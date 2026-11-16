Ce face mașina când curentul merge și în cealaltă direcție

Încărcarea bidirecțională descrie o familie de funcții. Când folosești o priză de pe mașină sau un adaptor compatibil ca să alimentezi o ladă frigorifică, un laptop sau o unealtă, folosești ceea ce se numește V2L, de la „vehicle to load”. Energia ajunge la un consumator legat de mașină. V2H, de la „vehicle to home”, înseamnă că un sistem compatibil poate alimenta locuința sau anumite circuite. Unele configurații permit alimentarea de rezervă în timpul unei pene, dacă instalația poate funcționa separat de rețea. V2G înseamnă că energia sau serviciul oferit de acumulator ajunge să fie pus la dispoziția rețelei, ceea ce adaugă o relație cu operatorul și cu piața de electricitate.

Dacă în fișa mașinii scrie că acceptă alimentarea unor echipamente externe, nu poți deduce de acolo că va injecta energie prin orice stație montată pe peretele garajului. Verifică anul, versiunea exactă, piața și lista de echipamente compatibile. Pe o configurație conversia energiei poate fi gestionată la bord, pe alta o parte din echipamentul necesar se află în stația bidirecțională. Chiar și atunci când mașina poate comunica în ambele sensuri, funcția poate depinde de software, de serviciul activ în țara unde locuiești și de combinația de produse acceptată de acel serviciu.

Există și o formă de încărcare inteligentă care nu presupune descărcarea mașinii. Dacă furnizorul sau un sistem local mută încărcarea mai târziu pentru a evita vârful de seară, rețeaua beneficiază de o cerere mai mică la ora sensibilă. Nu ai exportat însă niciun kilowatt-oră. E o distincție utilă când citești oferte: un program poate să îți reducă tariful pentru că lași furnizorul să aleagă când consumi, iar altul poate să te recompenseze fiindcă îi permiți să folosească și o parte din energia stocată.

Ce trebuie să fie clar în contract și la punctul de racordare

Distribuitorul și furnizorul au roluri diferite. Operatorul de distribuție gestionează legătura fizică la rețea și condițiile în care instalația poate injecta energie. Furnizorul gestionează relația comercială de furnizare și poate participa la contractul prin care energia livrată este decontată. În unele modele, un agregator combină flexibilitatea mai multor clienți și o oferă ca un serviciu comun. Cadrul european al pieței de electricitate prevede drepturi pentru clienții activi, inclusiv în materie de stocare și participare individuală sau prin agregare. Asta nu stabilește, pentru fiecare adresă și vehicul, cine cumpără energia și cu cât.

Dacă vrei un sistem care să exporte, cere întâi o confirmare despre condițiile tehnice pentru locul tău de consum. Contează puterea permisă la injecție, modul în care sunt separate și măsurate fluxurile și funcția de protecție care împiedică alimentarea necontrolată a rețelei atunci când aceasta este oprită. Un contor care poate măsura importul și exportul ajută la decontare, dar nu ține loc de acord pentru racordare și nu poate decide, singur, ce energie se remunerează. Pentru o instalație electrică nouă sau modificată, cere o soluție documentată și montaj calificat, apoi verifică pe ce document se bazează pornirea efectivă a exportului.

Separă și limita de putere de cantitatea de energie pe care ești dispus să o pui la dispoziție. O stație care exportă cu 5 kW ar livra teoretic 10 kWh în două ore la putere constantă, dar mașina poate opri mai devreme dacă atinge rezerva stabilită. Dacă distribuitorul aprobă o putere mai mică, funcția tot ar putea avea sens într-o fereastră mai lungă. Pentru un program care cere răspuns rapid, diferența între cele două situații poate stabili chiar dacă ești eligibil.

În ofertă, întreabă pentru ce ești plătit. Poți primi o sumă pentru energia efectiv livrată sau un credit pentru că ții mașina disponibilă într-un interval; contractul poate combina ambele mecanisme. Mai trebuie să afli dacă energia folosită pentru a reîncărca mașina intră în același calcul, cine răspunde dacă măsurătorile diferă și ce se întâmplă dacă vinzi vehiculul, te muți sau schimbi furnizorul. Stabilește cât control păstrezi asupra orei de plecare și a pragului minim al bateriei. Un tarif bun devine puțin convingător în prima dimineață în care ai de făcut un drum neplanificat și găsești mașina cu mai puțină energie decât te așteptai.