Black Friday în România: cât de accesibile sunt magazinele online pentru clienții care întâmpină dificultăți la cumpărături?
Înainte de Black Friday, magazinele online se pregătesc pentru trafic ridicat și investesc în campanii de promovare. Wawsome atrage însă atenția asupra unei probleme care poate apărea chiar înainte de finalizarea unei comenzi: barierele de accesibilitate digitală, care îi pot împiedica pe unii clienți să navigheze pe site, să aleagă un produs sau să plătească.
Comerțul electronic din România a ajuns la 12,9 miliarde de euro în 2025, iar pentru 2026 este estimată o valoare de 13,5 miliarde de euro. Într-o piață de asemenea dimensiuni, accesibilitatea poate conta atât pentru experiența de cumpărare, cât și pentru capacitatea magazinelor de a transforma vizitele în comenzi.
Ce îi poate împiedica pe clienți să cumpere online
Un buton care nu poate fi folosit cu tastatura, un formular fără etichete clare sau un mesaj de eroare care nu este transmis de cititorul de ecran pot bloca un cumpărător înainte de finalizarea tranzacției. Problemele pot apărea în mai multe etape, de la navigarea printre produse și selectarea opțiunilor până la completarea datelor de livrare și confirmarea plății.
„O companie investește în marketing ca să aducă utilizatorul pe site. Întrebarea următoare este dacă acel utilizator poate finaliza singur acțiunea pentru care a venit”, declară George Onofrievici, reprezentant Wawsome.
Compania atrage atenția că accesibilitatea nu ar trebui evaluată doar prin verificări automate. Un site poate trece de anumite teste și, cu toate acestea, să aibă probleme care împiedică folosirea lui cu tastatura sau prin intermediul tehnologiilor asistive.
Potrivit datelor publice invocate de Wawsome, în România există peste 974.000 de persoane cu dizabilități, aproximativ 3,9 milioane de persoane cu vârsta de cel puțin 65 de ani și circa 390.000 de beneficiari ai pensiei de invaliditate. Categoriile se suprapun parțial, astfel că cifrele nu trebuie adunate și nici interpretate ca număr al cumpărătorilor online care întâmpină efectiv dificultăți.
Plata în rate poate adăuga alte obstacole
O atenție specială este acordată serviciilor BNPL (Buy Now, Pay Later), care le permit clienților să plătească ulterior sau în rate. Aceste soluții pot presupune redirecționarea către platforma unui furnizor financiar și parcurgerea unor etape suplimentare de identificare, autentificare și aprobare.
Dacă formularele nu pot fi completate cu tastatura, câmpurile nu sunt recunoscute corect de cititoarele de ecran sau mesajele de eroare nu sunt accesibile, cumpărătorul poate rămâne blocat în proces. Problema poate apărea chiar dacă magazinul online funcționează corespunzător, deoarece o parte din experiența de plată se desfășoară pe platforma unui furnizor extern.
„Dificultatea cea mai frecventă este lipsa unei imagini complete”, explică George Onofrievici. Reprezentantul Wawsome subliniază că verificarea trebuie să urmărească întregul parcurs al cumpărătorului, nu doar elemente izolate, precum contrastul culorilor sau descrierile imaginilor.
În auditurile realizate pentru clienți din comerțul electronic, specialiștii companiei au identificat filtre de produse inaccesibile prin tastatură, butoane de adăugare în coș care nu erau recunoscute corect de cititoarele de ecran, ferestre pop-up din care nu se putea ieși folosind tastatura și formulare de checkout cu etichete lipsă. Au fost semnalate și mesaje de eroare la plată care nu erau comunicate prin tehnologiile asistive.
După documentarea și prioritizarea problemelor, echipele tehnice au implementat remedieri pentru componentele afectate. Printre intervenții s-au numărat îmbunătățirea navigării prin tastatură, etichetarea accesibilă a câmpurilor și corectarea modului în care sunt transmise mesajele de eroare.
Ce ar trebui să verifice magazinele online înainte de Black Friday
Wawsome recomandă verificarea meniurilor și a ferestrelor promoționale, care trebuie să poată fi accesate și închise cu tastatura. Paginile de produs trebuie să ofere informații clare despre descrieri, prețuri și opțiuni, inclusiv pentru persoanele care folosesc cititoare de ecran.
Coșul de cumpărături trebuie să permită modificarea cantităților și aplicarea reducerilor fără mouse. Formularele au nevoie de etichete ușor de înțeles, iar mesajele de eroare trebuie să indice ce informație trebuie corectată. Plata și confirmarea comenzii trebuie testate până la capăt, inclusiv în situațiile în care cumpărătorul este redirecționat către un procesator de plăți sau un serviciu BNPL.
Compania recomandă completarea testelor automate cu verificări manuale ale etapelor esențiale și monitorizarea ulterioară a site-ului, mai ales atunci când sunt adăugate pagini promoționale, formulare sau funcționalități noi.
Wawsome estimează că piața românească de software și servicii pentru accesibilitate digitală ar putea valora între 4,1 și 7 milioane de euro anual. Intervalul este o extrapolare proprie pornind de la valoarea pieței globale menționată într-un studiu Fortune, nu o măsurare directă a pieței din România. Estimarea include instrumente automate, precum widgeturi și scanere, dar și servicii de audit, consultanță, dezvoltare, remediere și instruire.