Un episod din „Futurama” a rezolvat o problemă matematică reală. Demonstrația inventată special pentru salvarea personajelor

Personajele au rămas blocate în corpurile greșite

Profesorul Farnsworth vrea să fie din nou tânăr. El își schimbă mintea cu Amy, care își dorește un corp în care să poată mânca fără să se îngrașe. Cei doi descoperă rapid că nu pot inversa direct procesul.

Alte personaje intră apoi în joc. Bender folosește corpul lui Amy pentru a păcăli niște paznici. Leela intră în corpul profesorului pentru a înțelege sentimentele lui Fry. Fry și Zoidberg fac, la rândul lor, propriul schimb.

După șapte utilizări ale dispozitivului, mințile a nouă personaje sunt amestecate. Problema nu mai putea fi rezolvată printr-o simplă succesiune aleatorie de schimburi. Fiecare pereche folosită anterior devenea indisponibilă.

Ken Keeler, scenaristul episodului, avea și un doctorat în matematică. În loc să ignore regula inventată chiar de el, a decis să afle dacă există o soluție generală. Trebuia să demonstreze că toate personajele se pot întoarce în corpurile lor, indiferent cât de complicate au devenit schimburile.

Serialul, care a revenit de mai multe ori după anulare, este cunoscut pentru combinația dintre umor și concepte științifice. Istoria numeroaselor sale relansări este explicată într-un material despre revenirea animației „Futurama”.

Două persoane noi sunt suficiente pentru orice încurcătură

Întrebarea formulată de Keeler a fost simplă. De câte persoane suplimentare este nevoie pentru a descurca orice combinație de minți, fără ca aceeași pereche de corpuri să folosească mașina de două ori?

Răspunsul a fost surprinzător. Sunt necesare doar două persoane noi. Numărul rămâne același indiferent dacă au fost implicate trei, nouă sau sute de personaje. Cei doi participanți trebuie doar să nu fi folosit anterior dispozitivul.