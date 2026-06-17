Un nou gigant chinez intră pe piața auto din România. Modelele electrice XPeng promit autonomii de până la 600 km

Primele showroom-uri vor fi deschise în București, Constanța, Iași și Brașov, urmând ca rețeaua să fie extinsă ulterior în alte orașe importante din țară.

Patru modele electrice pentru început, de la sedanuri la SUV-uri de performanță

Oferta inițială XPeng include SUV-urile G6 și G9, sedanul P7+ și monovolumul electric X9. Fiecare model este disponibil în mai multe variante de motorizare și baterie, cu accent pe autonomie mare și încărcare ultra-rapidă.

Modelul G6 este poziționat în segmentul SUV-urilor de dimensiuni medii și oferă până la 535 de kilometri autonomie în versiunea Long Range. Varianta de top dezvoltă 480 de cai putere și poate accelera rapid datorită sistemului de tracțiune integrală. Unul dintre principalele argumente ale modelului este viteza de încărcare, unele versiuni putând accepta până la 451 kW la stațiile rapide DC.

Pentru cei care își doresc mai mult spațiu și dotări premium, XPeng propune SUV-ul G9. Acesta măsoară aproape cinci metri lungime și poate fi echipat cu suspensie pneumatică. Autonomia maximă ajunge la 585 de kilometri, iar versiunea Performance oferă 575 de cai putere. Sistemul multimedia este completat de un sistem audio premium și o listă extinsă de tehnologii de siguranță.

În oferta constructorului se regăsește și sedanul P7+, un model cu design fastback și o lungime de aproximativ cinci metri. Portbagajul generos, plafonul panoramic și interiorul orientat spre confort îl transformă într-o alternativă interesantă pentru cei care caută un automobil electric de familie. Autonomia maximă anunțată este de 530 de kilometri.

XPeng X9, modelul care ar putea atrage atenția familiilor numeroase

Cea mai neobișnuită propunere din gama lansată în România este X9, un MPV electric care se diferențiază de majoritatea modelelor disponibile pe piață. Mașina poate fi configurată cu până la șapte locuri și pune accent pe confortul pasagerilor.

Modelul dispune de dotări specifice segmentului premium, inclusiv un ecran generos pentru ocupanții locurilor din spate și un sistem audio complex. În funcție de versiune, autonomia poate ajunge până la 600 de kilometri, iar bateria suportă puteri de încărcare de peste 500 kW, printre cele mai ridicate valori disponibile în industrie.