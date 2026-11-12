De ce centrele de date au nevoie de tot mai multă energie

Dezvoltarea instrumentelor AI pune o presiune tot mai mare asupra infrastructurii energetice. Centrele de date sunt clădiri de mari dimensiuni, pline cu servere care antrenează și rulează modelele de inteligență artificială. Pe măsură ce aceste sisteme devin mai complexe și sunt folosite la scară mai largă, crește și cantitatea de energie necesară pentru funcționarea lor.

Unele centre de date de mari dimensiuni ajung să aibă nevoie de puteri de ordinul gigawaților. O asemenea cerere poate impune construirea unor noi centrale electrice sau poate pune presiune suplimentară asupra rețelelor existente. În zonele în care sunt dezvoltate astfel de infrastructuri au apărut deja nemulțumiri din partea comunităților, preocupate de impactul asupra alimentării cu energie și asupra resurselor locale.

Andrew Dzurak, fondatorul Diraq, consideră că o parte dintre problemele pe care sistemele AI încearcă să le rezolve sunt mai potrivite pentru calcule cuantice decât pentru procesoarele clasice. În opinia sa, această diferență ar putea deveni importantă pe măsură ce următoarele generații de AI vor necesita tot mai multă putere de calcul.

Calculatoarele cuantice nu sunt însă o soluție universală pentru toate operațiunile efectuate de centrele de date. Rolul lor ar putea fi acela de a prelua anumite tipuri de probleme complexe, în timp ce serverele convenționale continuă să gestioneze celelalte sarcini.

Cum funcționează calculatorul cuantic testat de Diraq

Calculatoarele cuantice folosesc principiile mecanicii cuantice, ramura fizicii care descrie comportamentul materiei la nivel atomic și subatomic. Spre deosebire de calculatoarele tradiționale, care procesează informația prin biți cu valoarea zero sau unu, sistemele cuantice folosesc qubiți și proprietăți precum suprapunerea și încurcarea cuantică pentru a aborda anumite calcule în mod diferit.

Aceste sisteme pot rezolva mai eficient unele probleme specializate, însă construirea lor presupune provocări tehnice importante. Multe calculatoare cuantice au nevoie de temperaturi criogenice extrem de scăzute pentru a menține stabilitatea qubiților și pentru a limita interferențele din mediul înconjurător.

Modelul dezvoltat de Diraq este conceput ca un sistem compact, autonom, bazat pe un cip din siliciu. Potrivit companiei, ansamblul consumă mai puțin de 20 de kilowați și poate funcționa într-un centru de date alături de echipamentele convenționale, care operează la temperatura camerei.