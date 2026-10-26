Un elev de 13 ani a găsit o soluție ieftină pentru panourile solare. Cât de puțin costă invenția lui

Cum funcționează sistemul care urmărește Soarele

Sistemele de urmărire solară pot folosi motoare și senzori pentru a schimba poziția panourilor în funcție de mișcarea aparentă a Soarelui pe cer. Soluția construită de Jason Chang funcționează diferit: folosește gravitația, apă și un mecanism care se înclină în funcție de distribuția greutății.

Pe măsură ce apa trece dintr-un recipient în altul, greutatea de pe cele două părți ale mecanismului se modifică. Diferența determină înclinarea panoului, care își schimbă treptat poziția. Astfel, acesta poate rămâne orientat mai bine spre lumina solară pe parcursul zilei, fără să aibă nevoie de un motor alimentat electric.

Principiul este simplu, dar reglarea mecanismului a presupus mai multe încercări. Debitul apei trebuie controlat cu atenție pentru ca panoul să se miște progresiv, nu prea repede și nici prea lent. Dacă transferul nu este bine reglat, sistemul riscă să nu urmărească în mod corespunzător poziția Soarelui.

Ce rezultate a obținut adolescentul la testare

În testele realizate în aer liber, dispozitivul lui Chang a fost comparat cu un panou solar fix. Rezultatele prezentate au indicat o tensiune cu aproximativ 20% mai mare pentru panoul care își modifica poziția.

Totuși, această diferență nu demonstrează automat că sistemul produce cu 20% mai multă energie electrică pe parcursul unei zile. Tensiunea este doar unul dintre parametrii care trebuie luați în calcul, iar cantitatea de energie generată depinde și de curent și de timpul de funcționare. Pentru o comparație completă ar fi necesare măsurători suplimentare, realizate în condiții similare.

Ideea din spatele proiectului este că un panou orientat mai bine spre Soare poate capta mai eficient lumina decât unul care rămâne permanent în aceeași poziție. Pe măsură ce Soarele se deplasează aparent pe cer, unghiul luminii care ajunge la un panou fix se schimbă. Un mecanism de urmărire poate reduce această diferență.

Costul redus reprezintă un alt element important. Chang a construit dispozitivul cu mai puțin de 25 de dolari, folosind un mecanism simplu, fără sistemele electrice necesare altor soluții de urmărire solară. Rămâne însă de stabilit cât de bine funcționează în condiții meteorologice diferite și cât de rezistent este în utilizarea îndelungată.