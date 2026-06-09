Grecia are unul dintre cele mai dure coduri rutiere din Europa. Greșelile care te pot lăsa fără permis, talon și plăcuțe, plus amenzi de până la 2.000 de euro
Grecia este una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români, însă șoferii care aleg să ajungă acolo cu mașina trebuie să știe că legislația rutieră elenă este printre cele mai dure din Uniunea Europeană. Pentru o serie de abateri considerate grave, polițiștii pot reține pe loc permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și chiar plăcuțele mașinii.
- Abaterile care pot duce la reținerea permisului și a plăcuțelor
- Depășirea vitezei poate costa scump
- Toleranță aproape zero pentru alcool la volan
- Parcarea ilegală poate avea consecințe serioase
- Exemple de sancțiuni aplicate în Grecia
- Detectoarele radar și canistrele cu combustibil pot crea probleme grave
- Ce trebuie făcut în cazul unui accident
- Reguli speciale pentru românii care locuiesc în Grecia
Pe lângă amenzile consistente, unele sancțiuni includ suspendarea dreptului de a conduce pentru perioade îndelungate, iar în cazul consumului de alcool la volan se poate ajunge inclusiv la închisoare.
Abaterile care pot duce la reținerea permisului și a plăcuțelor
Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Afacerilor Externe în secțiunea dedicată condițiilor de călătorie în Grecia, autoritățile elene aplică sancțiuni severe pentru numeroase încălcări ale regulilor de circulație.
Printre acestea se numără folosirea telefonului mobil în timpul condusului, circulația pe benzile destinate transportului public, depășirea liniei continue, neoprirea la semnalele polițiștilor, trecerea pe culoarea roșie a semaforului, oprirea pe autostradă în locuri nepermise și circulația pe contrasens.
Pe listă se află și deținerea detectoarelor radar, chiar dacă acestea nu sunt utilizate, parcarea pe locurile rezervate persoanelor cu handicap, nerespectarea indicatorului STOP, nepurtarea centurii de siguranță sau a căștii de protecție de către motocicliști, efectuarea manevrelor periculoase și aruncarea pe geam a obiectelor care pot polua sau provoca incendii.
Depășirea vitezei poate costa scump
Pe autostrăzile din Grecia, limita maximă de viteză este de 130 km/h, însă aceasta poate fi redusă în funcție de condițiile de trafic, vreme sau lucrări.
Șoferii care depășesc limita legală cu mai mult de 20 km/h riscă o amendă de 100 de euro. Dacă viteza este depășită cu peste 30 km/h, sancțiunea crește la 350 de euro, iar permisul este suspendat pentru 60 de zile.
Toleranță aproape zero pentru alcool la volan
Autoritățile elene tratează extrem de sever conducerea sub influența alcoolului.
Pentru o alcoolemie între 0,50 și 0,80 g/l în sânge sau între 0,25 și 0,40 mg/l în aerul expirat, șoferul primește o amendă de 200 de euro, iar vehiculul este imobilizat.
Dacă alcoolemia este cuprinsă între 0,80 și 1,10 g/l în sânge sau între 0,40 și 0,60 mg/l în aerul expirat, sancțiunea ajunge la 700 de euro, permisul este suspendat pentru 90 de zile, iar mașina este imobilizată.
Pentru valori de peste 1,10 g/l în sânge sau peste 0,60 mg/l în aerul expirat, legea prevede suspendarea permisului pentru 180 de zile, amendă de 1.200 de euro, ridicarea plăcuțelor de înmatriculare pentru o perioadă cuprinsă între 10 zile și 6 luni, imobilizarea autovehiculului și pedeapsa cu închisoarea de minimum două luni.
Recidiviștii depistați în termen de doi ani cu o alcoolemie de peste 1,10 g/l riscă suspendarea permisului pentru cinci ani, închisoare de minimum șase luni, amendă de 2.000 de euro și măsuri suplimentare dispuse de instanță.
Parcarea ilegală poate avea consecințe serioase
Șoferii care parchează neregulamentar în Grecia pot primi amenzi între 40 și 150 de euro. Pe lângă sancțiunea financiară, plăcuțele de înmatriculare pot fi reținute pentru 20 de zile.
Situația este și mai gravă în cazul ocupării locurilor rezervate persoanelor cu dizabilități sau al blocării rampelor speciale. În aceste cazuri, permisul, certificatul de înmatriculare și plăcuțele sunt ridicate pe loc pentru o perioadă de 60 de zile.
Exemple de sancțiuni aplicate în Grecia
Nepurtarea centurii de siguranță sau a căștii de protecție se sancționează cu reținerea permisului, a talonului și a plăcuțelor pentru 60 de zile.
Utilizarea telefonului mobil fără sistem hands-free sau fără amplasarea acestuia într-un suport special atrage aceeași sancțiune.
Trecerea pe culoarea roșie a semaforului este pedepsită cu amendă de 700 de euro și suspendarea permisului pentru 60 de zile.
Nerespectarea indicatorului STOP aduce o amendă de 700 de euro, iar permisul și documentele mașinii sunt reținute.
Manevrele periculoase sunt sancționate cu 700 de euro, suspendarea permisului pentru 30 de zile și reținerea plăcuțelor pentru 10 zile.
Utilizarea benzii de urgență, chiar și pentru scurt timp, poate duce la reținerea permisului, a talonului și a plăcuțelor pentru 60 de zile.
Aruncarea pe geam a țigărilor sau a altor obiecte care pot provoca incendii ori accidente este sancționată la fel de sever.
Detectoarele radar și canistrele cu combustibil pot crea probleme grave
Legislația elenă interzice atât utilizarea, cât și simpla deținere a detectoarelor radar. Sancțiunea este de 2.000 de euro, la care se adaugă suspendarea permisului pentru 30 de zile și reținerea documentelor și a plăcuțelor pentru 60 de zile.
Puțini turiști știu că introducerea în Grecia a combustibilului transportat în canistre este interzisă. Autoritățile elene pot aplica amenzi, pot deschide dosar penal pentru contrabandă cu produse petroliere și pot indisponibiliza autovehiculul.
Această regulă este importantă mai ales pentru românii care încearcă să evite costurile ridicate ale carburanților din Grecia, unde benzina este considerabil mai scumpă decât în Bulgaria.
Ce trebuie făcut în cazul unui accident
În Grecia, constatarea poliției este obligatorie chiar și în cazul accidentelor minore. Șoferii trebuie să completeze formularul pus la dispoziție de compania de asigurări și să noteze datele de identificare ale celuilalt vehicul implicat.
Dacă există persoane rănite, conducătorul auto poate fi reținut până la stabilirea responsabilităților de către instanță.
Reguli speciale pentru românii care locuiesc în Grecia
Cetățenii români care au rezidență legală în Grecia și folosesc mașini înmatriculate în România sunt obligați să urmeze procedurile de import imediat după intrarea în țară.
Utilizarea pe termen lung a unui autoturism cu numere românești fără înregistrarea la autoritățile elene poate atrage amenzi foarte mari și chiar confiscarea vehiculului.
Autoritățile recomandă tuturor șoferilor care călătoresc în Grecia să se informeze cu atenție asupra legislației locale înainte de plecare, pentru a evita sancțiunile care pot transforma vacanța într-o experiență extrem de costisitoare.