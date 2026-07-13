Un e-mail de 40 de milioane de dolari: achiziția online pe care nimeni nu a depășit-o din 1999

O decizie luată prin e-mail

Povestea a început la scurt timp după una dintre cele mai mari tranzacții ale perioadei dot-com. Broadcast.com, compania fondată de Mark Cuban și Todd Wagner, a fost cumpărată de Yahoo pentru aproximativ 5,7 miliarde de dolari. Afacerea l-a transformat pe Cuban într-unul dintre marii câștigători ai exploziei internetului de la sfârșitul anilor ’90.

În loc să meargă la un showroom sau să participe la negocieri lungi, antreprenorul a analizat informațiile despre Gulfstream V pe site-ul producătorului. I-a cerut pilotului său să testeze aeronava și să îi ofere o evaluare. După ce a primit un răspuns pozitiv, Cuban a transmis prin e-mail că dorește să o cumpere.

Au urmat instrucțiunile pentru transferul bancar. Banii au fost trimiși, iar tranzacția s-a încheiat. Procesul a fost surprinzător de simplu pentru o achiziție de asemenea valoare, mai ales într-o perioadă în care mulți oameni încă priveau cu neîncredere comenzile făcute pe internet.

Momentul a venit într-o etapă importantă din istoria internetului. Magazinele online începeau să se dezvolte, însă infrastructura de plăți, conexiunile și încrederea consumatorilor erau mult mai limitate decât în prezent. Cuban a demonstrat că internetul putea fi folosit nu doar pentru cumpărarea unor cărți sau electronice, ci și pentru încheierea unei tranzacții de zeci de milioane de dolari.

Recordul care nu cade

Achiziția pare și mai neobișnuită dacă este comparată cu modul în care arăta comerțul electronic în 1999. Amazon avea doar câțiva ani, iar numeroase servicii devenite astăzi obișnuite nu existau. Telefoanele inteligente, aplicațiile bancare și plățile instantanee urmau să apară mult mai târziu.

În prezent, valoarea totală a vânzărilor online ajunge anual la mii de miliarde de dolari. Retailerii pot procesa milioane de comenzi într-o singură zi. Evenimente precum Black Friday la eMAG arată cât de mult a evoluat piața, cu produse care variază de la alimente și gadgeturi până la aur, automobile și servicii medicale.

Totuși, recordul lui Cuban se referă la o singură achiziție individuală realizată prin comerț electronic. Vânzările totale ale unui magazin, contractele între companii sau tranzacțiile financiare nu intră în aceeași categorie. Din acest motiv, suma de 40 de milioane de dolari continuă să fie reperul oficial.