REVIEW HONOR Watch 6 – pentru că și sportivii își doresc un ceas inteligent pe care să-l poarte la costum, nu doar pe munte sau la piscină
Ideea e următoarea. Până nu demult, dacă aveai o afinitate pentru sport și, mai ales, pentru monitorizarea performanței tale la sală, în piscină sau pe coclauri, îți asumai anumite compromisuri în materie de design. Pentru că ceasul tău trebuia să facă față unor riscuri inadvertente de julire, vorbă populară românească, acesta trebuia să fie un pic mai masiv, mai țapăn, mai impozant și, inevitabil, mai puțin aspectuos. Deși calitatea designului este și va rămâne o chestiune de gust, ce a reușit să facă HONOR cu al său Watch 6 este ușor de lăudat, pentru simplul fapt că materializează media perfectă între un dispozitiv frumos, atrăgător, „de costum” și unul care să-ți satisfacă toate nevoile în materie de anduranță.
În plus, deși există câteva aspecte de funcționalitate care se limitează la împerecherea lui cu un smartphone HONOR, precum posibilitatea de a servi notificări de pe două telefoane simultan, peste 90% din ceea ce poate oferi acest smartwatch este disponibil tuturor utilizatorilor de iPhone sau Android. Singura altă funcție pe care am mai găsit-o din această categorie restricționată vizează prelucrarea notițelor audio luate direct pe ceas. Ca idee, deși poți face înregistrări audio direct pe HONOR Watch 6 și le poți asculta tot pe el fără probleme, independent de terminalul la care acesta este conectat, în cazul în care vorbim de o împereche cu un telefon al aceluiași producător, respectivele notițe audio devin „smart” (inteligente), pentru că pot fi transcrise și rezumate pe smartphone-ul cu pricina.
Vroiam să trec în revistă aceste aspecte, pentru că din orice alt punct de vedere, acest ceas foarte arătos nu doar că se pretează pentru orice utilizator de iPhone sau Android, dar îți și face viața semnificativ mai ușoară. În plus, cel mai important, are câteva avantaje în fața concurenței de la HUAWEI. De exemplu, pe lângă faptul că poți interacționa de pe ceas cu muzica ce se redă prin intermediul Apple Music sau Spotify pe iPhone, ce m-a încântat teribil, este faptul că, printr-o sucire rapidă a mâinii, pot schimba melodia redată pe telefon și, implicit, în căști. Acest detaliu de calitatea vieții poate face minuni în contextul unei sesiuni intense de efort la sală, de exemplu.
Un lucru este sigur, deși HONOR Watch 6 nu este cel mai deștept smartwatch din 2026 în materie de monitorizare a unor detalii cardiace (lipsesc funcții avansate precum electrocardiogramă sau tensiometru), pe partea de sport, design și rezistență, are mari șanse să strălucească, indiferent care sunt standardele tale. Practic, face foarte bine ce își propune la un preț corect, dar înainte să-l mai laud, hai să începem cu partea tehnică.
REVIEW HONOR Watch 6 – specificații tehnice și detalii importante de construcție
Unul dintre cele mai interesante detalii de construcție la HONOR Watch 6 ține de faptul că, deși cele două versiuni ale ceasului, Shadow Black și Twilight Brown, sunt identice ca dimensiuni și funcționalitate, diferențele dintre ele nu se rezumă la particularități cromatice sau la materialul din care este realizată cureaua. Varianta neagră, cu un finisaj mat obținut printr-un proces de sablare fină, îmbină un cadru din aliaj de aluminiu cu elemente din oțel inoxidabil 316L, în timp ce versiunea cu o curea din piele maro beneficiază de o construcție cu mai multe elemente din același tip de oțel inoxidabil. De aici derivă și o diferență de greutate destul de importantă, de la 41 de grame în cazul primului la 50 de grame în cazul celui de-al doilea, în ambele situații fără curea. Dimensiunile carcasei sunt de 46,5 x 46,5 milimetri, cu o grosime de 10,8 milimetri, dacă facem abstracție de ansamblul de senzori de pe spate. Apropo de inspirația din universul motorsportului pe care o invocă producătorul, aceasta se reflectă atât în geometria carcasei, cât și în maniera în care au fost realizate câteva dintre cadranele digitale (temele pe care le poți asocia ecranului), cu o multitudine de informații organizate într-un format care aduce aminte de ceasurile de bord al unei mașini sport.
