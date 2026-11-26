Cum a ajuns PlayStation 5 Pro într-o carcasă de PC Phanteks

Proiectul PS5C folosește o carcasă Phanteks XT V3, în interiorul căreia a fost montată placa de bază a unei console PlayStation 5 Pro. Configurația include și o sursă de alimentare NZXT de dimensiuni reduse, un sistem de răcire cu lichid Lian-Li Hydroshift II 360 mm LCD-C și mai multe ventilatoare Jonsbo, scrie tomshardware.com.

Practic, consola Sony a fost transformată într-un sistem personalizat, care folosește componente și soluții de răcire întâlnite în mod obișnuit în PC-urile de gaming. Carcasa originală a PS5 Pro a fost eliminată, iar Nico a trebuit să găsească o metodă prin care placa de bază să poată funcționa în noua configurație fără componentele de alimentare și răcire prevăzute inițial de Sony.

Una dintre provocările proiectului a fost alimentarea consolei. PlayStation 5 nu folosește o conexiune ATX convențională, precum un calculator desktop, însă placa sa de bază are nevoie de o alimentare de 12 V. Nico a modificat două cabluri PCIe, separând firele pozitive de cele negative, apoi le-a conectat în paralel la un cablu de 4,5 mm, pe care l-a lipit direct de conexiunile plăcii de bază.

A fost modificată și funcționarea butonului de pornire al carcasei. Acesta a fost conectat la pinii PS_ON și ATX ai sursei, folosind o soluție asemănătoare metodei cu agrafă de hârtie utilizate uneori de pasionații de PC-uri pentru pornirea unei surse de alimentare. După realizarea modificărilor, consola poate fi pornită în continuare în mod obișnuit, inclusiv cu ajutorul controllerului.

De ce a ales un sistem de răcire cu lichid de 360 mm

Răcirea a fost una dintre componentele centrale ale proiectului. În prima versiune, Nico a încercat să folosească un sistem de răcire cu circuit personalizat, conectând pompa la controlerul PWM al ventilatorului consolei. Soluția nu a funcționat însă așa cum își dorea, deoarece pompa ajungea să funcționeze la o viteză prea mare.

Pentru versiunea îmbunătățită, pasionatul a ales un Lian-Li Hydroshift II 360 mm LCD-C. Sistemul poate funcționa atât timp cât sursa de alimentare este pornită, fără să depindă de controlul ventilatorului original al consolei. În plus, Nico a apreciat posibilitatea de a modifica anumite setări direct de la butonul integrat în sistemul de răcire.

Acesta permite schimbarea informațiilor afișate pe ecran atunci când este rotit spre stânga și ajustarea iluminării RGB atunci când este rotit spre dreapta. Astfel, sistemul de răcire nu are doar un rol funcțional, ci contribuie și la aspectul final al construcției.