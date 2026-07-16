Un câine-robot învață singur cum să alerge în pădure și pe scări. Noua tehnologie AI îi schimbă mersul în timp real

Inteligența artificială decide cum trebuie să se deplaseze robotul

Robotul, denumit KAIST HOUND, cântărește aproximativ 45 de kilograme și folosește o combinație de camere video și senzori LiDAR pentru a analiza terenul din fața sa. Pe baza acestor informații, sistemul AI decide instantaneu ce tip de mers este cel mai potrivit.

În loc să folosească o singură mișcare pentru orice situație, robotul alternează între un trap stabil și o alergare cu sărituri, asemănătoare modului în care procedează câinii în natură. Astfel, atunci când întâlnește rădăcini, bușteni, trepte sau suprafețe alunecoase, își modifică automat deplasarea pentru a-și păstra echilibrul și viteza.

În testele desfășurate în aer liber, robotul a parcurs un traseu de peste un kilometru prin campusul universității și un drum forestier presărat cu obstacole naturale, demonstrând că poate face față unor condiții variate fără să primească instrucțiuni suplimentare.

Vorbim despre un sistem AI care învață înainte de a fi pus la lucru

Cheia acestei performanțe este o nouă metodă de antrenare a inteligenței artificiale, denumită APT-RL (Action Pretrained Transformer-based Reinforcement Learning).

Procesul nu începe direct pe robotul real. Cercetătorii au creat mai întâi un model virtual simplificat, în două dimensiuni, și au generat aproximativ 180.000 de secvențe diferite de mișcare. Acestea au inclus atât mersul în trap, cât și alergarea cu sărituri, împreună cu toate forțele necesare articulațiilor pentru fiecare pas.

Deși baza de date a însumat peste 15 ore de mișcare simulată, ea a fost generată în numai câteva minute. Ulterior, algoritmul de învățare prin recompensă și penalizare a învățat cum să aleagă și să combine aceste mișcări în funcție de obstacolele întâlnite.

Mai mult decât atât, robotul nu s-a limitat la reproducerea exactă a mișcărilor învățate. În simulări, a fost capabil să improvizeze și să își corecteze poziția atunci când terenul devenea mai dificil sau apăreau obstacole care nu existaseră în timpul antrenamentului.