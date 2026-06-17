Un nou gigant chinez intră pe piața auto din România. Modelele electrice XPeng promit autonomii de până la 600 km
Piața auto din România continuă să atragă producători chinezi de vehicule electrice, iar cel mai nou nume care își face intrarea oficială este XPeng. Constructorul fondat în 2014 și-a lansat operațiunile locale și vine cu o gamă formată din patru modele electrice, de la sedanuri și SUV-uri până la un MPV de mari dimensiuni destinat familiilor sau transportului premium.
Compania este considerată una dintre cele mai importante mărci chineze de automobile electrice și se află printre liderii globali ai segmentului BEV. În 2025, XPeng a raportat o creștere puternică a livrărilor la nivel mondial, iar acum își extinde prezența și în România prin intermediul unui parteneriat local care va asigura distribuția și serviciile post-vânzare.
Primele showroom-uri vor fi deschise în București, Constanța, Iași și Brașov, urmând ca rețeaua să fie extinsă ulterior în alte orașe importante din țară.
Patru modele electrice pentru început, de la sedanuri la SUV-uri de performanță
Oferta inițială XPeng include SUV-urile G6 și G9, sedanul P7+ și monovolumul electric X9. Fiecare model este disponibil în mai multe variante de motorizare și baterie, cu accent pe autonomie mare și încărcare ultra-rapidă.
Modelul G6 este poziționat în segmentul SUV-urilor de dimensiuni medii și oferă până la 535 de kilometri autonomie în versiunea Long Range. Varianta de top dezvoltă 480 de cai putere și poate accelera rapid datorită sistemului de tracțiune integrală. Unul dintre principalele argumente ale modelului este viteza de încărcare, unele versiuni putând accepta până la 451 kW la stațiile rapide DC.
Pentru cei care își doresc mai mult spațiu și dotări premium, XPeng propune SUV-ul G9. Acesta măsoară aproape cinci metri lungime și poate fi echipat cu suspensie pneumatică. Autonomia maximă ajunge la 585 de kilometri, iar versiunea Performance oferă 575 de cai putere. Sistemul multimedia este completat de un sistem audio premium și o listă extinsă de tehnologii de siguranță.
În oferta constructorului se regăsește și sedanul P7+, un model cu design fastback și o lungime de aproximativ cinci metri. Portbagajul generos, plafonul panoramic și interiorul orientat spre confort îl transformă într-o alternativă interesantă pentru cei care caută un automobil electric de familie. Autonomia maximă anunțată este de 530 de kilometri.
XPeng X9, modelul care ar putea atrage atenția familiilor numeroase
Cea mai neobișnuită propunere din gama lansată în România este X9, un MPV electric care se diferențiază de majoritatea modelelor disponibile pe piață. Mașina poate fi configurată cu până la șapte locuri și pune accent pe confortul pasagerilor.
Modelul dispune de dotări specifice segmentului premium, inclusiv un ecran generos pentru ocupanții locurilor din spate și un sistem audio complex. În funcție de versiune, autonomia poate ajunge până la 600 de kilometri, iar bateria suportă puteri de încărcare de peste 500 kW, printre cele mai ridicate valori disponibile în industrie.
În ceea ce privește prețurile, gama XPeng pornește de la aproximativ 44.000 de euro pentru SUV-ul G6 și sedanul P7+, în timp ce modelul X9 depășește pragul de 74.000 de euro în versiunea de bază. Vârful de gamă ajunge aproape de 90.000 de euro.