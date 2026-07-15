Microsoft explică, în sfârșit, cum funcționează actualizările Windows. Ce trebuie să știi dacă ai Windows 11

Patch Tuesday rămâne cea mai importantă actualizare a lunii

În fiecare a doua zi de marți din lună, Microsoft publică actualizările de securitate cunoscute sub numele de Patch Tuesday. Acestea sunt cumulative, ceea ce înseamnă că includ atât remedierile recente, cât și corecțiile și îmbunătățirile lansate anterior.

Pentru utilizatorii obișnuiți, procesul este gestionat automat prin Windows Update. În schimb, companiile și organizațiile au la dispoziție mai multe instrumente pentru administrarea actualizărilor, precum Windows Autopatch, Microsoft Intune, Windows Server Update Services (WSUS), Configuration Manager sau Microsoft Update Catalog.

Microsoft subliniază că acest model reduce fragmentarea dintre dispozitive și facilitează administrarea sistemelor într-un mediu enterprise.

Ce trebuie să știi despre actualizările fără restart și cele pentru testarea noilor funcții

O categorie aparte este reprezentată de actualizările Hotpatch, disponibile în anumite medii administrate. Acestea conțin doar remedieri de securitate și au avantajul că pot fi instalate fără repornirea sistemului.

La fiecare câteva luni este însă livrată o actualizare de bază, care necesită restart și include atât corecțiile de securitate, cât și funcțiile noi introduse între timp. După instalarea acesteia, următoarele actualizări Hotpatch pot fi aplicate fără întreruperea activității utilizatorului.

În plus, spre sfârșitul fiecărei luni, Microsoft publică și actualizări opționale, destinate în special celor care vor să testeze din timp corecțiile ce vor deveni obligatorii în luna următoare. Aceste versiuni oferă uneori acces anticipat la funcții noi, înainte ca ele să fie distribuite la scară largă.

Un exemplu oferit de companie este funcția Point-in-Time Restore din Windows 11, care permite restaurarea calculatorului la o stare anterioară direct din sistemul de operare.