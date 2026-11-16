Încărcarea bidirecțională și contractul cu furnizorul: când poate mașina electrică să vândă energie rețelei?
Seara, când ajungi acasă cu jumătate de baterie și pui mașina la încărcat, te aștepți ca energia să circule într-o singură direcție. Imaginează-ți că bifezi în aplicație ora la care pleci dimineața și autonomia de care ai nevoie, iar între timp mașina restituie o parte din energia pe care o are deja. Rețeaua o poate folosi la o oră la care consumul este ridicat, tu primești ceva în schimb, iar înainte de plecare bateria se încarcă la nivelul convenit. Pare o funcție de telefon, cu un buton pe care îl activezi într-o seară și de care uiți. În practică, butonul este ultima verigă.
O mașină poate vinde energie rețelei dacă vehiculul și echipamentul permit exportul, dacă instalația este racordată și măsurată corespunzător pentru acel regim și dacă există un partener care acceptă contractual energia sau flexibilitatea oferită. Dacă lipsește o verigă, rămâi cu o posibilitate tehnică, cu o funcție utilă de alimentare locală sau cu un echipament care va putea fi folosit pentru export abia mai târziu.
Ce face mașina când curentul merge și în cealaltă direcție
Încărcarea bidirecțională descrie o familie de funcții. Când folosești o priză de pe mașină sau un adaptor compatibil ca să alimentezi o ladă frigorifică, un laptop sau o unealtă, folosești ceea ce se numește V2L, de la „vehicle to load”. Energia ajunge la un consumator legat de mașină. V2H, de la „vehicle to home”, înseamnă că un sistem compatibil poate alimenta locuința sau anumite circuite. Unele configurații permit alimentarea de rezervă în timpul unei pene, dacă instalația poate funcționa separat de rețea. V2G înseamnă că energia sau serviciul oferit de acumulator ajunge să fie pus la dispoziția rețelei, ceea ce adaugă o relație cu operatorul și cu piața de electricitate.
Dacă în fișa mașinii scrie că acceptă alimentarea unor echipamente externe, nu poți deduce de acolo că va injecta energie prin orice stație montată pe peretele garajului. Verifică anul, versiunea exactă, piața și lista de echipamente compatibile. Pe o configurație conversia energiei poate fi gestionată la bord, pe alta o parte din echipamentul necesar se află în stația bidirecțională. Chiar și atunci când mașina poate comunica în ambele sensuri, funcția poate depinde de software, de serviciul activ în țara unde locuiești și de combinația de produse acceptată de acel serviciu.
Există și o formă de încărcare inteligentă care nu presupune descărcarea mașinii. Dacă furnizorul sau un sistem local mută încărcarea mai târziu pentru a evita vârful de seară, rețeaua beneficiază de o cerere mai mică la ora sensibilă. Nu ai exportat însă niciun kilowatt-oră. E o distincție utilă când citești oferte: un program poate să îți reducă tariful pentru că lași furnizorul să aleagă când consumi, iar altul poate să te recompenseze fiindcă îi permiți să folosească și o parte din energia stocată.
Ce trebuie să fie clar în contract și la punctul de racordare
Distribuitorul și furnizorul au roluri diferite. Operatorul de distribuție gestionează legătura fizică la rețea și condițiile în care instalația poate injecta energie. Furnizorul gestionează relația comercială de furnizare și poate participa la contractul prin care energia livrată este decontată. În unele modele, un agregator combină flexibilitatea mai multor clienți și o oferă ca un serviciu comun. Cadrul european al pieței de electricitate prevede drepturi pentru clienții activi, inclusiv în materie de stocare și participare individuală sau prin agregare. Asta nu stabilește, pentru fiecare adresă și vehicul, cine cumpără energia și cu cât.
Dacă vrei un sistem care să exporte, cere întâi o confirmare despre condițiile tehnice pentru locul tău de consum. Contează puterea permisă la injecție, modul în care sunt separate și măsurate fluxurile și funcția de protecție care împiedică alimentarea necontrolată a rețelei atunci când aceasta este oprită. Un contor care poate măsura importul și exportul ajută la decontare, dar nu ține loc de acord pentru racordare și nu poate decide, singur, ce energie se remunerează. Pentru o instalație electrică nouă sau modificată, cere o soluție documentată și montaj calificat, apoi verifică pe ce document se bazează pornirea efectivă a exportului.
Separă și limita de putere de cantitatea de energie pe care ești dispus să o pui la dispoziție. O stație care exportă cu 5 kW ar livra teoretic 10 kWh în două ore la putere constantă, dar mașina poate opri mai devreme dacă atinge rezerva stabilită. Dacă distribuitorul aprobă o putere mai mică, funcția tot ar putea avea sens într-o fereastră mai lungă. Pentru un program care cere răspuns rapid, diferența între cele două situații poate stabili chiar dacă ești eligibil.
