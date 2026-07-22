Tomb Raider revine la origini. Lara Croft își recapătă mișcările legendare în noul joc
Lara Croft revine la rădăcinile care au transformat seria Tomb Raider într-un fenomen al industriei jocurilor video. În Tomb Raider: Legacy of Atlantis, dezvoltatorii renunță la stilul realist al trilogiei reboot și readuc în prim-plan acrobațiile spectaculoase care au definit personajul încă din primul joc lansat în 1996.
Pentru ca noua interpretare să fie cât mai autentică, actrița Alix Wilton Regan, cea care îi dă viață Larei Croft prin motion capture, a urmat un program intens de pregătire fizică. Printre antrenamente s-au numărat escalada, alergarea, yoga și exercițiile de forță, toate pentru a reproduce cât mai fidel agilitatea celebrei aventuriere, scrie IGN.
Mișcările spectaculoase revin în centrul gameplay-ului
Într-un nou episod al mini-documentarului dedicat dezvoltării jocului, echipele de la Crystal Dynamics și Flying Wild Hog au explicat că mișcarea personajului a fost una dintre cele mai importante componente ale proiectului.
Potrivit directorului de joc Raul Siqueira, Lara Croft nu reacționează ca un om obișnuit în timpul unei confruntări. Dacă un personaj normal s-ar feri făcând un simplu pas în lateral, Lara execută o rostogolire sau o mișcare acrobatică, demonstrând rapiditate și flexibilitate.
Designerii spun că tocmai aceste detalii definesc identitatea personajului și îl diferențiază de alți eroi din jocurile de acțiune. Noul titlu readuce elemente emblematice precum săriturile spectaculoase, mersul în mâini, plonjonul clasic („swan dive”), cățărările și secvențele complexe de explorare.
Alix Wilton Regan s-a pregătit ca un adevărat aventurier
Pentru a interpreta cât mai convingător rolul, Alix Wilton Regan nu s-a limitat la înregistrările din studioul de motion capture. Actrița a dezvăluit că și-a construit un program de pregătire fizică inspirat de abilitățile personajului. „Fac foarte mult antrenament cu greutăți, alergare, yoga și escaladă. Îmi place enorm cățăratul pe stâncă”, a explicat aceasta.
În imaginile din culisele dezvoltării jocului, Regan apare rezolvând puzzle-uri, explorând decoruri dificile și interpretând scene de luptă purtând costumul special pentru captarea mișcărilor.
Potrivit actriței, unul dintre obiectivele principale a fost să transmită forța și încrederea care au făcut-o celebră pe Lara Croft încă din primele jocuri.
Fanii apreciază revenirea la stilul clasic
Comunitatea Tomb Raider a primit foarte bine informațiile prezentate în documentar. Mulți jucători spun că acrobațiile au reprezentat întotdeauna o parte esențială din personalitatea Larei Croft și că lipsa lor s-a simțit în seria reboot.
Revenirea unor mișcări precum mersul în mâini sau celebrul plonjon a fost una dintre cele mai apreciate schimbări anunțate până acum.
Dezvoltatorii au confirmat că jucătorii vor avea suficient timp să exerseze toate aceste mișcări înainte de a porni în explorarea noilor zone ale jocului.
Lansarea a fost amânată pentru 2027
Inițial programat pentru 2026, Tomb Raider: Legacy of Atlantis va fi lansat pe 12 februarie 2027. Jocul va fi disponibil pentru PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC și Nintendo Switch 2.
Primele impresii publicate după demonstrațiile de la Summer Game Fest 2026 au fost pozitive, criticii apreciind faptul că noul proiect reușește să păstreze spiritul aventurilor clasice, adaptându-l în același timp la standardele tehnice moderne.
Pentru fanii seriei, revenirea acrobațiilor emblematice pare să fie unul dintre cele mai importante motive de entuziasm înaintea lansării oficiale.