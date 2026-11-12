Calculatoarele cuantice ar putea reduce consumul uriaș de energie al AI. Un test important a început într-un centru de date
Centrele de date care antrenează și rulează sisteme de inteligență artificială au nevoie de cantități tot mai mari de energie, iar calculatoarele cuantice ar putea contribui la reducerea acestui consum. Un startup australian testează deja un astfel de sistem într-un centru de date comercial din Sydney, într-un proiect prezentat drept o premieră mondială. Fondatorul companiei estimează că tehnologia ar putea începe să fie folosită pentru a prelua o parte din calculele complexe necesare AI în următorii cinci ani.
Compania Diraq a instalat un calculator cuantic de dimensiuni reduse, construit pe baza unui cip din siliciu. Sistemul funcționează în paralel cu infrastructura convențională a centrului de date și consumă mai puțin de 20 de kilowați. Proiectul urmărește să demonstreze dacă procesoarele cuantice pot trece de la experimentele din laboratoare la aplicații comerciale, inclusiv în domenii în care cererea de energie crește rapid, scrie revista Phys.
De ce centrele de date au nevoie de tot mai multă energie
Dezvoltarea instrumentelor AI pune o presiune tot mai mare asupra infrastructurii energetice. Centrele de date sunt clădiri de mari dimensiuni, pline cu servere care antrenează și rulează modelele de inteligență artificială. Pe măsură ce aceste sisteme devin mai complexe și sunt folosite la scară mai largă, crește și cantitatea de energie necesară pentru funcționarea lor.
Unele centre de date de mari dimensiuni ajung să aibă nevoie de puteri de ordinul gigawaților. O asemenea cerere poate impune construirea unor noi centrale electrice sau poate pune presiune suplimentară asupra rețelelor existente. În zonele în care sunt dezvoltate astfel de infrastructuri au apărut deja nemulțumiri din partea comunităților, preocupate de impactul asupra alimentării cu energie și asupra resurselor locale.
Andrew Dzurak, fondatorul Diraq, consideră că o parte dintre problemele pe care sistemele AI încearcă să le rezolve sunt mai potrivite pentru calcule cuantice decât pentru procesoarele clasice. În opinia sa, această diferență ar putea deveni importantă pe măsură ce următoarele generații de AI vor necesita tot mai multă putere de calcul.
Calculatoarele cuantice nu sunt însă o soluție universală pentru toate operațiunile efectuate de centrele de date. Rolul lor ar putea fi acela de a prelua anumite tipuri de probleme complexe, în timp ce serverele convenționale continuă să gestioneze celelalte sarcini.
Cum funcționează calculatorul cuantic testat de Diraq
Calculatoarele cuantice folosesc principiile mecanicii cuantice, ramura fizicii care descrie comportamentul materiei la nivel atomic și subatomic. Spre deosebire de calculatoarele tradiționale, care procesează informația prin biți cu valoarea zero sau unu, sistemele cuantice folosesc qubiți și proprietăți precum suprapunerea și încurcarea cuantică pentru a aborda anumite calcule în mod diferit.
Aceste sisteme pot rezolva mai eficient unele probleme specializate, însă construirea lor presupune provocări tehnice importante. Multe calculatoare cuantice au nevoie de temperaturi criogenice extrem de scăzute pentru a menține stabilitatea qubiților și pentru a limita interferențele din mediul înconjurător.
Modelul dezvoltat de Diraq este conceput ca un sistem compact, autonom, bazat pe un cip din siliciu. Potrivit companiei, ansamblul consumă mai puțin de 20 de kilowați și poate funcționa într-un centru de date alături de echipamentele convenționale, care operează la temperatura camerei.
Testul din Sydney este important tocmai pentru că mută tehnologia într-un mediu comercial, în afara laboratoarelor universitare. Compania trebuie să demonstreze nu doar că sistemul poate executa anumite calcule, ci și că acestea pot fi realizate la un cost suficient de mic pentru a justifica utilizarea sa în practică.
Medicamente și baterii mai eficiente, printre aplicațiile posibile
Reducerea consumului energetic al AI nu este singura aplicație pe care Diraq o are în vedere. Calculatoarele cuantice ar putea fi utile pentru simularea comportamentului moleculelor, o problemă importantă în cercetarea farmaceutică și în industria chimică.
Înțelegerea mai rapidă a interacțiunilor dintre molecule ar putea ajuta la identificarea unor compuși cu proprietăți utile pentru dezvoltarea medicamentelor. Aceeași capacitate de calcul ar putea contribui la cercetarea unor baterii mai ușoare și a unor materiale cu performanțe îmbunătățite.
Diraq estimează că folosirea tehnologiei cuantice în dezvoltarea medicamentelor ar putea crește rata de succes a testelor cu 10% și ar putea reduce cu o treime costul aducerii unui medicament nou pe piață. Aceste rezultate sunt estimări ale companiei, nu beneficii demonstrate deja la scară comercială. Reprezentanții startupului consideră că o asemenea utilizare ar trebui să poată fi susținută cu un buget de operare sub 100 de milioane de dolari pe an.
Dzurak subliniază că extinderea tehnologiei depinde de construirea unor calculatoare cuantice suficient de eficiente și de accesibile. Performanța tehnică nu este suficientă dacă prețul echipamentelor și al operării lor depășește valoarea rezultatelor obținute.
Australia investește în dezvoltarea industriei calculatoarelor cuantice
Diraq se numără printre cele șase companii din lume ajunse în a treia etapă a programului de evaluare a calculatoarelor cuantice derulat de agenția americană DARPA. Inițiativa urmărește să stabilească dacă vreunul dintre sistemele dezvoltate poate rezolva probleme reale la un cost justificat economic până în 2033.
Australia are și alte proiecte importante în acest domeniu. Startupul PsiQuantum se află pe lista companiilor evaluate de DARPA și beneficiază de o investiție de un miliard de dolari australieni din partea guvernului. Compania dezvoltă un alt tip de calculator cuantic în statul Queensland, unde lucrările de construcție au început în iunie 2026.
Tot în Australia, compania Silicon Quantum Computing, fondată de fiziciana Michelle Simmons, a fost inclusă de revista Time printre invențiile importante ale anului 2026, cu un cip AI îmbunătățit prin tehnologie cuantică.
Țara are o tradiție îndelungată în cercetarea cuantică, susținută inclusiv prin investiții în companii desprinse din universități. Cathy Foley, președinta Academiei Australiene de Științe Tehnologice și Inginerie, afirmă că peste 50 de companii din domeniul tehnologiilor cuantice activează în Australia. Transformarea descoperirilor științifice în produse și afaceri viabile rămâne însă una dintre principalele dificultăți.
Guvernul australian tratează tehnologia cuantică drept o prioritate și în cadrul parteneriatului de apărare AUKUS, în care țara colaborează cu Marea Britanie și Statele Unite. Dacă testele comerciale vor avea succes, calculatoarele cuantice ar putea deveni o componentă importantă a infrastructurii tehnologice, inclusiv în efortul de a limita costurile energetice ale inteligenței artificiale.