A fost modificată și funcționarea butonului de pornire al carcasei. Acesta a fost conectat la pinii PS_ON și ATX ai sursei, folosind o soluție asemănătoare metodei cu agrafă de hârtie utilizate uneori de pasionații de PC-uri pentru pornirea unei surse de alimentare. După realizarea modificărilor, consola poate fi pornită în continuare în mod obișnuit, inclusiv cu ajutorul controllerului.
De ce a ales un sistem de răcire cu lichid de 360 mm
Răcirea a fost una dintre componentele centrale ale proiectului. În prima versiune, Nico a încercat să folosească un sistem de răcire cu circuit personalizat, conectând pompa la controlerul PWM al ventilatorului consolei. Soluția nu a funcționat însă așa cum își dorea, deoarece pompa ajungea să funcționeze la o viteză prea mare.
Pentru versiunea îmbunătățită, pasionatul a ales un Lian-Li Hydroshift II 360 mm LCD-C. Sistemul poate funcționa atât timp cât sursa de alimentare este pornită, fără să depindă de controlul ventilatorului original al consolei. În plus, Nico a apreciat posibilitatea de a modifica anumite setări direct de la butonul integrat în sistemul de răcire.
Acesta permite schimbarea informațiilor afișate pe ecran atunci când este rotit spre stânga și ajustarea iluminării RGB atunci când este rotit spre dreapta. Astfel, sistemul de răcire nu are doar un rol funcțional, ci contribuie și la aspectul final al construcției.
Ventilatoarele Jonsbo sunt de două tipuri, cu flux standard și invers, pentru a permite organizarea circulației aerului în interiorul carcasei. Controlul acestora este realizat printr-un dispozitiv fără marcă, cumpărat de pe AliExpress, care include și o telecomandă. Controllerul este alimentat printr-unul dintre conectorii SATA ai sursei NZXT.
Nico a conectat direct la placa de bază a consolei și portul USB-C al carcasei Phanteks. În acest fel, noua construcție păstrează și o parte dintre funcțiile de conectivitate ale sistemului original, deși toate componentele au fost reorganizate în jurul unei configurații complet diferite.
Piesele imprimate 3D au consumat cele mai multe ore de muncă
O mare parte din efortul depus pentru PS5C nu a fost legată de instalarea componentelor comerciale, ci de proiectarea pieselor necesare pentru integrarea lor. Nico a realizat prin imprimare 3D mai multe elemente personalizate, printre care un panou pentru conexiunile I/O, un suport pentru placa de bază și o piesă de fixare pentru cold plate-ul sistemului de răcire.
Aceste componente au fost necesare deoarece dimensiunile și punctele de prindere ale unei plăci de bază PlayStation 5 Pro nu corespund standardelor folosite în carcasele obișnuite de PC. Prin urmare, piesele nu puteau fi pur și simplu cumpărate și montate. A fost nevoie de proiectare și de mai multe încercări pentru a obține o configurație funcțională.
Un detaliu interesant este că Nico nu avea experiență anterioară în proiectarea CAD. Din acest motiv, procesul de învățare, realizarea primelor piese și revizuirea construcției au consumat între 80 și 120 de ore. El estimează că o persoană care are deja experiență în proiectarea tridimensională ar putea realiza aceeași modificare în aproximativ 20-30 de ore.
Proiectul nu a fost nici unul ieftin. Pentru că a construit practic două versiuni și a inclus în calcul inclusiv costurile imprimărilor 3D nereușite, Nico estimează că a cheltuit între 800 și 1.000 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 960-1.200 de dolari.
Totuși, o estimare realizată pe baza listei de componente și a fișierelor pentru imprimarea 3D sugerează că versiunea finală ar putea costa aproximativ 375 de dolari dacă este construită direct, fără cheltuielile generate de primele încercări.
Proiectul PS5C poate fi refăcut și de alți pasionați
Nico a documentat modificările pe un canal YouTube dedicat proiectului PS5C, unde a publicat materiale despre etapele construcției. Ghidurile și fișierele pentru piesele imprimate 3D pot fi utile celor care vor să încerce o modificare asemănătoare.
Totuși, versiunea cea mai recentă a construcției nu pare să fi fost publicată încă integral pe canal. Detaliile despre proiect au fost prezentate și într-un material publicat de Tom’s Hardware, care a discutat cu autorul modificării.
Rezultatul este o demonstrație a ceea ce se poate face atunci când componentele unei console sunt integrate într-o configurație complet diferită de cea gândită de producător. PS5C păstrează placa de bază și funcționalitatea unei PlayStation 5 Pro, dar renunță la arhitectura exterioară originală în favoarea unei carcase de PC și a unui sistem de răcire cu lichid.
Modificarea nu este o soluție simplă pentru cei care vor doar să reducă zgomotul consolei sau să evite acumularea prafului. Necesită cunoștințe de electronică, lipire, proiectare 3D și răcire pentru PC-uri. În schimb, proiectul lui Nico arată cât de departe poate ajunge personalizarea hardware-ului atunci când limita nu mai este reprezentată de configurația originală a producătorului.