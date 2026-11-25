Vroiam să trec în revistă aceste aspecte, pentru că din orice alt punct de vedere, acest ceas foarte arătos nu doar că se pretează pentru orice utilizator de iPhone sau Android, dar îți și face viața semnificativ mai ușoară. În plus, cel mai important, are câteva avantaje în fața concurenței de la HUAWEI. De exemplu, pe lângă faptul că poți interacționa de pe ceas cu muzica ce se redă prin intermediul Apple Music sau Spotify pe iPhone, ce m-a încântat teribil, este faptul că, printr-o sucire rapidă a mâinii, pot schimba melodia redată pe telefon și, implicit, în căști. Acest detaliu de calitatea vieții poate face minuni în contextul unei sesiuni intense de efort la sală, de exemplu.

Un lucru este sigur, deși HONOR Watch 6 nu este cel mai deștept smartwatch din 2026 în materie de monitorizare a unor detalii cardiace (lipsesc funcții avansate precum electrocardiogramă sau tensiometru), pe partea de sport, design și rezistență, are mari șanse să strălucească, indiferent care sunt standardele tale. Practic, face foarte bine ce își propune la un preț corect, dar înainte să-l mai laud, hai să începem cu partea tehnică.

REVIEW HONOR Watch 6 – specificații tehnice și detalii importante de construcție

Unul dintre cele mai interesante detalii de construcție la HONOR Watch 6 ține de faptul că, deși cele două versiuni ale ceasului, Shadow Black și Twilight Brown, sunt identice ca dimensiuni și funcționalitate, diferențele dintre ele nu se rezumă la particularități cromatice sau la materialul din care este realizată cureaua. Varianta neagră, cu un finisaj mat obținut printr-un proces de sablare fină, îmbină un cadru din aliaj de aluminiu cu elemente din oțel inoxidabil 316L, în timp ce versiunea cu o curea din piele maro beneficiază de o construcție cu mai multe elemente din același tip de oțel inoxidabil. De aici derivă și o diferență de greutate destul de importantă, de la 41 de grame în cazul primului la 50 de grame în cazul celui de-al doilea, în ambele situații fără curea. Dimensiunile carcasei sunt de 46,5 x 46,5 milimetri, cu o grosime de 10,8 milimetri, dacă facem abstracție de ansamblul de senzori de pe spate. Apropo de inspirația din universul motorsportului pe care o invocă producătorul, aceasta se reflectă atât în geometria carcasei, cât și în maniera în care au fost realizate câteva dintre cadranele digitale (temele pe care le poți asocia ecranului), cu o multitudine de informații organizate într-un format care aduce aminte de ceasurile de bord al unei mașini sport.

Dincolo de aspectul estetic, ecranul este unul dintre argumentele importante în favoarea acestui gadget. Vorbim de un AMOLED circular de 1,46 inci, cu o rezoluție nativă de 464 x 464 de pixeli, o densitate de 317 pixeli per inci și o rată de reîmprospătare de până la 60Hz. Mai importantă decât toate aceste cifre, mai ales pentru un ceas pe care, în condiții ideal, îl vei utiliza frecvent în aer liber, este luminozitatea maximă de 3.000 de niți. Tot în zona particularităților care fac diferența în condiții mai puțin prietenoase de exploatare intră optimizarea interfeței tactile pentru interacțiunea cu ecranul atunci când ai mâinile ude, indiferent dacă te-a prins ploaia pe munte sau ai transpirat excesiv în timpul unui antrenament. Ca o curiozitate, ai inclusiv posibilitatea de a transforma un clip video de mai puțin de 10 secunde într-un cadran animat, deși, din păcate, personalizarea acestuia cu propriile clipuri este o altă funcție de care nu poți profita dacă ai un iPhone.

În orice caz, pe partea de anduranță, HONOR Watch 6 se laudă atât cu certificarea IP69 pentru rezistența la apă și praf, cât și cu una de 5ATM pentru scufundări la care 95% dintre utilizatori nu se vor arunca niciodată. Acestea se traduc prin posibilitatea de a utiliza ceasul fără emoții deosebite la piscină, în timpul unei alergări prin ploaie sau chiar în mare, dar nu și în contextul unor sesiuni de scufundări. De asemenea, în pofida rezistenței sporite la apă, producătorul nu recomandă utilizarea lui la saună sau sub dușuri fierbinți. Ca o notă de subsol mai mult sau mai puțin importantă, în condiții ideale, de laborator, cele cinci atmosfere s-ar reflecta în utilizarea ceasului la până la 50 de metri sub apă, dar HONOR preferă să interpretezi această valoare ca o rezistență la jeturi de apă foarte puternice. Să-l folosești relaxat în apă, dar să nu abuzezi, iar dacă îl folosești în apă sărată, să-ți faci un obicei din a-l clăti cu apă dulce sau de robinet.

Ce mi se pare însă fabulos, mai ales în contextul dimensiunilor și greutății menționate mai sus, este că inginerii HONOR au reușit să integreze în acest ansamblu un acumulator de nu mai puțin de 980 mAh. Acesta se reflectă într-o autonomie de până la 35 de zile departe de priză, conform scenariilor de utilizare surprinzător de relaxate definite de producător, o valoare care, chiar dacă va fi semnificativ mai mică în cazul în care abuzezi de monitorizarea activităților sportive prin GPS sau de luminozitatea ecranului, rămâne spectaculoasă pentru această categorie de produse. În materie de conectivitate, HONOR Watch 6 beneficiază de Bluetooth 5.4, un sistem de poziționare prin satelit AccuTrack cu frecvență duală și compatibilitate cu șase sisteme de navigație, dar și de NFC pentru efectuarea de plăți contactless prin intermediul serviciului Fidesmo, în funcție de compatibilitatea cardului tău Mastercard sau Visa. Ecuația tehnică este completată de 4GB de memorie internă, un difuzor și un microfon integrat, utile atât în contextul conversațiilor telefonice purtate direct de la încheietura mâinii, cât și pentru înregistrările audio despre care vorbeam mai devreme. Împerecherea se realizează prin intermediul aplicației HONOR Health, disponibilă pentru orice smartphone cu Android 9.0 sau mai recent, respectiv iOS 15.1 sau o versiune ulterioară.

REVIEW HONOR Watch 6 – experiență de utilizare și concluzie

Că tot lăudam mai sus bateria generoasă, vreau să traduc promisiunea de 35 de zile de mai sus în experiența personală. În testul meu foarte agresiv, cu sesiuni la sport și monitorizarea somnului, după aproximativ 36 de ore de utilizarea, bateria se diminuase cu aproximativ 6%. Valoarea este fabuloasă, iar în contextul în care autonomia smartwatch-urilor este cea mai mare sursă de stres sau argument împotrivă, este clar că performanța HONOR nu este doar lăudabilă, dar și unul dintre cele mai importante argumente de achiziție.