Audi A2 renaște după două decenii. Electrica de 35.000 de euro păstrează silueta care a făcut istorie
Audi se pregătește să readucă pe piață unul dintre cele mai neobișnuite modele din istoria sa. Noul A2 va fi complet electric. Va avea dimensiuni compacte și un design inspirat clar de automobilul lansat în 1999. Un prototip surprins cu foarte puțin camuflaj arată că forma originală nu a fost uitată, potrivit publicației britanice Autocar.
Prezentarea oficială este programată pentru toamna anului 2026. Audi nu a anunțat încă data exactă. Constructorul apare însă pe lista expozanților de la Salonul Auto de la Paris, organizat în octombrie. Evenimentul ar putea găzdui premiera mondială sau prima apariție publică a mașinii.
Designul vechiului Audi A2 revine într-o formă electrică
Cele mai noi imagini cu prototipul dezvăluie o caroserie înaltă și un plafon ușor arcuit. Partea din spate se îngustează puternic. Aceste elemente erau definitorii și pentru modelul original. Audi nu încearcă să realizeze o copie. Vrea însă ca legătura dintre cele două generații să fie observată imediat.
Forma caroseriei nu este doar o alegere estetică. Ea ar trebui să contribuie la reducerea rezistenței aerodinamice. O mașină mai eficientă consumă mai puțină energie. Astfel, constructorul poate obține o autonomie mai bună fără să instaleze o baterie uriașă și foarte grea.
Primul A2 era cunoscut pentru structura sa din aluminiu. Avea o greutate redusă și un consum mic pentru perioada respectivă. Modelul nu a fost un succes comercial spectaculos. A devenit însă apreciat mai târziu pentru soluțiile sale tehnice și pentru designul neconvențional.
Revenirea numelui reprezintă o alegere deliberată. Audi susține că noua mașină va continua misiunea automobilului original. Accentul va fi pus pe eficiență, spațiu interior și utilizarea zilnică. Primele informații despre cel mai ieftin Audi electric arătau deja că marca pregătește o schimbare importantă în partea de jos a gamei.
Noul A2 va înlocui indirect modelele A1 și Q2
Audi A2 E-tron va deveni modelul electric de acces al companiei. Mașina va ocupa locul lăsat liber de A1 și Q2. Ambele modele urmează să fie retrase, iar constructorul nu pregătește înlocuitori direcți cu motoare termice.
Noul automobil va fi produs la Ingolstadt, orașul german în care se află sediul Audi. Prețul de pornire este estimat la mai puțin de 30.000 de lire sterline. Suma ar echivala cu aproximativ 35.000 de euro. Tarifele finale pentru piețele europene nu au fost însă confirmate.
Gernot Döllner, directorul general Audi, a descris mașina drept un model compact la exterior și spațios la interior. Compania vrea să facă accesul la gama sa electrică mai simplu. Până acum, oferta Audi a fost formată în mare parte din automobile scumpe, precum SUV-ul Audi Q6 E-tron și modelele sportive din familia e-tron GT.
A2 E-tron trebuie să atragă un public diferit. Printre clienții vizați se află șoferii urbani, familiile mici și cumpărătorii care își doresc o electrică premium fără un preț de lux. Modelul va intra însă într-un segment tot mai aglomerat.
Platformă Volkswagen și o luptă dură pentru clienții europeni
Noul A2 va utiliza platforma electrică MEB a Grupului Volkswagen. Aceeași arhitectură este folosită pentru Volkswagen ID.3 și pentru mai multe modele Skoda, Cupra și Volkswagen. Dimensiunile și specificațiile Audiului ar trebui să fie apropiate de cele ale hatchbackului ID.3.
Folosirea unei platforme comune reduce costurile de dezvoltare. Audi va putea utiliza componente deja testate. Marca va încerca să se diferențieze prin design, materiale, tehnologie și o experiență mai rafinată la volan.
Concurența nu va fi ușoară. BMW pregătește un Seria 1 electric, iar Mercedes lucrează la viitoare modele compacte pe baterii. Constructorii chinezi continuă și ei să lanseze automobile electrice accesibile în Europa.
Audi pariază pe un nume cunoscut, chiar dacă primul A2 a avut o carieră scurtă. De această dată, contextul este diferit. Eficiența și aerodinamica au devenit esențiale pentru automobilele electrice. Tocmai ideile care făceau vechiul A2 să pară ciudat în 1999 l-ar putea transforma pe succesorul său într-unul dintre cele mai importante modele Audi din 2026.