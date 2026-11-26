Producătorul de accesorii și soluții de încărcare Anker explică de ce bateriile telefoanelor sunt mai puțin eficiente iarna, dar și ce măsuri pot limita efectele temperaturilor scăzute. În majoritatea cazurilor, pierderea autonomiei este temporară, însă anumite obiceiuri de încărcare pot provoca daune permanente.

Ce se întâmplă cu bateria telefonului atunci când este expusă la frig

Majoritatea smartphone-urilor moderne utilizează baterii litiu-ion, a căror funcționare depinde de deplasarea ionilor de litiu între doi electrozi, prin intermediul unui electrolit. La temperaturi scăzute, acest proces devine mai lent, conductivitatea electrolitului scade, iar rezistența internă a bateriei crește.

Consecința este reducerea temporară a cantității de energie pe care acumulatorul o poate furniza telefonului. Diferențele dintre funcționarea unei baterii la zero grade Celsius și la 25 de grade pot fi considerabile, în special atunci când dispozitivul este solicitat intens.

Totodată, indicatorul nivelului de încărcare poate deveni mai puțin precis. Astfel se explică situațiile în care telefonul se închide brusc, deși afișează încă 20% sau chiar mai multă baterie disponibilă. Scăderea tensiunii poate determina oprirea dispozitivului înainte ca energia stocată să fie consumată în întregime.

Odată ce telefonul revine la o temperatură normală, bateria își poate recupera o mare parte din capacitatea disponibilă. Expunerea temporară la frig nu înseamnă, așadar, că acumulatorul trebuie înlocuit.

Greșeala care poate deteriora definitiv bateria smartphone-ului

Dacă utilizarea telefonului la temperaturi scăzute are, în general, efecte temporare asupra autonomiei, încărcarea acestuia în condiții de frig extrem poate avea consecințe pe termen lung.

La temperaturi sub zero grade Celsius, încărcarea poate favoriza depunerea litiului metalic pe anod, fenomen care poate reduce ireversibil capacitatea acumulatorului. Din acest motiv, una dintre cele mai importante greșeli pe care le poți face atunci când îți încarci telefonul este să îl conectezi la o sursă de alimentare imediat după ce a fost expus la ger.

Inclusiv Apple recomandă utilizarea dispozitivelor iPhone la temperaturi ambientale cuprinse între 0 și 35 de grade Celsius. În anumite situații, sistemele de protecție ale telefonului pot suspenda automat încărcarea până când temperatura revine la un nivel acceptabil.

Dacă smartphone-ul s-a închis din cauza frigului, lasă-l să ajungă treptat la temperatura camerei înainte de a-l reporni sau încărca. Evită să îl așezi pe calorifer ori în apropierea unei alte surse directe de căldură.

Cum poți prelungi autonomia telefonului în sezonul rece

Una dintre cele mai simple metode de a proteja telefonul iarna este să îl păstrezi într-un buzunar interior al gecii, unde temperatura corpului limitează răcirea dispozitivului. Evită să îl lași pentru perioade îndelungate în mașină atunci când temperaturile exterioare sunt negative.

Redu luminozitatea ecranului, activează modul de economisire a energiei și dezactivează conexiunea 5G sau serviciile de localizare atunci când nu ai nevoie de acestea. Astfel, poți limita consumul de energie și uzura bateriei telefonului.

Pentru călătoriile lungi sau excursiile la munte, o baterie externă poate reprezenta o soluție utilă, cu condiția ca atât telefonul, cât și acumulatorul portabil să fie păstrate la temperaturi adecvate.

Este important să nu confunzi reducerea temporară a autonomiei, cauzată de frig, cu degradarea naturală a bateriei, care apare în timp, ca urmare a utilizării, a ciclurilor de încărcare și a expunerii la temperaturi ridicate.

Bateriile externe și încărcătoarele rapide, soluții pentru călătoriile de iarnă

Printre accesoriile prezentate de Anker în contextul sezonului rece se numără bateria externă Anker 25K, cu o capacitate de 25.000 mAh și o putere totală de până la 165 W. Aceasta permite alimentarea simultană a patru dispozitive și dispune de două cabluri USB-C integrate, dintre care unul retractabil, precum și de două porturi suplimentare.

Potrivit producătorului, fiecare conexiune USB-C poate furniza individual până la 100 W, ceea ce permite alimentarea inclusiv a unor laptopuri compatibile. Acumulatorul dispune și de un ecran pentru monitorizarea parametrilor de încărcare.

O altă soluție prezentată de companie este încărcătorul compact Anker Nano de 70 W, prevăzut cu două porturi USB-C și un port USB-A, precum și cu un sistem de monitorizare a temperaturii în timpul încărcării.

Indiferent de modelul de baterie externă sau de încărcătorul pe care îl utilizezi, principala regulă rămâne aceeași: evită încărcarea dispozitivelor atunci când acestea sunt foarte reci. Un obicei aparent banal poate face diferența între o pierdere temporară a autonomiei și deteriorarea permanentă a acumulatorului.