Black Friday în România: cât de accesibile sunt magazinele online pentru clienții care întâmpină dificultăți la cumpărături?

Ce îi poate împiedica pe clienți să cumpere online

Un buton care nu poate fi folosit cu tastatura, un formular fără etichete clare sau un mesaj de eroare care nu este transmis de cititorul de ecran pot bloca un cumpărător înainte de finalizarea tranzacției. Problemele pot apărea în mai multe etape, de la navigarea printre produse și selectarea opțiunilor până la completarea datelor de livrare și confirmarea plății.

„O companie investește în marketing ca să aducă utilizatorul pe site. Întrebarea următoare este dacă acel utilizator poate finaliza singur acțiunea pentru care a venit”, declară George Onofrievici, reprezentant Wawsome.

Compania atrage atenția că accesibilitatea nu ar trebui evaluată doar prin verificări automate. Un site poate trece de anumite teste și, cu toate acestea, să aibă probleme care împiedică folosirea lui cu tastatura sau prin intermediul tehnologiilor asistive.

Potrivit datelor publice invocate de Wawsome, în România există peste 974.000 de persoane cu dizabilități, aproximativ 3,9 milioane de persoane cu vârsta de cel puțin 65 de ani și circa 390.000 de beneficiari ai pensiei de invaliditate. Categoriile se suprapun parțial, astfel că cifrele nu trebuie adunate și nici interpretate ca număr al cumpărătorilor online care întâmpină efectiv dificultăți.

Plata în rate poate adăuga alte obstacole

O atenție specială este acordată serviciilor BNPL (Buy Now, Pay Later), care le permit clienților să plătească ulterior sau în rate. Aceste soluții pot presupune redirecționarea către platforma unui furnizor financiar și parcurgerea unor etape suplimentare de identificare, autentificare și aprobare.

Dacă formularele nu pot fi completate cu tastatura, câmpurile nu sunt recunoscute corect de cititoarele de ecran sau mesajele de eroare nu sunt accesibile, cumpărătorul poate rămâne blocat în proces. Problema poate apărea chiar dacă magazinul online funcționează corespunzător, deoarece o parte din experiența de plată se desfășoară pe platforma unui furnizor extern.

„Dificultatea cea mai frecventă este lipsa unei imagini complete”, explică George Onofrievici. Reprezentantul Wawsome subliniază că verificarea trebuie să urmărească întregul parcurs al cumpărătorului, nu doar elemente izolate, precum contrastul culorilor sau descrierile imaginilor.