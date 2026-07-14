Microsoft confirmă o problemă importantă în Windows 11. Unele PC-uri nu mai pot instala actualizările Secure Boot
Microsoft a confirmat existența unei probleme care afectează anumite calculatoare cu Windows 10 și Windows 11, împiedicând instalarea noilor certificate de securitate pentru Secure Boot. Deși sistemele continuă să funcționeze în mod normal, situația poate deveni o vulnerabilitate în timp, pe măsură ce apar noi amenințări informatice.
Problema este întâlnită în special pe unele modele HP, însă nu este exclus ca și alte sisteme produse de diferiți producători să fie afectate. Până la lansarea unor actualizări de firmware din partea producătorilor, utilizatorii nu au posibilitatea de a instala manual noile certificate și nici de a forța procesul de actualizare.
De ce sunt importante noile certificate Secure Boot
Recent, mai multe certificate de securitate utilizate de Microsoft pentru funcția Secure Boot au ajuns la data expirării. Aceste certificate au rolul de a verifica autenticitatea componentelor software încă din momentul pornirii calculatorului, înainte ca Windows să fie încărcat, arată publicația PC World.
În mod normal, actualizarea acestora se face automat prin Windows Update, fără intervenția utilizatorului. Totuși, Microsoft explică faptul că anumite calculatoare au nevoie mai întâi de o actualizare de firmware oferită de producătorul dispozitivului. Abia după instalarea acesteia pot fi aplicate și noile certificate Secure Boot.
Din acest motiv, compania a suspendat temporar distribuirea certificatelor pentru sistemele incompatibile, pentru a evita apariția unor probleme suplimentare.
Mesajele de eroare pe care le pot vedea utilizatorii
Dacă PC-ul face parte dintre dispozitivele afectate, aplicația Windows Security poate afișa unul dintre două avertismente. Primul mesaj informează că dispozitivul este afectat de o problemă cunoscută și că actualizarea certificatelor Secure Boot a fost suspendată temporar, în timp ce Microsoft și partenerii săi lucrează la o soluție compatibilă.
Al doilea mesaj precizează că funcția Secure Boot este activă, însă hardware-ul sau firmware-ul calculatorului nu permite instalarea automată a noilor certificate. În această situație, utilizatorii sunt îndrumați să contacteze producătorul PC-ului.
În prezent, HP și ceilalți producători implicați lucrează la actualizările necesare, însă Microsoft nu a oferit un calendar privind disponibilitatea acestora.
Ce se întâmplă dacă nu instalezi noile certificate
Vestea bună este că sistemul de operare nu încetează să funcționeze. Windows 10 și Windows 11 vor continua să pornească normal și vor primi în continuare actualizările obișnuite prin Windows Update.
Problema apare însă la nivelul protecției oferite în timpul procesului de pornire a calculatorului. Pe măsură ce Microsoft dezvoltă noi mecanisme de apărare împotriva atacurilor care vizează faza de boot, calculatoarele care folosesc certificate expirate nu vor putea beneficia de aceste măsuri suplimentare.
În timp, acest lucru poate reduce nivelul de securitate al sistemului și poate afecta inclusiv funcții care depind de Secure Boot, cum sunt criptarea dispozitivului sau anumite aplicații care se încarcă înainte de pornirea completă a Windows.
Nu există o soluție temporară pentru utilizatori
În acest moment, poți instala manual certificatele și nici nu există o metodă prin care actualizarea să fie forțată. Singura soluție este așteptarea unei actualizări de firmware din partea producătorului calculatorului, după care Microsoft va relua distribuirea certificatelor Secure Boot.
Dacă observi unul dintre mesajele de avertizare în Windows Security, nu înseamnă că PC-ul este compromis sau că trebuie să încetezi să îl folosești. Totuși, este recomandat să verifici periodic pagina de suport a producătorului dispozitivului și să instalezi imediat actualizările de firmware atunci când acestea devin disponibile.