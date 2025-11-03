Black Friday 2025 la eMAG: cele mai mari reduceri ale anului, mize record și noutăți surprinzătoare

Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 12:32
de Ozana Mazilu

Black Friday 2025 se anunță a fi una dintre cele mai importante ediții din istoria eMAG, retailerul care a adus acest concept în România. Programată pentru vineri, 7 noiembrie, campania promite o zi intensă de cumpărături, cu milioane de produse reduse, premii speciale și oferte inedite – de la bilete la festivaluri, până la aur și automobile electrice.

În contextul unei piețe de e-commerce tot mai competitive și afectate de scăderea puterii de cumpărare, eMAG estimează vânzări de 940 de milioane de lei, cu aproximativ 5% mai mult decât în 2024, când a înregistrat un record de 896 de milioane.

Evenimentul marchează cea de-a 15-a ediție a Black Friday organizată de eMAG, iar retailerul păstrează tradiția unei singure zile de reduceri, în timp ce mulți competitori optează pentru campanii extinse pe mai multe weekenduri.

Ediția din acest an vine cu o varietate impresionantă de produse și servicii, acoperind domenii tot mai diverse. eMAG promite peste 2,2 milioane de oferte, de la electrocasnice și gadgeturi, la abonamente medicale, bilete la festivaluri și chiar produse neobișnuite precum carne, energie și aur.

Foto: Conferința de presă eMag/Playtech

Printre cele mai atractive reduceri anunțate se numără:

  • Abonamente Genius la 49 de lei pentru primul an, cu vouchere bonus în valoare totală de 250 lei;
  • 1.000 de abonamente la energie E.ON, cu 100 de lei reducere pentru primele 6 luni și un tarif preferențial de circa 1 leu/kWh;
  • Peste 40.000 de bilete la festivaluri precum Untold, Electric Castle, Beach Please! și Summer Well, cu prețuri începând de la 10 lei;
  • Mii de echipamente oficiale ale cluburilor de fotbal Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova;
  • 5.000 de abonamente la platforme de streaming, printre care VOYO și Antena Play;
  • 25.000 de abonamente medicale la rețele precum Synevo și Regina Maria;
  • Bilete de avion cu reduceri de până la 45% la companii partenere;
  • 21 de kilograme de aur puse în vânzare;
  • 100 de tone de carne și mezeluri la prețuri promoționale;
  • 125 de automobile, dintre care 42 hibride și 26 complet electrice.

Ca noutate, eMAG introduce și o roată virtuală a norocului, la care clienții care fac comenzi în ziua de Black Friday pot câștiga vouchere de 200 de lei sau premii de top, precum un iPhone 17 Pro, un televizor LG OLED sau o consolă PlayStation 5.

De asemenea, compania mizează pe creșterea interesului pentru categoriile de servicii digitale și produse sustenabile, în linie cu tendințele globale din retailul online.

Foto: Conferința de presă eMag/Playtech

O zi care dictează trendul pieței de e-commerce

Deși Black Friday este acum un fenomen global, în România, eMAG a fost pionierul care a introdus acest concept în 2011. De atunci, evenimentul a devenit un reper anual nu doar pentru consumatori, ci și pentru întreaga industrie de comerț electronic.

În 2024, eMAG a raportat peste 647.000 de clienți și 3,2 milioane de produse vândute într-o singură zi. Cei peste 13.200 de parteneri din Marketplace au înregistrat o creștere de 30% a vânzărilor față de anul anterior.

Anul 2025 aduce însă provocări noi: creșterea TVA-ului, măsurile fiscale recente și influența tot mai mare a platformelor asiatice, precum Temu și Shein, care câștigă rapid teren pe piața românească. În acest context, eMAG încearcă să-și consolideze poziția prin diversificarea ofertelor și prin extinderea serviciilor proprii, precum livrarea rapidă Sameday și produsele second-hand recondiționate prin platforma Flip.

Retailerul estimează o creștere moderată a vânzărilor, mizând pe loialitatea celor peste 1,8 milioane de abonați Genius și pe un portofoliu de peste 120.000 de televizoare, 400.000 de smartphone-uri, 600.000 de electrocasnice mici și 1,5 milioane de articole fashion pregătite pentru ziua reducerilor.

Foto: Conferința de presă eMag/Playtech

Ce așteptări are eMAG și cum arată tendințele de cumpărare

Datele ultimilor ani arată că românii se pregătesc din timp pentru Black Friday, economisind bani special pentru această zi. În 2024, valoarea medie a coșului de cumpărături a fost de 1.385 de lei, în creștere față de 2023, iar vârfurile de trafic au fost înregistrate dimineața, între orele 7:00 și 10:00.

În 2025, eMAG estimează că 60% dintre comenzi vor fi făcute de pe telefon, iar plata cu cardul va depăși 85% din totalul tranzacțiilor – un record pentru piața locală. Livrările rapide și punctele easybox rămân un avantaj major, peste jumătate dintre comenzi fiind ridicate în primele 48 de ore de la plasare.

Foto: Conferința de presă eMag/Playtech

Reprezentanții companiei susțin că ediția din acest an va fi cea mai variată din istoria Black Friday, combinând reduceri la produse clasice – televizoare, frigidere, telefoane – cu oferte unice pe piață, de la abonamente la energie până la pachete de servicii medicale.

Black Friday 2025 nu este doar o zi de reduceri, ci un barometru al economiei românești. Într-un an în care inflația și taxele afectează puterea de cumpărare, succesul evenimentului va arăta cât de mult mai cred românii în promisiunile comerțului online. Pentru eMAG, miza este uriașă: nu doar să vândă mai mult, ci să demonstreze că poate rămâne liderul incontestabil al pieței digitale din România.

