Cât te costă o vacanță în Grecia dacă alegi avionul. Prețurile biletelor în 2026 spre Santorini, Mykonos sau Corfu

Biletele pot fi rezervate atât pe site-ul companiei, cât și prin aplicația mobilă Wizz Air. Bagajele suplimentare și trolerele de cabină sunt taxate separat, în funcție de opțiunile alese de fiecare pasager.

Ce insule grecești sunt disponibile din România

Din Aeroportul Otopeni, compania operează zboruri directe către Cefalonia, Corfu, Heraklion, Mykonos, Santorini și Zakynthos.

Cefalonia este noua destinație introdusă în această vară și atrage turiști prin plajele sale spectaculoase, peisajele naturale și atmosfera liniștită. În același timp, Mykonos și Santorini continuă să se afle printre cele mai căutate insule din Grecia, datorită peisajelor impresionante și vieții de noapte animate.

Pasagerii din Cluj-Napoca au la dispoziție zboruri directe către Corfu, Heraklion și Zakynthos, în timp ce din Timișoara se poate ajunge direct în Zakynthos.

Alte destinații de vacanță disponibile în vara lui 2026

Pe lângă insulele grecești, Wizz Air continuă să opereze zboruri către numeroase destinații de vacanță din zona Mediteranei.

Românii pot alege zboruri directe spre Larnaca, Dubrovnik, Nisa, Valletta sau Antalya, dar și către mai multe orașe din Italia, printre care Bari, Napoli, Brindisi, Catania și Alghero.

Compania oferă, de asemenea, conexiuni către destinații populare din Spania, precum Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga și Palma de Mallorca.