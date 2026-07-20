Tesla pune inteligența artificială să-ți controleze casa: sistemul care decide când încarci mașina și bateria

În loc să controlezi separat rezerva pentru pene, încărcarea mașinii, consumul din baterie și energia trimisă în rețea, aplicația încearcă să transforme toate aceste componente într-un singur sistem. Pentru o casă din România cu panouri, acumulator și automobil electric, principiul este atractiv, chiar dacă disponibilitatea produselor și funcțiilor Tesla diferă între piețe.

Opticaster estimează producția solară și consumul casei

Sistemul analizează câtă energie ar putea produce panourile, cât consumă locuința și cum variază tarifele pe parcursul zilei. Pe baza acestor informații, decide când să păstreze energia în Powerwall, când să o folosească în casă și când să încarce automobilul.

Proprietarul poate alege un obiectiv principal. Modul Savings încearcă să reducă factura, încărcând bateria în perioadele favorabile și evitând consumul din rețea atunci când energia este mai scumpă. Modul Self-Powered prioritizează folosirea energiei solare proprii, inclusiv după lăsarea întunericului.

Tesla susține că Opticaster își construiește o strategie adaptată fiecărei locuințe. Două case cu același sistem fotovoltaic pot avea rezultate diferite dacă una consumă mult dimineața, iar cealaltă seara. Algoritmul trebuie să învețe comportamentul aparatelor și să anticipeze câtă rezervă va fi necesară.

Sistemul poate lua în calcul și prognoza meteo. Dacă ziua următoare este însorită, bateria poate fi descărcată mai mult peste noapte, știind că va fi reîncărcată rapid. Dacă se apropie vreme rea sau există riscul unei întreruperi, poate păstra o rezervă mai mare.

Aplicația arată deciziile luate și explicația din spatele lor. Această transparență este importantă, deoarece un proprietar poate deveni confuz dacă observă că bateria nu se încarcă la 100% sau că mașina așteaptă câteva ore înainte să înceapă încărcarea.

Tesla Home poate opri selectiv consumatorii la o pană

Actualizarea reorganizează funcțiile într-un meniu numit Home Controls și adaugă integrarea cu siguranțe inteligente. Proprietarul poate decide ce circuite rămân active în timpul unei pene de curent și care sunt oprite pentru a proteja autonomia bateriei.