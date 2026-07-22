Tomb Raider revine la origini. Lara Croft își recapătă mișcările legendare în noul joc

Mișcările spectaculoase revin în centrul gameplay-ului

Într-un nou episod al mini-documentarului dedicat dezvoltării jocului, echipele de la Crystal Dynamics și Flying Wild Hog au explicat că mișcarea personajului a fost una dintre cele mai importante componente ale proiectului.

Potrivit directorului de joc Raul Siqueira, Lara Croft nu reacționează ca un om obișnuit în timpul unei confruntări. Dacă un personaj normal s-ar feri făcând un simplu pas în lateral, Lara execută o rostogolire sau o mișcare acrobatică, demonstrând rapiditate și flexibilitate.

Designerii spun că tocmai aceste detalii definesc identitatea personajului și îl diferențiază de alți eroi din jocurile de acțiune. Noul titlu readuce elemente emblematice precum săriturile spectaculoase, mersul în mâini, plonjonul clasic („swan dive”), cățărările și secvențele complexe de explorare.

Alix Wilton Regan s-a pregătit ca un adevărat aventurier

Pentru a interpreta cât mai convingător rolul, Alix Wilton Regan nu s-a limitat la înregistrările din studioul de motion capture. Actrița a dezvăluit că și-a construit un program de pregătire fizică inspirat de abilitățile personajului. „Fac foarte mult antrenament cu greutăți, alergare, yoga și escaladă. Îmi place enorm cățăratul pe stâncă”, a explicat aceasta.

În imaginile din culisele dezvoltării jocului, Regan apare rezolvând puzzle-uri, explorând decoruri dificile și interpretând scene de luptă purtând costumul special pentru captarea mișcărilor.

Potrivit actriței, unul dintre obiectivele principale a fost să transmită forța și încrederea care au făcut-o celebră pe Lara Croft încă din primele jocuri.

Fanii apreciază revenirea la stilul clasic

Comunitatea Tomb Raider a primit foarte bine informațiile prezentate în documentar. Mulți jucători spun că acrobațiile au reprezentat întotdeauna o parte esențială din personalitatea Larei Croft și că lipsa lor s-a simțit în seria reboot.