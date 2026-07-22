Un restaurant a stârnit un val de critici după ce și-a promovat preparatele cu imagini generate de AI. Reacția clienților a fost dură

Preparatele generate de AI au speriat mai degrabă decât au făcut poftă

Restaurantul Grind & Unwind a afișat un meniu ilustrat exclusiv cu imagini create de inteligența artificială. Însă, în loc să pară apetisante, fotografiile au atras atenția din motive complet diferite.

Pâinea avea un aspect comparat de internauți cu pielea unei reptile, croissantul a fost asemănat cu o larvă extraterestră, iar preparatul cu pulled pork și salată a fost descris de unii drept asemănător unor tentacule sau unei ciuperci parazite.

Mai mulți utilizatori au spus că imaginile le provoacă disconfort vizual, iar unii au afirmat că și-au pierdut instant încrederea în restaurant după ce au văzut meniul.

O fotografie publicată pe Reddit cu afișul localului a strâns sute de aprecieri și sute de comentarii, majoritatea criticând alegerea proprietarilor.

Clienții spun că imaginile transmit lipsă de profesionalism

Dincolo de aspectul neobișnuit al preparatelor, mulți au considerat că folosirea imaginilor generate de AI transmite un mesaj negativ despre afacere.

Unii comentatori au spus că, dacă un restaurant nu investește în fotografii reale ale produselor pe care le vinde, este posibil să nu acorde suficientă atenție nici calității mâncării.

Alții au afirmat că evită din principiu afacerile care folosesc imagini generate artificial pentru logo-uri, reclame sau materiale de promovare, considerând că acestea afectează credibilitatea brandului.