Un restaurant a stârnit un val de critici după ce și-a promovat preparatele cu imagini generate de AI. Reacția clienților a fost dură
Inteligența artificială este folosită tot mai des în publicitate, însă nu toate experimentele sunt primite cu entuziasm. Un restaurant din San Francisco a ajuns în centrul unui scandal după ce a ales să își promoveze meniul folosind imagini generate cu AI în locul fotografiilor reale ale preparatelor.
În loc să atragă clienți, decizia a provocat un val de reacții negative pe rețelele sociale. Mulți au acuzat localul de publicitate înșelătoare, iar imaginile au devenit rapid subiect de ironii pe Reddit, unde utilizatorii le-au descris drept „ciudate”, „dezgustătoare” și complet lipsite de realism, scrie Futurism.
Preparatele generate de AI au speriat mai degrabă decât au făcut poftă
Restaurantul Grind & Unwind a afișat un meniu ilustrat exclusiv cu imagini create de inteligența artificială. Însă, în loc să pară apetisante, fotografiile au atras atenția din motive complet diferite.
Pâinea avea un aspect comparat de internauți cu pielea unei reptile, croissantul a fost asemănat cu o larvă extraterestră, iar preparatul cu pulled pork și salată a fost descris de unii drept asemănător unor tentacule sau unei ciuperci parazite.
Mai mulți utilizatori au spus că imaginile le provoacă disconfort vizual, iar unii au afirmat că și-au pierdut instant încrederea în restaurant după ce au văzut meniul.
O fotografie publicată pe Reddit cu afișul localului a strâns sute de aprecieri și sute de comentarii, majoritatea criticând alegerea proprietarilor.
Clienții spun că imaginile transmit lipsă de profesionalism
Dincolo de aspectul neobișnuit al preparatelor, mulți au considerat că folosirea imaginilor generate de AI transmite un mesaj negativ despre afacere.
Unii comentatori au spus că, dacă un restaurant nu investește în fotografii reale ale produselor pe care le vinde, este posibil să nu acorde suficientă atenție nici calității mâncării.
Alții au afirmat că evită din principiu afacerile care folosesc imagini generate artificial pentru logo-uri, reclame sau materiale de promovare, considerând că acestea afectează credibilitatea brandului.
Situația a escaladat până la acte de vandalism. La începutul lunii iulie, cineva a scris cu vopsea pe copertina restaurantului, semn că nemulțumirea unor localnici a depășit limitele comentariilor din mediul online.
Proprietarii nu se așteptau la o asemenea reacție
AJ și Lyndsey Lozano, proprietarii restaurantului, au declarat că au fost surprinși de amploarea criticilor.
Aceștia spun că nu și-au imaginat că imaginile generate de AI vor provoca o asemenea reacție și că scopul lor era doar promovarea localului.
În cele din urmă, după valul de comentarii negative și controversele apărute pe internet, restaurantul a decis să renunțe la meniul ilustrat cu imagini generate de inteligența artificială.
Proprietarii spun acum că își doresc ca oamenii să le ofere o șansă și să judece localul după calitatea preparatelor, nu după o alegere neinspirată de marketing.
Inteligența artificială poate aduce și efecte nedorite în publicitate
Cazul restaurantului din San Francisco arată că folosirea inteligenței artificiale în promovarea unei afaceri nu garantează întotdeauna succesul. Deși numeroase platforme promit imagini spectaculoase generate în câteva secunde și costuri reduse, publicul pare să distingă rapid diferența dintre o fotografie autentică și una creată artificial.
Mai ales în domeniul alimentației, unde aspectul produselor influențează direct decizia de cumpărare, clienții se așteaptă ca imaginile din meniu să reflecte cât mai fidel ceea ce vor primi în farfurie.