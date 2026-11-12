De ce are nevoie inteligența artificială de o placă video cu 32 GB de memorie

Principala caracteristică a noului accelerator ASUS este memoria GDDR6 ECC de 32 GB, care permite procesarea locală a unor modele lingvistice complexe. Tehnologia ECC poate detecta și corecta anumite erori de memorie, un avantaj important pentru aplicațiile profesionale în care stabilitatea rezultatelor contează.

Cantitatea de memorie video devine esențială atunci când un model AI trebuie să proceseze documente lungi, să mențină conversații complexe sau să coordoneze mai mulți agenți software simultan. Dacă memoria plăcii video este insuficientă, o parte din date trebuie transferată în memoria principală a calculatorului, ceea ce poate reduce semnificativ performanțele.

ASUS susține că un singur accelerator UGen B70 poate rula majoritatea modelelor cu mai puțin de 27 de miliarde de parametri. Compania menționează inclusiv posibilitatea utilizării modelului Llama 3.1 8B cu o fereastră de context de până la 128.000 de tokenuri, în configurații adecvate.

Un avantaj important este posibilitatea combinării mai multor plăci grafice. Două acceleratoare oferă împreună 64 GB de memorie video, iar patru pot ajunge la 128 GB. Această capacitate agregată nu funcționează automat ca o singură memorie comună, fiind necesare aplicații capabile să distribuie sarcinile între plăci.

ASUS vrea să aducă modelele AI complexe direct în calculatoarele companiilor

Noua placă grafică acceptă un ecosistem software variat, inclusiv Intel OpenVINO, oneAPI, Ollama, llama.cpp, PyTorch și ComfyUI. Aceste instrumente pot fi utilizate pentru asistenți conversaționali, procesarea documentelor, generarea de imagini și alte aplicații care folosesc modele de inteligență artificială.

ASUS anunță inclusiv teste cu modele din familiile Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral și gpt-oss. Într-o configurație cu două acceleratoare, compania susține că a obținut 43,4 tokenuri pe secundă pentru un model din clasa de 80 de miliarde de parametri. Rezultatul reprezintă un reper pentru configurația testată, nu o garanție pentru toate modelele și aplicațiile.

Un alt argument al producătorului este confidențialitatea. Pentru firmele care gestionează contracte, documente financiare sau informații sensibile, procesarea locală poate limita transferul datelor către infrastructuri externe. Totuși, protecția efectivă depinde și de configurația software, de permisiunile aplicațiilor și de securitatea întregului sistem.