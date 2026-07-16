Cutremur pe piața muncii din cauza AI. 16 laureați Nobel avertizează că milioane de joburi ar putea fi în pericol

Inteligența artificială ar putea produce o schimbare fără precedent

Autorii scrisorii cred că AI ar putea deveni mult mai puternică în următorii zece ani. Impactul său economic ar putea depăși Revoluția Industrială. Diferența este viteza. Transformările produse de motoarele cu abur, electricitate și calculatoare s-au întins pe mai multe decenii. AI ar putea schimba industrii întregi în numai câțiva ani.

Această viteză le-ar oferi angajaților foarte puțin timp pentru adaptare. Unele meserii ar putea fi automatizate. Alte roluri ar putea fi reduse la un număr mai mic de sarcini. Companiile ar putea păstra mai puțini angajați. Cei rămași ar lucra cu instrumente bazate pe AI. Tendința este deja vizibilă în tehnologie, unde inteligența artificială este asociată cu restructurări și concedieri.

Scrisoarea nu prezintă însă un viitor exclusiv negativ. Sistemele AI ar putea crește productivitatea. Ar putea reduce munca repetitivă. Ar putea ajuta oamenii să rezolve mai repede probleme complexe. O productivitate mai mare ar putea permite chiar și reducerea săptămânii de lucru la patru zile.

Beneficiile nu sunt însă garantate. Ele depind de modul în care companiile și guvernele vor folosi tehnologia. Fără reguli clare, câștigurile ar putea ajunge la un număr mic de firme. Costurile ar putea fi suportate de angajați.

Nume importante din economie și tehnologie au semnat scrisoarea

Printre semnatari se află economiștii Daron Acemoglu, Simon Johnson și Michael Spence. Toți au primit Premiul Nobel pentru Economie. Documentul este susținut și de Joseph Stiglitz. Lista include cercetători cu opinii diferite despre impactul AI. Unii sunt optimiști. Alții au contestat în trecut ideea că tehnologia va elimina rapid milioane de joburi.

Scrisoarea a fost semnată și de lideri din industria tehnologică. Printre ei se află fostul director Google Eric Schmidt. Au semnat și Sarah Friar, director financiar OpenAI, și Jack Clark, cofondator Anthropic. Reid Hoffman, cofondator LinkedIn, apare de asemenea pe listă. Această diversitate face avertismentul greu de ignorat.

Erik Brynjolfsson, directorul Stanford Digital Economy Lab, spune că există un decalaj periculos. Capacitățile AI avansează rapid. Înțelegerea efectelor economice rămâne însă în urmă. El consideră că tehnologia trebuie construită pentru a completa munca oamenilor. Nu ar trebui să urmărească doar înlocuirea lor.