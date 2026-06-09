Grecia are unul dintre cele mai dure coduri rutiere din Europa. Greșelile care te pot lăsa fără permis, talon și plăcuțe, plus amenzi de până la 2.000 de euro

Abaterile care pot duce la reținerea permisului și a plăcuțelor

Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Afacerilor Externe în secțiunea dedicată condițiilor de călătorie în Grecia, autoritățile elene aplică sancțiuni severe pentru numeroase încălcări ale regulilor de circulație.

Printre acestea se numără folosirea telefonului mobil în timpul condusului, circulația pe benzile destinate transportului public, depășirea liniei continue, neoprirea la semnalele polițiștilor, trecerea pe culoarea roșie a semaforului, oprirea pe autostradă în locuri nepermise și circulația pe contrasens.

Pe listă se află și deținerea detectoarelor radar, chiar dacă acestea nu sunt utilizate, parcarea pe locurile rezervate persoanelor cu handicap, nerespectarea indicatorului STOP, nepurtarea centurii de siguranță sau a căștii de protecție de către motocicliști, efectuarea manevrelor periculoase și aruncarea pe geam a obiectelor care pot polua sau provoca incendii.

Depășirea vitezei poate costa scump

Pe autostrăzile din Grecia, limita maximă de viteză este de 130 km/h, însă aceasta poate fi redusă în funcție de condițiile de trafic, vreme sau lucrări.

Șoferii care depășesc limita legală cu mai mult de 20 km/h riscă o amendă de 100 de euro. Dacă viteza este depășită cu peste 30 km/h, sancțiunea crește la 350 de euro, iar permisul este suspendat pentru 60 de zile.

Toleranță aproape zero pentru alcool la volan

Autoritățile elene tratează extrem de sever conducerea sub influența alcoolului.

Pentru o alcoolemie între 0,50 și 0,80 g/l în sânge sau între 0,25 și 0,40 mg/l în aerul expirat, șoferul primește o amendă de 200 de euro, iar vehiculul este imobilizat.