În ofertă, întreabă pentru ce ești plătit. Poți primi o sumă pentru energia efectiv livrată sau un credit pentru că ții mașina disponibilă într-un interval; contractul poate combina ambele mecanisme. Mai trebuie să afli dacă energia folosită pentru a reîncărca mașina intră în același calcul, cine răspunde dacă măsurătorile diferă și ce se întâmplă dacă vinzi vehiculul, te muți sau schimbi furnizorul. Stabilește cât control păstrezi asupra orei de plecare și a pragului minim al bateriei. Un tarif bun devine puțin convingător în prima dimineață în care ai de făcut un drum neplanificat și găsești mașina cu mai puțină energie decât te așteptai.
Ce poți verifica în România înainte să cumperi o stație bidirecțională
În România, metodologia aprobată de ANRE în noiembrie 2026 prin Ordinul 67/2026 tratează, în cadrul schemei pentru prosumatorii eligibili, vânzarea energiei electrice produse sau stocate și livrate în rețea. Sfera sa include prosumatori cu unități de producere din surse regenerabile care îndeplinesc condițiile aplicabile. Faptul că un text reglementează energia stocată pentru un prosumator nu echivalează cu dreptul oricărui proprietar de mașină electrică, fără o instalație eligibilă și fără contractul potrivit, de a cumpăra energie noaptea și de a o revinde a doua zi prin contractul casnic obișnuit.
Dacă ai panouri fotovoltaice, diferența este la fel de relevantă. Încărcarea mașinii din surplusul produs la prânz îți poate crește consumul propriu. Dacă mai târziu mașina restituie energia, trebuie să știi ce configurație este acceptată, cum se măsoară fluxurile și dacă furnizorul confirmă în scris că ele intră în schema contractuală. Întreabă explicit cum sunt tratate energia produsă la tine și energia preluată din rețea. Dacă primești doar o confirmare generală că stația este bidirecțională, încă nu ai răspunsul comercial care îți permite să bugetezi un venit.
Exemplele externe arată cât de locală este, de fapt, promisiunea din broșură. În Regatul Unit, condițiile tarifului Octopus Power Pack leagă participarea de mașina și stația compatibile, de o relație contractuală specifică și de permisiunea de export a operatorului. În Franța, Renault și EDF au anunțat o colaborare care include dezvoltarea încărcării bidirecționale. Un vehicul disponibil în mai multe țări poate folosi servicii diferite sau poate să nu aibă deloc același serviciu la o altă adresă. Dacă vezi o ofertă franceză sau britanică, folosește-o ca exemplu pentru întrebările pe care le pui în România, nu ca o grilă de preț pe care să o aplici acasă.
Când are sens economic să pui bateria la lucru
Ia o socoteală ipotetică. Dacă importul a 10 kWh costă 1,50 euro și, după pierderile de conversie și stocare, poți exporta 8,5 kWh cu 0,25 euro pe kWh, încasezi aproximativ 2,13 euro. Diferența brută este de circa 0,63 euro, înainte de orice cost suplimentar al echipamentului, serviciului sau folosirii bateriei. Numerele sunt alese doar pentru a arăta calculul și nu reprezintă tarife din România ori o eficiență garantată. Dacă intervalul dintre cele două prețuri se îngustează, o diferență care pare mare la prima vedere poate dispărea după ce iei în calcul energia pierdută sau costurile pe care nu le-ai pus pe hârtie.
Dacă programul plătește disponibilitatea și nu depinde exclusiv de diferența dintre două prețuri, analiza se schimbă. O flotă care parchează zeci de mașini în același loc, după o oră previzibilă, poate oferi o capacitate disponibilă mai ușor de estimat decât un șofer care revine acasă la ore diferite. Și pentru un proprietar individual poate exista valoare, mai ales dacă stă conectat regulat și oricum ia în calcul o soluție de rezervă pentru locuință. Dar dacă mașina lipsește frecvent exact în orele cerute de program, beneficiul teoretic nu se va vedea constant în decont.
Mai rămâne uzura. Nu este suficient să presupui nici că fiecare descărcare suplimentară va deteriora repede bateria, nici că toate ciclurile sunt gratuite. Diferă energia mutată, intervalul nivelului de încărcare, temperatura și politica producătorului. Verifică în scris dacă garanția acoperă utilizarea în configurația propusă și în ce condiții. Uită-te și la posibilitatea de a opri temporar funcția, fără surprize în contract, dacă ai o perioadă cu drumuri multe. Pentru un vehicul folosit zilnic, flexibilitatea de a lua mașina când ai nevoie face parte din valoarea ei.
Dacă ai obținut două oferte, cere o simulare folosind luna în care stai cel mai puțin acasă și una în care mașina este conectată aproape în fiecare seară. În felul acesta vezi ce parte din beneficiu poate fi repetată. Compară rezultatul și cu o programare simplă a încărcării în orele ieftine. Uneori, aceasta din urmă îți acoperă o mare parte din obiectiv cu mai puține condiții, pentru că economisești la cumpărarea energiei fără să o mai treci a doua oară prin baterie.
Mașina electrică poate ajuta rețeaua și poate obține o contraprestație, dar momentul în care merită investiția se recunoaște după documente foarte pământești: condiții de racordare, echipament compatibil confirmat, ofertă de remunerație și reguli pe care le înțelegi înainte să semnezi. Până atunci, dintre toate promisiunile pe care le poate face o baterie, cea mai utilă rămâne să te ducă dimineața acolo unde ai nevoie.