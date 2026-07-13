Un e-mail de 40 de milioane de dolari: achiziția online pe care nimeni nu a depășit-o din 1999
În octombrie 1999, Mark Cuban a cumpărat un avion privat Gulfstream V printr-o tranzacție realizată online, plătind 40 de milioane de dolari. Achiziția este recunoscută și astăzi drept cea mai mare tranzacție individuală de comerț electronic din lume, potrivit Guinness World Records.
Peste 26 de ani au trecut de atunci, iar recordul nu a fost doborât. Între timp, comerțul electronic a devenit o industrie uriașă. Oamenii cumpără pe internet automobile, proprietăți, bijuterii și opere de artă. Cu toate acestea, un schimb de e-mailuri din perioada de început a internetului continuă să ocupe primul loc.
O decizie luată prin e-mail
Povestea a început la scurt timp după una dintre cele mai mari tranzacții ale perioadei dot-com. Broadcast.com, compania fondată de Mark Cuban și Todd Wagner, a fost cumpărată de Yahoo pentru aproximativ 5,7 miliarde de dolari. Afacerea l-a transformat pe Cuban într-unul dintre marii câștigători ai exploziei internetului de la sfârșitul anilor ’90.
În loc să meargă la un showroom sau să participe la negocieri lungi, antreprenorul a analizat informațiile despre Gulfstream V pe site-ul producătorului. I-a cerut pilotului său să testeze aeronava și să îi ofere o evaluare. După ce a primit un răspuns pozitiv, Cuban a transmis prin e-mail că dorește să o cumpere.
Au urmat instrucțiunile pentru transferul bancar. Banii au fost trimiși, iar tranzacția s-a încheiat. Procesul a fost surprinzător de simplu pentru o achiziție de asemenea valoare, mai ales într-o perioadă în care mulți oameni încă priveau cu neîncredere comenzile făcute pe internet.
Momentul a venit într-o etapă importantă din istoria internetului. Magazinele online începeau să se dezvolte, însă infrastructura de plăți, conexiunile și încrederea consumatorilor erau mult mai limitate decât în prezent. Cuban a demonstrat că internetul putea fi folosit nu doar pentru cumpărarea unor cărți sau electronice, ci și pentru încheierea unei tranzacții de zeci de milioane de dolari.
Recordul care nu cade
Achiziția pare și mai neobișnuită dacă este comparată cu modul în care arăta comerțul electronic în 1999. Amazon avea doar câțiva ani, iar numeroase servicii devenite astăzi obișnuite nu existau. Telefoanele inteligente, aplicațiile bancare și plățile instantanee urmau să apară mult mai târziu.
În prezent, valoarea totală a vânzărilor online ajunge anual la mii de miliarde de dolari. Retailerii pot procesa milioane de comenzi într-o singură zi. Evenimente precum Black Friday la eMAG arată cât de mult a evoluat piața, cu produse care variază de la alimente și gadgeturi până la aur, automobile și servicii medicale.
Totuși, recordul lui Cuban se referă la o singură achiziție individuală realizată prin comerț electronic. Vânzările totale ale unui magazin, contractele între companii sau tranzacțiile financiare nu intră în aceeași categorie. Din acest motiv, suma de 40 de milioane de dolari continuă să fie reperul oficial.
Pe internet au fost vândute între timp proprietăți, iahturi și obiecte rare cu valori impresionante. Niciuna dintre aceste achiziții nu a îndeplinit însă toate criteriile necesare pentru a înlocui recordul stabilit de Gulfstream V. Tranzacția rămâne astfel o combinație rară între o sumă uriașă, un singur produs și un proces de cumpărare desfășurat online.
De ce a cumpărat avionul
Pentru Mark Cuban, aeronava nu a fost doar o demonstrație a averii obținute după vânzarea Broadcast.com. Antreprenorul a explicat în mai multe rânduri că timpul este resursa pe care oamenii nu o pot recupera. Avionul privat îi permitea să reducă durata deplasărilor și să își organizeze mai bine activitatea.
Un zbor privat elimină escalele, cozile și programul fix al companiilor aeriene. Cuban putea călători direct între orașele în care avea întâlniri și putea reveni mai repede acasă. Din perspectiva sa, achiziția îi oferea mai mult timp pentru familie și afaceri.
Întrebat de ce a ales o aeronavă atât de mare, miliardarul a răspuns inițial simplu: pentru că își permitea. Ulterior, a explicat că dimensiunea avionului îi permitea să călătorească împreună cu familia, prietenii sau colaboratorii săi.
Aceeași logică ar fi existat încă din adolescență. În timp ce alți tineri visau la mașini sport, Cuban își dorea un automobil încăpător în care să își poată transporta prietenii la meciurile de baschet. Pentru el, valoarea unui obiect nu este dată doar de lux, ci de libertatea și experiențele pe care le oferă.
Povestea este reprezentativă și pentru stilul neconvențional al lui Mark Cuban. Antreprenorul a construit afaceri în tehnologie, a investit în numeroase companii și a transformat internetul într-un instrument central pentru deciziile sale, înainte ca acest lucru să devină normal.
Achiziția din 1999 ar putea fi depășită într-o zi. Până atunci, cel mai mare coș de cumpărături online din istorie nu a conținut telefoane, televizoare sau haine, ci un avion privat de 40 de milioane de dolari, cumpărat după câteva e-mailuri și un transfer bancar.