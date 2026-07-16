OpenAI vinde o tastatură cu doar 12 butoane. Cui îi este destinată și ce poate face

O tastatură creată pentru a controla mai ușor agentul AI Codex

Codex Micro a fost dezvoltat în colaborare cu compania canadiană Work Louder, cunoscută pentru accesoriile sale destinate creatorilor de conținut și programatorilor. Dispozitivul funcționează ca un controler dedicat, care simplifică interacțiunea cu agentul AI fără ca utilizatorul să fie nevoit să navigheze permanent prin meniuri sau să folosească scurtături complexe de la tastatură.

Fiecare dintre cele 12 taste poate declanșa instant anumite acțiuni. Printre funcțiile disponibile se numără activarea dictării vocale, confirmarea modificărilor generate de inteligența artificială, respingerea unui rezultat, pornirea unei conversații noi sau utilizarea modului push-to-talk.

În plus, tastele sunt echipate cu iluminare LED care oferă informații despre starea agentului AI sau despre sarcina aflată în desfășurare. Astfel, utilizatorii pot vedea rapid dacă un proces este în desfășurare sau dacă este necesară o intervenție.

Vorbim despre un joystick, dar și despre un buton rotativ pentru controlul inteligenței artificiale

Unul dintre cele mai neobișnuite elemente ale dispozitivului este joystick-ul integrat. Acesta poate fi configurat pentru accesarea rapidă a funcțiilor utilizate cel mai des în Codex, oferind o modalitate diferită de interacțiune față de comenzile clasice.

La rândul său, butonul rotativ permite ajustarea nivelului de procesare al inteligenței artificiale. Utilizatorul poate alege dacă dorește răspunsuri generate cât mai rapid sau dacă preferă ca modelul să aloce mai multe resurse pentru a produce rezultate mai complexe și mai precise.

OpenAI a prezentat deja un exemplu practic de utilizare, în care Codex Micro este folosit pentru dezvoltarea unui joc care rulează direct în browser, comenzile fiind controlate aproape exclusiv prin intermediul noului dispozitiv.

Prețul este mare, dar OpenAI spune că experiența este unică

Codex Micro costă 230 de dolari, un preț considerabil pentru un dispozitiv cu doar 12 taste. Totuși, OpenAI susține că accesoriul este destinat utilizatorilor care lucrează zilnic cu Codex și care doresc un flux de lucru mai rapid și mai eficient.