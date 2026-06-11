Ubisoft închide încă două studiouri și taie sute de posturi. Gigantul din spatele Assassin’s Creed intră într-o nouă etapă dureroasă

Studiourile din Winnipeg și Belgrad, cele mai noi victime ale restructurării

Potrivit informațiilor apărute în presa de gaming, Ubisoft va închide complet studiourile din Winnipeg și Belgrad, în timp ce alte schimbări vor afecta divizia globală de publishing și studioul din Barcelona. Acesta din urmă nu va fi închis, dar își va restrânge activitatea și se va concentra exclusiv pe franciza Rainbow Six, după ce anterior a lucrat și la alte proiecte, inclusiv din zona Rabbids sau Star Trek: Bridge Crew.

În total, până la 380 de posturi ar putea fi afectate. Este o cifră importantă, dar și un nou semn că Ubisoft nu mai operează în logica expansiunii masive de acum câțiva ani. În 2023, compania avea peste 20.000 de angajați. La finalul lunii martie 2026, numărul scăzuse deja la 16.590, înaintea acestui nou val de reduceri.

Studioul din Winnipeg fusese deschis în 2018 și era prezentat la acel moment ca o investiție importantă în zona tehnologică a companiei. Echipa de acolo a lucrat mai ales pe partea de unelte, tehnologie și suport pentru dezvoltarea jocurilor Ubisoft. În Belgrad, studioul a contribuit de-a lungul timpului la proiecte mari ale companiei, inclusiv la titluri din franciza Tom Clancy. Închiderea lor arată că nici echipele de suport tehnic sau studiourile integrate în producții mai mari nu mai sunt protejate de restructurare.

Pentru angajați, vestea este încă o lovitură într-o industrie care a devenit extrem de instabilă. În ultimii ani, studiourile mari au concediat mii de oameni, iar Ubisoft este printre companiile unde tăierile au devenit recurente.

Ubisoft își micșorează imperiul și mizează pe câteva francize mari

Noile închideri nu apar izolat. În 2026, Ubisoft a avut deja un început de an dur. Compania a închis studiourile din Stockholm și Halifax, a făcut concedieri în Abu Dhabi, la RedLynx și Massive Entertainment, iar la Red Storm Entertainment, studioul asociat istoric cu seria Tom Clancy, au fost eliminate peste 100 de posturi. La Ubisoft Toronto, unde este dezvoltat remake-ul Splinter Cell, au fost tăiate alte zeci de poziții, deși proiectul a fost prezentat în continuare ca fiind în lucru.

În paralel, Ubisoft a anunțat și o reorganizare amplă în jurul unor așa-numite „creative houses”, unități interne care grupează francizele importante pe direcții strategice. Cea mai vizibilă este Vantage Studios, subsidiara sprijinită de Tencent, responsabilă de Assassin’s Creed, Far Cry și Rainbow Six. Ideea este ca aceste mărci să fie gestionate mai eficient, cu obiective comerciale mai clare și cu un control mai strict asupra costurilor.

Această schimbare spune mult despre noul Ubisoft. Compania nu mai pare dispusă să susțină prea multe proiecte paralele, prea multe experimente și prea multe studiouri cu roluri secundare. Accentul cade pe jocurile mari, pe francizele care pot produce venituri constante și pe serii cu potențial live-service sau vânzări recurente.