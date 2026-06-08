Un elev de 15 ani a construit o dronă subacvatică inspirată dintr-o țestoasă. La ce folosește AI-ul

Partea spectaculoasă este că robotul nu se limitează la deplasare. BURT folosește o cameră frontală, un microcomputer Raspberry Pi și modele AI pentru a identifica semne de stres ecologic. În testele realizate de Budz, sistemul a detectat albirea coralilor simulați cu o acuratețe de 96%. Asta nu înseamnă că robotul este deja pregătit să rezolve problemele oceanelor, dar arată potențialul unei platforme ieftine, silențioase și inteligente.

De la o țestoasă observată în natură la un robot subacvatic

Inspirația pentru BURT a venit în timpul unei excursii cu cortul, când Evan Budz a observat felul în care o țestoasă snapping turtle se mișca prin apă. Mișcarea animalului era fluidă, liniștită și puțin invazivă pentru mediul din jur. În loc să construiască o dronă subacvatică obișnuită, cu elice, elevul a încercat să reproducă această deplasare naturală.

Robotul folosește patru înotătoare: cele din față asigură propulsia, iar cele mai mici din spate ajută la stabilitate și direcție. Este o abordare bazată pe biomimetică, adică pe proiectarea unor tehnologii care imită soluțiile dezvoltate de natură. În cazul de față, natura a optimizat de milioane de ani felul în care o țestoasă se deplasează eficient și discret prin apă, iar robotul încearcă să transfere acea logică într-un sistem mecanic.

Această alegere contează pentru că multe drone subacvatice pot deveni ele însele o sursă de perturbare. Elicele produc zgomot, agită apa, pot speria animalele și pot ridica sedimente în zone fragile. În recife de corali, lacuri sau habitate de mică adâncime, chiar și o intervenție aparent minoră poate schimba comportamentul speciilor locale sau calitatea datelor colectate.

Prin comparație, BURT este gândit să observe fără să deranjeze. Este echivalentul unei intrări silențioase într-o pădure, în locul unei deplasări cu un vehicul zgomotos. Pentru cercetătorii care vor să monitorizeze ecosisteme vulnerabile, nu este important doar să vadă ce se întâmplă, ci și să nu modifice mediul pe care încearcă să-l studieze.

Cum ajută AI-ul la detectarea problemelor din apă

Inteligența artificială este componenta care transformă proiectul dintr-un robot interesant într-un instrument de monitorizare ecologică. BURT folosește imagini captate de camera frontală și modele AI antrenate să recunoască semne de avertizare din mediul acvatic. Printre acestea se numără albirea coralilor, prezența unor specii invazive și deșeurile din plastic.

În testele inițiale, Budz a folosit modele simulate de recif de corali pentru a învăța sistemul să recunoască albirea coralilor. Mare parte din testare a fost realizată într-o piscină de familie, cu adâncime de puțin peste 2,4 metri, iar ulterior robotul a fost testat și în Lacul Ontario. Acest detaliu este important, pentru că o piscină nu reproduce complexitatea unui ecosistem real, cu apă tulbure, curenți, lumină variabilă, sedimente și obstacole.