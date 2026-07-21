Hyundai Ioniq 5 N a surprins pe circuit. Britanicii l-au comparat cu un BMW X3 M, iar rezultatul a fost neașteptat VIDEO

BMW X3 M a avut probleme exact acolo unde te-ai fi așteptat să exceleze

Modelul folosit în test a fost generația anterioară a lui BMW X3 M, echipată cu binecunoscutul motor de 3,0 litri, șase cilindri în linie și două turbine, care dezvoltă 510 CP.

Pe hârtie, Hyundai Ioniq 5 N pornea cu un avantaj de putere, având până la 650 CP în modul dedicat performanței. În schimb, BMW-ul era cu aproximativ 200 de kilograme mai ușor, ceea ce părea să echilibreze duelul. Realitatea de pe circuit a fost însă diferită.

Asfaltul avea denivelări și nu oferea aderență perfectă, iar BMW-ul a început să piardă tracțiunea în repetate rânduri. În virajele rapide, pilotul a simțit că mașina devine nervoasă, iar într-unul dintre tururi suspensia a reacționat atât de violent încât două roți au ajuns pentru o clipă în aer.

Chiar și în aceste condiții, BMW X3 M a înregistrat un timp de 51,7 secunde, iar pilotul a apreciat că mașina rămâne rapidă și plăcută de condus. Totuși, a recunoscut că masa și garda la sol specifice unui SUV își spun cuvântul atunci când forțezi ritmul.

Hyundai Ioniq 5 N a demonstrat că nu este doar un electric foarte rapid

Odată trecut la volanul lui Hyundai Ioniq 5 N, pilotul a observat imediat diferența de livrare a puterii. Accelerația instantanee specifică unui motor electric face ca mașina să pară mai rapidă încă din primele metri.

Greutatea se simte în viraje, însă centrul de greutate foarte coborât schimbă complet comportamentul mașinii. În loc să devină instabilă, Ioniq 5 N rămâne bine așezată pe traseu și inspiră încredere.

Pilotul a încercat mai multe moduri de rulare, inclusiv funcția care simulează schimbarea treptelor de viteză și întrerupe pentru scurt timp livrarea puterii, imitând comportamentul unei cutii automate clasice. După câteva tururi, a ales configurația care i-a permis să obțină cel mai bun timp.