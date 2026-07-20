Tesla pune inteligența artificială să-ți controleze casa: sistemul care decide când încarci mașina și bateria
Tesla a lansat Tesla Home, o platformă care reunește într-o singură interfață bateria Powerwall, panourile fotovoltaice, încărcătorul mașinii și circuitele inteligente ale locuinței. Compania spune că sistemul poate lua sute de decizii în fiecare zi pentru a reduce factura de energie și pentru a folosi mai eficient curentul produs pe acoperiș.
Numele este nou, însă tehnologia principală din spate funcționează de mai mulți ani. Motorul software Opticaster a fost utilizat pentru administrarea bateriilor Tesla, a centralelor virtuale și a sistemelor comerciale de stocare. Tesla Home aduce aceste funcții într-o prezentare mai clară pentru proprietarii de locuințe.
În loc să controlezi separat rezerva pentru pene, încărcarea mașinii, consumul din baterie și energia trimisă în rețea, aplicația încearcă să transforme toate aceste componente într-un singur sistem. Pentru o casă din România cu panouri, acumulator și automobil electric, principiul este atractiv, chiar dacă disponibilitatea produselor și funcțiilor Tesla diferă între piețe.
Opticaster estimează producția solară și consumul casei
Sistemul analizează câtă energie ar putea produce panourile, cât consumă locuința și cum variază tarifele pe parcursul zilei. Pe baza acestor informații, decide când să păstreze energia în Powerwall, când să o folosească în casă și când să încarce automobilul.
Proprietarul poate alege un obiectiv principal. Modul Savings încearcă să reducă factura, încărcând bateria în perioadele favorabile și evitând consumul din rețea atunci când energia este mai scumpă. Modul Self-Powered prioritizează folosirea energiei solare proprii, inclusiv după lăsarea întunericului.
Tesla susține că Opticaster își construiește o strategie adaptată fiecărei locuințe. Două case cu același sistem fotovoltaic pot avea rezultate diferite dacă una consumă mult dimineața, iar cealaltă seara. Algoritmul trebuie să învețe comportamentul aparatelor și să anticipeze câtă rezervă va fi necesară.
Sistemul poate lua în calcul și prognoza meteo. Dacă ziua următoare este însorită, bateria poate fi descărcată mai mult peste noapte, știind că va fi reîncărcată rapid. Dacă se apropie vreme rea sau există riscul unei întreruperi, poate păstra o rezervă mai mare.
Aplicația arată deciziile luate și explicația din spatele lor. Această transparență este importantă, deoarece un proprietar poate deveni confuz dacă observă că bateria nu se încarcă la 100% sau că mașina așteaptă câteva ore înainte să înceapă încărcarea.
Tesla Home poate opri selectiv consumatorii la o pană
Actualizarea reorganizează funcțiile într-un meniu numit Home Controls și adaugă integrarea cu siguranțe inteligente. Proprietarul poate decide ce circuite rămân active în timpul unei pene de curent și care sunt oprite pentru a proteja autonomia bateriei.
Într-o locuință obișnuită, frigiderul, iluminatul, centrala și routerul pot avea prioritate, în timp ce plita electrică, boilerul sau încărcarea automobilului pot fi suspendate. Alegerea consumatorilor esențiali permite unei baterii să susțină casa mult mai mult decât dacă toate aparatele continuă să funcționeze fără restricții.
Tesla Home poate coordona și încărcarea automobilului prin Wall Connector. Dacă sistemul cunoaște tariful energiei, poate amâna încărcarea până la orele mai ieftine. Într-o casă cu panouri, poate direcționa surplusul solar către mașină, reducând energia trimisă în rețea și cumpărată ulterior.
Pentru utilizatorii existenți de Powerwall nu este necesar un modul hardware complet nou. Platforma este în mare parte o consolidare software și o reorganizare a aplicației. Compatibilitatea cu anumite siguranțe și încărcătoare inteligente poate necesita însă echipamente suplimentare.
În România, utilitatea economică depinde de tipul contractului de energie, de modul în care este compensat surplusul fotovoltaic și de diferența dintre tarifele din diverse intervale. Dacă prețul este identic toată ziua, optimizarea strict financiară are un efect mai redus, dar sistemul poate crește autoconsumul și poate păstra energie pentru pene.
Tesla Home arată direcția în care se îndreaptă locuințele electrificate. Panourile, bateria și mașina nu mai sunt produse independente, ci componente ale aceleiași rețele locale. Valoarea nu vine doar din capacitatea fiecărui dispozitiv, ci din felul în care software-ul decide să le folosească împreună.