Dincolo de aspectul estetic, ecranul este unul dintre argumentele importante în favoarea acestui gadget. Vorbim de un AMOLED circular de 1,46 inci, cu o rezoluție nativă de 464 x 464 de pixeli, o densitate de 317 pixeli per inci și o rată de reîmprospătare de până la 60Hz. Mai importantă decât toate aceste cifre, mai ales pentru un ceas pe care, în condiții ideal, îl vei utiliza frecvent în aer liber, este luminozitatea maximă de 3.000 de niți. Tot în zona particularităților care fac diferența în condiții mai puțin prietenoase de exploatare intră optimizarea interfeței tactile pentru interacțiunea cu ecranul atunci când ai mâinile ude, indiferent dacă te-a prins ploaia pe munte sau ai transpirat excesiv în timpul unui antrenament. Ca o curiozitate, ai inclusiv posibilitatea de a transforma un clip video de mai puțin de 10 secunde într-un cadran animat, deși, din păcate, personalizarea acestuia cu propriile clipuri este o altă funcție de care nu poți profita dacă ai un iPhone.
În orice caz, pe partea de anduranță, HONOR Watch 6 se laudă atât cu certificarea IP69 pentru rezistența la apă și praf, cât și cu una de 5ATM pentru scufundări la care 95% dintre utilizatori nu se vor arunca niciodată. Acestea se traduc prin posibilitatea de a utiliza ceasul fără emoții deosebite la piscină, în timpul unei alergări prin ploaie sau chiar în mare, dar nu și în contextul unor sesiuni de scufundări. De asemenea, în pofida rezistenței sporite la apă, producătorul nu recomandă utilizarea lui la saună sau sub dușuri fierbinți. Ca o notă de subsol mai mult sau mai puțin importantă, în condiții ideale, de laborator, cele cinci atmosfere s-ar reflecta în utilizarea ceasului la până la 50 de metri sub apă, dar HONOR preferă să interpretezi această valoare ca o rezistență la jeturi de apă foarte puternice. Să-l folosești relaxat în apă, dar să nu abuzezi, iar dacă îl folosești în apă sărată, să-ți faci un obicei din a-l clăti cu apă dulce sau de robinet.
Ce mi se pare însă fabulos, mai ales în contextul dimensiunilor și greutății menționate mai sus, este că inginerii HONOR au reușit să integreze în acest ansamblu un acumulator de nu mai puțin de 980 mAh. Acesta se reflectă într-o autonomie de până la 35 de zile departe de priză, conform scenariilor de utilizare surprinzător de relaxate definite de producător, o valoare care, chiar dacă va fi semnificativ mai mică în cazul în care abuzezi de monitorizarea activităților sportive prin GPS sau de luminozitatea ecranului, rămâne spectaculoasă pentru această categorie de produse. În materie de conectivitate, HONOR Watch 6 beneficiază de Bluetooth 5.4, un sistem de poziționare prin satelit AccuTrack cu frecvență duală și compatibilitate cu șase sisteme de navigație, dar și de NFC pentru efectuarea de plăți contactless prin intermediul serviciului Fidesmo, în funcție de compatibilitatea cardului tău Mastercard sau Visa. Ecuația tehnică este completată de 4GB de memorie internă, un difuzor și un microfon integrat, utile atât în contextul conversațiilor telefonice purtate direct de la încheietura mâinii, cât și pentru înregistrările audio despre care vorbeam mai devreme. Împerecherea se realizează prin intermediul aplicației HONOR Health, disponibilă pentru orice smartphone cu Android 9.0 sau mai recent, respectiv iOS 15.1 sau o versiune ulterioară.
