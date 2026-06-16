China a construit o mașină uriașă care sapă la peste 1.000 de metri adâncime. Tehnologia inspirată de o banală ascuțitoare de creioane

Mașina de 500 de tone care schimbă regulile în minerit

Noul sistem de foraj, dezvoltat de compania chineză China Railway Construction Heavy Industry, a fost proiectat special pentru excavarea puțurilor verticale în formațiuni de rocă foarte dură. Utilajul este echipat cu un cap de tăiere de mari dimensiuni, care poate pătrunde prin straturi geologice considerate dificil de exploatat prin metodele tradiționale.

Primele teste sunt desfășurate într-un proiect minier din provincia Liaoning, unde compania urmărește accesarea unor resurse de minereu de fier aflate la mare adâncime. Potrivit dezvoltatorilor, noua tehnologie ar putea reduce semnificativ timpul necesar pentru realizarea puțurilor de acces și ar crește nivelul de siguranță comparativ cu metodele clasice bazate pe forare și explozii controlate, scrie Auto Nocion.

Una dintre cele mai interesante caracteristici ale mașinii este modul în care taie roca. Inginerii au ajuns la soluția finală după numeroase teste și au descoperit că eficiența poate fi crescută dacă uneltele de tăiere sunt montate sub un anumit unghi, nu perpendicular pe suprafața rocii. Principiul amintește de modul în care funcționează o ascuțitoare de creioane, unde lama taie materialul gradual, reducând rezistența și uzura.

Rezultatul este o excavare mai rapidă și o durată de viață mai mare a componentelor care intră în contact direct cu roca.

Cum reușește să transporte sute de tone de rocă de la un kilometru adâncime

O provocare aproape la fel de mare precum săparea propriu-zisă a fost eliminarea materialului rezultat din excavare. În cazul unui puț care depășește 1.000 de metri adâncime, transportul constant al rocii la suprafață devine o operațiune extrem de complexă.

Pentru a rezolva această problemă, proiectanții au dezvoltat un sistem special de transport vertical inspirat din mecanisme tradiționale utilizate în China cu secole în urmă. Acesta combină un sistem de colectare, conducte dedicate și un lift industrial care ridică permanent roca extrasă.

Capacitatea sistemului este impresionantă, putând evacua aproximativ 120 de metri cubi de material pe oră. Practic, echivalentul încărcăturii transportate de mai multe camioane este scos continuu din adâncuri fără a întrerupe procesul de forare.