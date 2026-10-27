Ucraina vrea să scape de dependența de Starlink și Elon Musk. Primul satelit al propriei rețele de comunicații este deja pe orbită și funcționează, cu ajutorul SpaceX

Primul satelit al viitoarei rețele ucrainene a fost lansat de SpaceX

OBRIA NANO a fost lansat pe 1 octombrie 2026, în cadrul misiunii Transporter-18 a SpaceX, folosind o rachetă Falcon 9. Dispozitivul reprezintă prima etapă a inițiativei OBRIA, un proiect prin care Ucraina își propune să dezvolte o constelație de sateliți administrată de un operator ucrainean. Spre deosebire de infrastructurile comerciale internaționale, asupra cărora autoritățile de la Kiev nu dețin controlul, viitorul sistem ar urma să fie conceput în primul rând pentru interesele de securitate ale țării.

Potrivit anunțului comun al HIMERA și GomSpace, satelitul a început deja testele tehnice, iar operațiunile se desfășoară conform planului. Deocamdată, OBRIA NANO nu oferă un serviciu de internet prin satelit comparabil cu Starlink și nici nu reprezintă o rețea de comunicații complet funcțională. Rolul său este să verifice soluțiile tehnologice și să furnizeze datele necesare proiectării viitorului sistem operațional. Companiile nu au comunicat încă un calendar pentru lansarea întregii constelații sau pentru disponibilitatea comercială a serviciilor.

De ce vrea Ucraina propria alternativă la Starlink și ce rol are Elon Musk

Problema dependenței de Starlink a devenit cu atât mai sensibilă în octombrie 2026, după apariția unor informații privind restricționarea serviciilor de comunicații prin satelit utilizate de armata ucraineană. Reuters a relatat despre limitările impuse sistemului Starshield, versiunea destinată unor aplicații militare, care au afectat inclusiv utilizarea unor drone și anumite operațiuni de apărare. Responsabilitatea pentru aceste restricții a devenit subiectul unor dispute între SpaceX, administrația americană și oficialii ucraineni.

Este importantă, totuși, diferența dintre Starlink, serviciul comercial de comunicații prin satelit, și Starshield, sistemul dezvoltat pentru utilizări guvernamentale și militare. Ambele aparțin ecosistemului SpaceX, dar funcționează în baza unor reguli și mecanisme de control diferite. Tocmai asemenea complicații arată de ce Ucraina consideră că trebuie să poată administra direct măcar o parte din infrastructura sa critică de comunicații, fără ca funcționarea acesteia să depindă exclusiv de deciziile unui furnizor extern.

Misha Rudominski, cofondator și director general al HIMERA, a explicat că proiectul depășește semnificația lansării unui singur satelit. Obiectivul pe termen lung este construirea unei rețele independente, care să consolideze securitatea strategică a țării și să reducă dependența de furnizorii externi. Declarația sugerează o schimbare importantă de abordare: Ucraina nu mai urmărește doar obținerea accesului la tehnologii de comunicații avansate, ci și dezvoltarea capacității de a le controla.

Ucraina pregătește o rețea care să acopere întreaga țară. Urmează și producția locală de sateliți

Planurile HIMERA și GomSpace nu se limitează la experimentul aflat deja pe orbită. Cele două companii urmăresc dezvoltarea unei constelații capabile să asigure comunicații pe întregul teritoriu ucrainean, inclusiv în zone în care infrastructura terestră este vulnerabilă la atacuri. Viitorul sistem ar urma să completeze capacitățile rețelelor europene de sateliți, nu să le înlocuiască integral. O asemenea abordare ar permite diversificarea furnizorilor și ar oferi autorităților mai multe opțiuni în cazul întreruperii unor servicii.

Un obiectiv suplimentar este mutarea treptată în Ucraina a producției de sateliți și terminale de comunicații terestre. În acest fel, proiectul ar putea contribui nu doar la securitatea militară, ci și la dezvoltarea industriei tehnologice locale. HIMERA are deja experiență în producția sistemelor de comunicații radio destinate utilizării în condiții dificile, inclusiv pe câmpul de luptă, în timp ce GomSpace este specializată în proiectarea și fabricarea sateliților de mici dimensiuni.