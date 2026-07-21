Hyundai Ioniq 5 N a surprins pe circuit. Britanicii l-au comparat cu un BMW X3 M, iar rezultatul a fost neașteptat VIDEO
Dacă încă ai impresia că un SUV sport pe benzină este alegerea evidentă pentru un circuit, un test realizat în Marea Britanie s-ar putea să-ți schimbe părerea. Jurnaliștii de la canalul YouTube Driven+ au pus față în față un Hyundai Ioniq 5 N și un BMW X3 M, iar concluzia nu a fost cea pe care mulți pasionați ai motoarelor termice ar fi anticipat-o.
Deși BMW-ul pleca la drum cu reputația unui model M autentic, iar Hyundai-ul este un automobil electric de peste două tone, diferența de pe cronometru a fost clară. Mai mult decât atât, testul a scos la iveală câteva surprize legate de comportamentul ambelor mașini pe circuit.
BMW X3 M a avut probleme exact acolo unde te-ai fi așteptat să exceleze
Modelul folosit în test a fost generația anterioară a lui BMW X3 M, echipată cu binecunoscutul motor de 3,0 litri, șase cilindri în linie și două turbine, care dezvoltă 510 CP.
Pe hârtie, Hyundai Ioniq 5 N pornea cu un avantaj de putere, având până la 650 CP în modul dedicat performanței. În schimb, BMW-ul era cu aproximativ 200 de kilograme mai ușor, ceea ce părea să echilibreze duelul. Realitatea de pe circuit a fost însă diferită.
Asfaltul avea denivelări și nu oferea aderență perfectă, iar BMW-ul a început să piardă tracțiunea în repetate rânduri. În virajele rapide, pilotul a simțit că mașina devine nervoasă, iar într-unul dintre tururi suspensia a reacționat atât de violent încât două roți au ajuns pentru o clipă în aer.
Chiar și în aceste condiții, BMW X3 M a înregistrat un timp de 51,7 secunde, iar pilotul a apreciat că mașina rămâne rapidă și plăcută de condus. Totuși, a recunoscut că masa și garda la sol specifice unui SUV își spun cuvântul atunci când forțezi ritmul.
Hyundai Ioniq 5 N a demonstrat că nu este doar un electric foarte rapid
Odată trecut la volanul lui Hyundai Ioniq 5 N, pilotul a observat imediat diferența de livrare a puterii. Accelerația instantanee specifică unui motor electric face ca mașina să pară mai rapidă încă din primele metri.
Greutatea se simte în viraje, însă centrul de greutate foarte coborât schimbă complet comportamentul mașinii. În loc să devină instabilă, Ioniq 5 N rămâne bine așezată pe traseu și inspiră încredere.
Pilotul a încercat mai multe moduri de rulare, inclusiv funcția care simulează schimbarea treptelor de viteză și întrerupe pentru scurt timp livrarea puterii, imitând comportamentul unei cutii automate clasice. După câteva tururi, a ales configurația care i-a permis să obțină cel mai bun timp.
Diferența de pe cronometru a fost mai mare decât se aștepta oricine
La finalul testului, Hyundai Ioniq 5 N a fost cu 1,67 secunde mai rapid decât BMW X3 M pe un circuit foarte scurt. În motorsport, o asemenea diferență este considerabilă și arată că avantajul nu a fost întâmplător.
Pilotul a remarcat în special echilibrul mașinii. Ioniq 5 N oferă exact atât de multă supravirare cât este nevoie pentru a controla traseul în viraje, fără să piardă aderența sau să devină dificil de stăpânit.
Rezultatul confirmă încă o dată reputația acestui model. De la lansare, Hyundai Ioniq 5 N a învins în mai multe teste mașini sport mult mai scumpe, iar acest duel cu BMW X3 M arată că performanțele sale nu se rezumă doar la accelerațiile în linie dreaptă.
De altfel, nu întâmplător, în trecut, inclusiv oficiali Porsche au recunoscut că au analizat atent soluțiile tehnice folosite de Hyundai la dezvoltarea modelelor electrice de performanță.