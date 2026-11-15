VIDEO | Reușită istorică pentru SpaceX. Nava Starship a revenit din spațiu la rampa de lansare, după ce a înconjurat Pământul de 14 ori în 22 de ore

Cum a fost recuperată Starship cu brațele turnului de lansare

Ansamblul Starship are două componente suprapuse. În partea de jos se află Super Heavy, racheta care ridică întregul vehicul de la sol. După câteva minute, aceasta se desprinde, iar nava Starship, aflată deasupra, continuă zborul cu propriile motoare. Nava de aproximativ 52 de metri este componenta recuperată acum la turn.

SpaceX mai adusese Super Heavy înapoi în brațele turnului. Revenirea navei Starship este însă mai dificilă: aceasta zboară în jurul Pământului cu aproximativ 28.000 km/h și trebuie să încetinească foarte mult înainte să ajungă la bază. La intrarea în atmosferă, aerul o frânează, iar suprafața sa este expusă unei încălziri intense.

În ultima parte a coborârii, Starship și-a reaprins motoarele, s-a orientat vertical și a încetinit pentru apropierea de turn. Cele două brațe mecanice, parte a instalației supranumite Mechazilla, au susținut apoi nava deasupra solului. Recuperarea s-a făcut la capătul unei coborâri controlate, după frânare.

Premiera privește recuperarea navei în acest mod după un zbor în jurul Pământului. La zborul precedent, Starship intrase pentru prima dată pe orbită, însă revenirea se încheiase în ocean.

Ce s-a întâmplat cu racheta Super Heavy

Planul SpaceX pentru Flight 15 prevedea recuperarea ambelor componente la aceeași bază. La câteva minute după lansarea de vineri, 13 noiembrie, revenirea Super Heavy la turn a fost abandonată. Racheta a fost deviată spre Golful Mexic și, conform CNBC, a explodat înainte să atingă apa.

Starship se desprinsese deja și și-a continuat misiunea cu propriile motoare. Pierderea rachetei care asigurase decolarea nu a împiedicat-o să înconjoare Pământul și să revină la bază. Recuperarea ambelor componente în cadrul aceluiași zbor rămâne însă un obiectiv de îndeplinit.

Recuperarea navei deschide drumul spre refolosirea ei

Inginerii pot examina acum motoarele, structura și scutul termic, învelișul care protejează nava de temperaturile ridicate la revenirea în atmosferă. Inspecția va arăta ce s-a deteriorat și ce reparații ar fi necesare înaintea unei noi lansări. Elon Musk a publicat deja imagini din timpul verificării vehiculului.