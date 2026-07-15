România, tot mai importantă în planurile NATO. Schimbarea care pune țara noastră într-o poziție-cheie în Europa

Infrastructura României, un avantaj pentru flancul estic

În analiza sa, Dumitru Chisăliță explică faptul că NATO analizează posibilitatea extinderii sistemului de conducte pentru transportul combustibililor către estul Europei. Rețeaua NATO Pipeline System, care depășește 10.000 de kilometri de conducte și include aproximativ patru milioane de metri cubi de capacități de stocare, este una dintre cele mai importante infrastructuri logistice ale Alianței.

Potrivit specialistului, până la izbucnirea războiului din Ucraina, cea mai mare parte a acestei infrastructuri era concentrată în Europa Occidentală. Însă, odată cu consolidarea prezenței NATO în statele aflate pe flancul estic, nevoia unor noi conexiuni devine tot mai evidentă.

România pornește însă cu un avantaj important. Țara noastră dispune deja de o rețea de conducte pentru transportul țițeiului și al produselor petroliere, construită în perioada comunistă, o parte din aceasta fiind utilizată și în prezent. De asemenea, există depozite de combustibil, rafinării importante și conexiuni cu Portul Constanța și cu baza militară Mihail Kogălniceanu.

Portul Constanța și baza Mihail Kogălniceanu, puncte strategice

Analiza evidențiază faptul că una dintre cele mai importante zone din perspectiva NATO este legătura dintre Portul Constanța și rafinăriile din sud-estul țării. Oil Terminal, Petrobrazi, Petrotel și Petromidia formează unul dintre cele mai importante noduri energetice din Europa de Sud-Est.

Estimările prezentate de Dumitru Chisăliță arată că între 250 și 500 de kilometri din infrastructura existentă ar putea avea valoare strategică, după evaluări tehnice și lucrări de modernizare. În plus, ar putea fi necesară construirea a încă 300-400 de kilometri de conducte, precum și realizarea unor noi stații de pompare, depozite și terminale moderne.

O parte dintre aceste investiții ar putea fi finanțate prin programele NATO și ale Uniunii Europene dedicate infrastructurii critice și mobilității militare.

Investițiile ar putea avea efecte și asupra economiei

Potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă, beneficiile unui astfel de proiect nu s-ar limita doar la domeniul apărării. Lucrările ar putea genera contracte importante pentru companiile românești din construcții, industrie, automatizări și mentenanță, precum și noi locuri de muncă.