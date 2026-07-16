Un nou atac lovește Windows chiar după actualizarea Microsoft. Vulnerabilitatea le poate oferi atacatorilor drepturi de administrator

Vulnerabilitatea afectează serviciul care gestionează profilurile tuturor

Noua vulnerabilitate, denumită HiveLegacy, vizează Windows User Profile Service, componenta responsabilă de administrarea profilurilor utilizatorilor în sistemul de operare, scrie Ars Technica.

Exploitul permite unui utilizator cu drepturi limitate să modifice anumite informații asociate unui cont cu privilegii mai ridicate, intervenind asupra unei componente importante din registrul Windows. În forma prezentată de autor, atacul presupune cunoașterea credențialelor unui alt utilizator și a numelui unui al treilea cont existent pe același calculator.

Chiar dacă scenariul pare limitat la prima vedere, experții avertizează că astfel de vulnerabilități pot reprezenta punctul de plecare pentru atacuri mult mai complexe.

Potrivit analiștilor din domeniu, dacă un atacator reușește să modifice anumite setări astfel încât propriul cod să fie executat atunci când un administrator se autentifică în sistem, acesta poate obține, în practică, control asupra calculatorului fără să dețină inițial drepturi administrative.

Cercetătorii avertizează că exploitul poate fi combinat cu alte atacuri

Mai mulți specialiști care au analizat codul publicat susțin că vulnerabilitatea reprezintă o bază solidă pentru dezvoltarea unor atacuri mai sofisticate.

În securitatea cibernetică, astfel de vulnerabilități sunt denumite adesea „primitive”, deoarece pot fi combinate cu alte exploituri pentru a compromite complet un sistem.

Experții cred că HiveLegacy ar putea fi integrată în lanțuri de atac mai complexe, care să permită preluarea totală a unui computer sau executarea de cod cu privilegii maxime.