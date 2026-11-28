Unde se află România în comparația europeană

Malta conduce în UE, cu o pondere estimată de 78,5% a site-urilor publice naționale găzduite de cei trei furnizori americani. Urmează Finlanda, cu 56,1%, și Irlanda, cu 45,8%. La celălalt capăt, Germania apare cu 2,9%, iar Estonia cu 1,6%.

Pentru România, estimarea este de 1,9%, pe baza a 211 domenii web analizate, arată tabelul B1 din anexa studiului. Cifra privește găzduirea serviciilor publice naționale accesibile pe internet. Nu măsoară cât de dependentă este întreaga țară de tehnologia americană.

Site-uri publice naționale găzduite de Amazon, Microsoft sau Google — pondere estimată Țara Pondere Malta 78,5% Finlanda 56,1% Irlanda 45,8% Franța 9,3% Germania 2,9% România 1,9% Estonia 1,6% Selecție de țări. Sursa: Lehdonvirta, Kilpi și Kässi, Universitatea Aalto, anexa studiului, tabelul B1.

Cum au fost obținute cifrele

Echipa a analizat 23.876 de domenii web din 158 de țări, folosind informații tehnice publice pentru a estima cine le găzduiește. Lista site-urilor a fost alcătuită în primăvara lui 2026. Metoda se bazează pe modele de învățare automată, verificate pe un set de 269 de servicii pentru care furnizorul era cunoscut. Cea mai bună variantă a obținut o acuratețe de 83%, explică echipa de cercetare.

Există și limite importante: studiul nu include administrațiile locale, nu cântărește importanța fiecărui serviciu și poate rata furnizorii americani care lucrează prin intermediari locali. Aplicațiile de birou, inteligența artificială și cipurile reprezintă alte forme de dependență de tehnologia americană, care nu sunt măsurate aici. Prin urmare, procentul mic al României nu este un certificat de independență digitală sau de calitate a serviciilor publice.

De ce țările mici și bogate depind mai mult de cloudul american

Explicația propusă de autori ține de costuri și de dimensiunea pieței. În statele cu salarii mari, administrarea propriilor servere poate costa mult, iar serviciile cloud reduc munca necesară. Țările mici au însă mai puțini clienți pentru a susține un furnizor local capabil să concureze cu giganții americani.

Contează și deciziile politice. Marea Britanie, deși are o economie mare, apare cu o dependență estimată de 50,9%, după ce a încurajat instituțiile să adopte servicii cloud. Autorii propun, între soluții, achiziții comune între țări, astfel încât furnizorii alternativi să aibă o piață mai mare.

La Bruxelles, propunerea Cloud and AI Development Act urmărește să creeze un cadru comun pentru evaluarea controlului european asupra serviciilor cloud și AI. Discuția continuă planurile de folosire a tehnologiei europene în instituțiile publice. Pentru statele deja dependente de furnizorii americani, schimbarea ar presupune însă mutarea unor servicii și costuri considerabile, pe care cercetătorii spun că politica europeană trebuie să le ia în calcul.