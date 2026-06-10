Cât te costă o vacanță în Grecia dacă alegi avionul. Prețurile biletelor în 2026 spre Santorini, Mykonos sau Corfu
Wizz Air a anunțat că toate rutele sale de vară din România către insulele Greciei sunt acum operaționale. În sezonul estival 2026, compania aeriană low-cost le oferă pasagerilor 10 rute directe către șase insule grecești, inclusiv Cefalonia, cea mai nouă destinație introdusă în rețeaua sa.
Cât costă biletele către insulele Greciei
Turiștii români pot zbura către destinațiile grecești din București, Cluj-Napoca și Timișoara. Tarifele pornesc de la 129 de lei pentru un singur segment de zbor, preț care include un bagaj de mână de dimensiuni reduse.
Biletele pot fi rezervate atât pe site-ul companiei, cât și prin aplicația mobilă Wizz Air. Bagajele suplimentare și trolerele de cabină sunt taxate separat, în funcție de opțiunile alese de fiecare pasager.
Ce insule grecești sunt disponibile din România
Din Aeroportul Otopeni, compania operează zboruri directe către Cefalonia, Corfu, Heraklion, Mykonos, Santorini și Zakynthos.
Cefalonia este noua destinație introdusă în această vară și atrage turiști prin plajele sale spectaculoase, peisajele naturale și atmosfera liniștită. În același timp, Mykonos și Santorini continuă să se afle printre cele mai căutate insule din Grecia, datorită peisajelor impresionante și vieții de noapte animate.
Pasagerii din Cluj-Napoca au la dispoziție zboruri directe către Corfu, Heraklion și Zakynthos, în timp ce din Timișoara se poate ajunge direct în Zakynthos.
Alte destinații de vacanță disponibile în vara lui 2026
Pe lângă insulele grecești, Wizz Air continuă să opereze zboruri către numeroase destinații de vacanță din zona Mediteranei.
Românii pot alege zboruri directe spre Larnaca, Dubrovnik, Nisa, Valletta sau Antalya, dar și către mai multe orașe din Italia, printre care Bari, Napoli, Brindisi, Catania și Alghero.
Compania oferă, de asemenea, conexiuni către destinații populare din Spania, precum Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga și Palma de Mallorca.
Peste 220 de rute disponibile din România
Wizz Air este prezentă pe piața românească din 2006 și consideră România una dintre cele mai importante piețe din rețeaua sa europeană.
În prezent, compania operează 220 de rute de pe 14 aeroporturi din România, conectând pasagerii cu 83 de destinații din 27 de țări. Totodată, operatorul are nouă baze operaționale în România și peste 1.600 de angajați.
Prin extinderea programului de vară și introducerea unor noi destinații, compania încearcă să răspundă cererii tot mai mari pentru vacanțele în Grecia și în alte destinații populare din sudul Europei.