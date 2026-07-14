Microsoft confirmă o problemă importantă în Windows 11. Unele PC-uri nu mai pot instala actualizările Secure Boot

De ce sunt importante noile certificate Secure Boot

Recent, mai multe certificate de securitate utilizate de Microsoft pentru funcția Secure Boot au ajuns la data expirării. Aceste certificate au rolul de a verifica autenticitatea componentelor software încă din momentul pornirii calculatorului, înainte ca Windows să fie încărcat, arată publicația PC World.

În mod normal, actualizarea acestora se face automat prin Windows Update, fără intervenția utilizatorului. Totuși, Microsoft explică faptul că anumite calculatoare au nevoie mai întâi de o actualizare de firmware oferită de producătorul dispozitivului. Abia după instalarea acesteia pot fi aplicate și noile certificate Secure Boot.

Din acest motiv, compania a suspendat temporar distribuirea certificatelor pentru sistemele incompatibile, pentru a evita apariția unor probleme suplimentare.

Mesajele de eroare pe care le pot vedea utilizatorii

Dacă PC-ul face parte dintre dispozitivele afectate, aplicația Windows Security poate afișa unul dintre două avertismente. Primul mesaj informează că dispozitivul este afectat de o problemă cunoscută și că actualizarea certificatelor Secure Boot a fost suspendată temporar, în timp ce Microsoft și partenerii săi lucrează la o soluție compatibilă.

Al doilea mesaj precizează că funcția Secure Boot este activă, însă hardware-ul sau firmware-ul calculatorului nu permite instalarea automată a noilor certificate. În această situație, utilizatorii sunt îndrumați să contacteze producătorul PC-ului.

În prezent, HP și ceilalți producători implicați lucrează la actualizările necesare, însă Microsoft nu a oferit un calendar privind disponibilitatea acestora.

Ce se întâmplă dacă nu instalezi noile certificate

Vestea bună este că sistemul de operare nu încetează să funcționeze. Windows 10 și Windows 11 vor continua să pornească normal și vor primi în continuare actualizările obișnuite prin Windows Update.