REVIEW HONOR Watch 6 – experiență de utilizare și concluzie
Că tot lăudam mai sus bateria generoasă, vreau să traduc promisiunea de 35 de zile de mai sus în experiența personală. În testul meu foarte agresiv, cu sesiuni la sport și monitorizarea somnului, după aproximativ 36 de ore de utilizarea, bateria se diminuase cu aproximativ 6%. Valoarea este fabuloasă, iar în contextul în care autonomia smartwatch-urilor este cea mai mare sursă de stres sau argument împotrivă, este clar că performanța HONOR nu este doar lăudabilă, dar și unul dintre cele mai importante argumente de achiziție.
Revenind, după cum mă și așteptam, instalarea și configurarea inițială sunt cât se poate de intuitive, ca să nu zic banale. În doar câteva momente după ce ai instalat aplicația HONOR Health, ceasul este disponibil in-app și poți personaliza atât interfața, cât și funcțiile de monitorizare pe care le dorești active constant. Cu mențiunea că aceasta nu este sub nicio formă o critică sau un afront adus HONOR, dacă ai folosit în trecut un ceas inteligent de la HUAWEI, interfața și parametrii ajustabili din aplicația HONOR Health sunt similari cu ceea ce ai găsit în prealabil în HUAWEI Health. Menționez acest aspect doar pentru că îți va fi ușor să faci tranziția de la un brand la altul și mi se pare că acest confort psihologic e important.
Pe partea de sport, am făcut la sală un mix de alergare pe bandă și forță, iar tranziția de la un exercițiu la altul se face rapid. În plus, tot ca o confirmare a utilității promisiunilor din specificațiile tehnice, deși eram transpirat pe mâini, ecranul a procesat fără ezitare toate comenzile. Pentru că în timpul sesiunilor la sală nu stai tot timpul cu ochii pe ceas, te va ajuta la cap să vezi atât împărțirea antrenamentului în tipuri de activitate, cât și în analize detaliate per categorie de efort. Faci o perioadă extinsă de forță, vezi în detaliu pulsul mediu și maxim, pe lângă durată. Dacă nu te interesează neapărat astfel de finețuri, este suficient să știi în procente cât ai alergat, cât ai mers pe jos, cât ai făcut alte tipuri de antrenament și nu numai.
M-a entuziasmat măsurarea nivelului de stres, chiar dacă nu o percep neapărat ca pe o valoare sfântă sau impecabilă, am cuantificat-o din starea mea generală ca fiind corectă. În plus, dacă ești ca mine și te bucură să îți înțelegi un pic mai bine calitatea somnului sau transformarea lui în procente de profund, ușor și REM (Rapid Eye Movement), după cum se vede și în captura de ecran de mai sus, vei înțelege foarte bine când ai ceva de îmbunătățit.
La final, dincolo de multitudinea de cifre din fișa tehnică și de particularitățile mai mult sau mai puțin spectaculoase de funcționalitate, cred că cel mai mare merit al celor de la HONOR cu acest Watch 6 este că au înțeles foarte bine ce ar trebui să fie un smartwatch în 2026 pentru un om activ, nu neapărat pentru un sportiv de performanță. Este genul de gadget pe care îți face plăcere să-l porți, care îți satisface curiozitățile vizavi de maniera în care organismul tău reacționează la efort sau se recuperează în timpul somnului, fără să-ți mai genereze o grijă suplimentară în materie de autonomie. Mi-ar fi plăcut să văd o integrare mai generoasă cu ecosistemul Apple pe partea de centralizare a datelor de sănătate și, eventual, câteva funcții suplimentare de monitorizare cardiacă, dar niciuna dintre aceste absențe nu diminuează semnificativ atractivitatea ansamblului. În plus, nici la concurență nu le vezi în această zonă de preț mai mică de 1000 de lei.
HONOR Watch 6 este unul dintre acele ceasuri inteligente pe care nu simți nevoia să le dai jos de la mână nici după ce ai terminat antrenamentul, nici când te pregătești pentru o cină într-un restaurant pretențios și, poate cel mai important, nici seara, înainte să te culci, pentru că nu trebuie să-l pui la încărcat. Una peste alta, cred eu, utilitatea unui smartwatch este cu atât mai mare cu cât ai mai puține motive să-l dai jos de la mână, iar din acest punct de vedere, HONOR a făcut o treabă foarte bună.