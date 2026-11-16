Câtă căldură are nevoie, de fapt, casa ta. Greșeala care poate dubla consumul și îți poate crește factura la încălzire

Potrivit unei analize publicate de BBC, tot mai mulți proprietari încearcă să afle singuri câtă energie termică necesită locuința lor, folosind aplicații specializate. Motivul este simplu: calculele realizate de instalatori pot fi uneori mult peste necesarul real, ceea ce înseamnă investiții mai mari și facturi potențial crescute.

Sistemele de încălzire pot fi de două ori mai puternice decât este necesar

Kevin Kircher, cercetător la Universitatea Purdue din Statele Unite, a analizat împreună cu echipa sa calculele de pierdere a căldurii realizate de instalatori pentru aproximativ 75 de locuințe americane. Rezultatele preliminare, încă nepublicate într-un studiu științific, au fost surprinzătoare: necesarul termic fusese frecvent supraestimat de două ori sau chiar mai mult.

Această diferență poate avea consecințe importante. O pompă de căldură supradimensionată poate costa mai mult la achiziție și poate funcționa ineficient, pornind și oprindu-se repetat. Potrivit specialistului Dan Dempsey, asemenea cicluri pot provoca fluctuații neplăcute de temperatură în locuință, în loc să mențină constant cele 20 de grade Celsius dorite.

Problema este relevantă și pentru România, unde costul instalării unei pompe de căldură poate ajunge la zeci de mii de lei. Alegerea unui echipament mai puternic decât este necesar nu garantează o încălzire mai bună și poate crește costurile totale ale sistemului.

La polul opus, un dispozitiv subdimensionat poate avea dificultăți în încălzirea casei în zilele foarte reci. De aceea, specialiștii insistă asupra calculării pierderilor de căldură pentru fiecare cameră, nu doar asupra estimării puterii în funcție de metri pătrați.

Aplicațiile care îți arată câtă căldură pierde locuința

Tot mai mulți proprietari folosesc instrumente digitale pentru a verifica recomandările instalatorilor. Aplicația americană Cool Calc înregistrează aproximativ 150 de utilizatori noi zilnic, iar peste o treime dintre aceștia sunt proprietari obișnuiți, nu profesioniști.

Platformele Cool Calc, AutoHVAC și Heatpunk permit introducerea caracteristicilor unei locuințe, inclusiv dimensiunile camerelor, izolația, ferestrele și sistemul de încălzire existent. Pe baza informațiilor, software-ul estimează pierderile termice și poate sugera echipamente potrivite.

Totuși, calculele digitale depind de corectitudinea datelor introduse. Spre exemplu, ferestrele termopan care nu mai etanșează corespunzător pot genera pierderi de căldură dificil de identificat fără o inspecție atentă.

Adam Chapman, specialist în instalarea pompelor de căldură, avertizează că unele probleme sunt ascunse: goluri neizolate în jurul ferestrelor sau pereți despre care proprietarii cred, în mod greșit, că sunt izolați corespunzător.

Experții subliniază că aplicațiile nu pot înlocui complet evaluarea profesională. Totuși, acestea pot ajuta proprietarii să înțeleagă mai bine ofertele primite și să evite investițiile inutile.

În condițiile în care facturile la încălzire depind de izolație, temperatură și consum, calcularea corectă a necesarului termic devine esențială. Concluzia specialiștilor este că eficiența nu înseamnă instalarea celui mai puternic echipament, ci alegerea unuia adaptat caracteristicilor reale ale locuinței.