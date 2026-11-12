ASUS lansează o placă video Intel cu 32 GB de memorie, concepută pentru a rula inteligența artificială fără cloud. Poate ajunge la 128 GB într-un singur sistem
Inteligența artificială începe să schimbe nu doar programele instalate pe calculatoare, ci și componentele hardware necesare pentru utilizarea lor. Dacă până recent cele mai complexe modele AI erau asociate aproape exclusiv cu servere și centre de date, producătorii încearcă acum să aducă o parte din aceste capacități direct pe stațiile de lucru obișnuite.
ASUS face un pas important în această direcție prin lansarea plăcii grafice UGen Intel Arc Pro B70, echipată cu 32 GB de memorie video și concepută special pentru aplicații de inteligență artificială care funcționează local. Conform comunicatului oficial ASUS din 27 octombrie 2026, componenta este destinată dezvoltatorilor, companiilor și utilizatorilor avansați care vor să execute modele AI fără să depindă permanent de serviciile cloud.
De ce are nevoie inteligența artificială de o placă video cu 32 GB de memorie
Principala caracteristică a noului accelerator ASUS este memoria GDDR6 ECC de 32 GB, care permite procesarea locală a unor modele lingvistice complexe. Tehnologia ECC poate detecta și corecta anumite erori de memorie, un avantaj important pentru aplicațiile profesionale în care stabilitatea rezultatelor contează.
Cantitatea de memorie video devine esențială atunci când un model AI trebuie să proceseze documente lungi, să mențină conversații complexe sau să coordoneze mai mulți agenți software simultan. Dacă memoria plăcii video este insuficientă, o parte din date trebuie transferată în memoria principală a calculatorului, ceea ce poate reduce semnificativ performanțele.
ASUS susține că un singur accelerator UGen B70 poate rula majoritatea modelelor cu mai puțin de 27 de miliarde de parametri. Compania menționează inclusiv posibilitatea utilizării modelului Llama 3.1 8B cu o fereastră de context de până la 128.000 de tokenuri, în configurații adecvate.
Un avantaj important este posibilitatea combinării mai multor plăci grafice. Două acceleratoare oferă împreună 64 GB de memorie video, iar patru pot ajunge la 128 GB. Această capacitate agregată nu funcționează automat ca o singură memorie comună, fiind necesare aplicații capabile să distribuie sarcinile între plăci.
ASUS vrea să aducă modelele AI complexe direct în calculatoarele companiilor
Noua placă grafică acceptă un ecosistem software variat, inclusiv Intel OpenVINO, oneAPI, Ollama, llama.cpp, PyTorch și ComfyUI. Aceste instrumente pot fi utilizate pentru asistenți conversaționali, procesarea documentelor, generarea de imagini și alte aplicații care folosesc modele de inteligență artificială.
ASUS anunță inclusiv teste cu modele din familiile Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral și gpt-oss. Într-o configurație cu două acceleratoare, compania susține că a obținut 43,4 tokenuri pe secundă pentru un model din clasa de 80 de miliarde de parametri. Rezultatul reprezintă un reper pentru configurația testată, nu o garanție pentru toate modelele și aplicațiile.
Un alt argument al producătorului este confidențialitatea. Pentru firmele care gestionează contracte, documente financiare sau informații sensibile, procesarea locală poate limita transferul datelor către infrastructuri externe. Totuși, protecția efectivă depinde și de configurația software, de permisiunile aplicațiilor și de securitatea întregului sistem.
Această direcție face parte dintr-o transformare mai amplă a pieței computerelor. În România, ASUS a discutat recent despre diferențele dintre inteligența artificială locală și serviciile AI din cloud, în cadrul ASUS Business Summit 2026.
UGen Intel Arc Pro B70 are un consum total de placă declarat de 310 W, ceea ce înseamnă că instalarea sa necesită o sursă de alimentare adecvată și o răcire corespunzătoare. Versiunea ASUS are un preț recomandat de 1.799 de euro în Germania și Austria, potrivit informațiilor europene relatate de TechPowerUp. Disponibilitatea și prețurile pot varia în funcție de piață.
Prin această lansare, ASUS încearcă să răspundă unei cereri tot mai importante: posibilitatea de a utiliza instrumente AI performante în propria infrastructură, fără costuri recurente pentru fiecare solicitare trimisă către un serviciu cloud.