Microsoft explică, în sfârșit, cum funcționează actualizările Windows. Ce trebuie să știi dacă ai Windows 11
Actualizările Windows sunt esențiale pentru securitatea și stabilitatea sistemului de operare, însă pentru mulți utilizatori ele rămân o adevărată enigmă. De ce unele actualizări necesită repornirea calculatorului, de ce altele apar opțional și cum ajung noile funcții pe PC? Microsoft a publicat un ghid prin care încearcă să răspundă acestor întrebări și să explice modul în care funcționează procesul de actualizare al Windows.
Compania arată că sistemul actual nu se rezumă la celebrul Patch Tuesday. Pe lângă actualizările lunare de securitate, Windows primește periodic actualizări opționale, pachete lansate în afara calendarului obișnuit și funcții noi distribuite treptat, astfel încât eventualele probleme să poată fi identificate înainte ca acestea să ajungă la toți utilizatorii, scrie Help Net Security.
Patch Tuesday rămâne cea mai importantă actualizare a lunii
În fiecare a doua zi de marți din lună, Microsoft publică actualizările de securitate cunoscute sub numele de Patch Tuesday. Acestea sunt cumulative, ceea ce înseamnă că includ atât remedierile recente, cât și corecțiile și îmbunătățirile lansate anterior.
Pentru utilizatorii obișnuiți, procesul este gestionat automat prin Windows Update. În schimb, companiile și organizațiile au la dispoziție mai multe instrumente pentru administrarea actualizărilor, precum Windows Autopatch, Microsoft Intune, Windows Server Update Services (WSUS), Configuration Manager sau Microsoft Update Catalog.
Microsoft subliniază că acest model reduce fragmentarea dintre dispozitive și facilitează administrarea sistemelor într-un mediu enterprise.
Ce trebuie să știi despre actualizările fără restart și cele pentru testarea noilor funcții
O categorie aparte este reprezentată de actualizările Hotpatch, disponibile în anumite medii administrate. Acestea conțin doar remedieri de securitate și au avantajul că pot fi instalate fără repornirea sistemului.
La fiecare câteva luni este însă livrată o actualizare de bază, care necesită restart și include atât corecțiile de securitate, cât și funcțiile noi introduse între timp. După instalarea acesteia, următoarele actualizări Hotpatch pot fi aplicate fără întreruperea activității utilizatorului.
În plus, spre sfârșitul fiecărei luni, Microsoft publică și actualizări opționale, destinate în special celor care vor să testeze din timp corecțiile ce vor deveni obligatorii în luna următoare. Aceste versiuni oferă uneori acces anticipat la funcții noi, înainte ca ele să fie distribuite la scară largă.
Un exemplu oferit de companie este funcția Point-in-Time Restore din Windows 11, care permite restaurarea calculatorului la o stare anterioară direct din sistemul de operare.
De ce nu primesc toți utilizatorii aceleași funcții în același timp
Una dintre cele mai frecvente întrebări este de ce două calculatoare cu aceeași versiune de Windows 11 pot avea funcții diferite.
Explicația ține de modul în care Microsoft distribuie noutățile. Multe dintre ele sunt lansate treptat, către un număr limitat de dispozitive, pentru ca firma să poată monitoriza eventualele probleme de compatibilitate și performanță înainte de extinderea disponibilității.
Compania utilizează și un sistem numit Controlled Feature Rollout (CFR), prin care anumite funcții sunt activate în etape. În mediile enterprise, acestea pot rămâne dezactivate până când administratorii decid că organizația este pregătită să le folosească.
Ce se întâmplă atunci când apare o vulnerabilitate gravă
Nu toate actualizările urmează calendarul obișnuit. Atunci când este descoperită o problemă importantă de securitate sau o eroare care afectează un număr mare de utilizatori, Microsoft poate publica actualizări Out-of-Band (OOB).
Aceste pachete sunt lansate în afara ciclului lunar și au rolul de a rezolva rapid situațiile considerate critice. În funcție de gravitatea problemei, ele pot fi recomandate tuturor utilizatorilor sau doar anumitor categorii de dispozitive.