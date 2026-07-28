Ultima șansă pentru cele mai mari reduceri la noile dispozitive HONOR Magic V6 și HONOR Watch 6

HONOR Magic V6 primește o reducere de până la 1.500 de lei

Vedeta campaniei este HONOR Magic V6, noul smartphone pliabil al companiei, care pune accent atât pe design, cât și pe autonomie. Dispozitivul măsoară doar 4,1 mm în momentul în care este deschis și ajunge la 9 mm atunci când este pliat, păstrând în același timp o greutate de 224 de grame.

Telefonul integrează o baterie siliciu-carbon cu o capacitate de 6.660 mAh, una dintre cele mai mari întâlnite pe un dispozitiv pliabil, iar construcția este gândită pentru a oferi o rezistență sporită în utilizarea de zi cu zi.

Până la 31 iulie, modelul HONOR Magic V6, disponibil în culorile Black și Red, în configurația cu 16 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare, beneficiază de o reducere de până la 1.500 de lei față de prețul recomandat de 11.499 lei.

Pe lângă reducerea de preț, cumpărătorii primesc și un pachet de beneficii suplimentare. Acesta include 12 luni de protecție HONOR Care+ Screen Protection pentru ecranele telefonului, precum și trei luni gratuite de Google AI Pro, serviciu care oferă acces la Gemini Advanced și la alte instrumente bazate pe inteligență artificială.

HONOR Watch 6 promite autonomie de până la 35 de zile

Și noul smartwatch HONOR Watch 6 face parte din campania promoțională. Dispozitivul este echipat cu tehnologia HONOR IntelliSense, care monitorizează în permanență mai mulți indicatori importanți pentru sănătate, inclusiv ritmul cardiac, nivelul oxigenului din sânge, stresul, calitatea somnului și evoluția tensiunii arteriale.

În plus, funcția Quick Health Scan realizează în doar câteva secunde o evaluare rapidă a principalilor parametri monitorizați, iar utilizatorul primește automat un raport centralizat.

Unul dintre punctele forte ale ceasului este autonomia. Bateria de 980 mAh poate oferi până la 35 de zile de utilizare cu o singură încărcare, în funcție de modul de folosire. La capitolul design, HONOR Watch 6 utilizează o carcasă realizată din aluminiu reciclabil, cântărește doar 41 de grame și dispune de un ecran cu luminozitate maximă de 3.000 de niți, ceea ce îl face ușor de utilizat inclusiv în lumina puternică a soarelui.