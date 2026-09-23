Trump vrea să schimbe numele inteligenței artificiale. Cum se va numi AI în documentele oficiale din SUA: „Sună mult mai bine”
Inteligența artificială ar putea primi un nume complet diferit în documentele oficiale ale Statelor Unite, după ce Donald Trump a anunțat că vrea să renunțe la termenul folosit în prezent. Președintele american a declarat, marți, 22 septembrie 2026, în fața Adunării Generale a ONU, că tehnologia ar trebui numită „superinteligență”, deoarece expresia actuală sugerează, în opinia sa, că ar fi vorba despre ceva fals. Potrivit Reuters , liderul de la Casa Albă a afirmat că administrația americană intenționează să utilizeze noua denumire în documentele guvernamentale și a reiterat opoziția sa față de introducerea unor noi reglementări internaționale pentru AI.
Anunțul vine într-un moment în care inteligența artificială este una dintre principalele teme de discuție la nivel internațional, atât din perspectiva oportunităților economice, cât și a riscurilor asociate dezvoltării rapide a tehnologiei. În timp ce mai multe state susțin introducerea unor mecanisme comune de supraveghere, Trump a transmis că nu dorește să limiteze dezvoltarea industriei americane. Propunerea privind schimbarea denumirii nu înseamnă însă că tehnologia a evoluat deja la nivelul superinteligenței, termen care are o semnificație distinctă în domeniul cercetării AI.
De ce vrea Donald Trump să înlocuiască inteligența artificială cu superinteligența
În discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, Donald Trump a explicat că termenul „artificial” nu reflectă, în opinia sa, capacitățile reale ale tehnologiei. Președintele american consideră că această denumire poate crea impresia că inteligența artificială este ceva fals, în condițiile în care sistemele actuale pot îndeplini deja numeroase sarcini complexe.
Trump a declarat că documentele oficiale ale Statelor Unite ar urma să utilizeze termenul „superinteligență” în locul celui de inteligență artificială și și-a exprimat speranța că noua denumire va fi adoptată și în alte țări.
„Sună mult mai bine”, a afirmat președintele american, după ce a propus și utilizarea abrevierii SI, în locul cunoscutului AI. Acesta a făcut inclusiv o referire la posibilitatea ca inițiativa sa să fie preluată la nivel internațional, fără să prezinte însă un calendar concret pentru implementarea schimbării.
Deocamdată, declarația reprezintă o propunere de modificare a terminologiei utilizate de administrația americană. Nu a fost confirmată adoptarea unui act normativ care să impună înlocuirea expresiei în toate documentele guvernamentale. De asemenea, Statele Unite nu pot impune unilateral schimbarea terminologiei utilizate de alte guverne, companii sau instituții internaționale.
President Trump renames AI: „From this point forward, all of United States documents and hopefully the world’s will be changed to use the much more accurate term, ‘super,’ as opposed to ‘artificial.'” pic.twitter.com/uey08uzDw1
— CSPAN (@cspan) September 22, 2026
Ce înseamnă, de fapt, superinteligența și de ce nu este același lucru cu AI
Dincolo de intenția anunțată de Donald Trump, superinteligența are deja o semnificație consacrată în cercetarea inteligenței artificiale. Termenul este folosit pentru a descrie un nivel ipotetic de dezvoltare în care un sistem AI ar depăși capacitățile cognitive ale oamenilor într-o gamă foarte largă de domenii, inclusiv în ceea ce privește raționamentul, creativitatea și rezolvarea problemelor complexe.
Prin comparație, inteligența artificială este un termen mult mai larg, care include atât sistemele specializate în anumite sarcini, cât și modelele generative utilizate în prezent. Chatboții, aplicațiile de recunoaștere a imaginilor și sistemele de automatizare pot fi încadrate în această categorie fără să atingă nivelul unei superinteligențe.
Conceptul este deja prezent în strategiile marilor companii tehnologice. De exemplu, Meta a lansat Muse Spark, primul model AI dezvoltat de noua sa divizie dedicată superinteligenței , în cadrul unei strategii prin care urmărește dezvoltarea unor sisteme tot mai avansate.
În același timp, cercetători care au lucrat la OpenAI și Anthropic au avertizat asupra riscurilor pe care le-ar putea implica dezvoltarea unor sisteme AI mai inteligente decât oamenii . Una dintre preocupările exprimate este dificultatea de a controla comportamentul unor sisteme care ar putea depăși capacitățile umane de analiză și decizie.
Cu toate acestea, nu există dovezi că modelele actuale de inteligență artificială au atins deja nivelul unei superinteligențe. Prin urmare, utilizarea acestui termen pentru toate sistemele AI ar reprezenta o schimbare de nomenclatură administrativă, nu confirmarea unui nou stadiu de dezvoltare tehnologică.
Trump respinge reglementarea globală a inteligenței artificiale. Ce poziție are administrația SUA
Propunerea de redenumire a AI a fost însoțită de un mesaj referitor la viitorul reglementării acestei tehnologii. Donald Trump a declarat că Statele Unite resping încercările de a construi un mecanism internațional centralizat pentru controlul inteligenței artificiale și a susținut că dezvoltarea industriei nu ar trebui încetinită prin introducerea unor restricții suplimentare.
Președintele american a comparat potențialul transformator al AI cu cel al Revoluției Industriale și a afirmat că nu intenționează să limiteze creșterea unui sector care, în opinia sa, ar putea avea un impact economic și tehnologic chiar mai mare. Trump a precizat totuși că autoritățile americane, inclusiv Departamentul Justiției, ar putea interveni atunci când apar situații care necesită aplicarea legii.
Declarațiile au fost făcute în contextul unor discuții internaționale privind necesitatea supravegherii dezvoltării inteligenței artificiale. Mai multe guverne susțin cooperarea între state pentru identificarea riscurilor și elaborarea unor mecanisme comune de protecție, în timp ce administrația Trump pune accentul pe dezvoltarea tehnologică și pe aplicarea legislației existente.
Dezbaterea privind siguranța AI depășește însă problema terminologiei. Sistemele tot mai avansate ridică întrebări despre protecția datelor personale, utilizarea în activități frauduloase, automatizarea muncii și capacitatea autorităților de a interveni atunci când apar probleme.
De altfel, Google DeepMind a prezentat modul în care inteligența artificială ar putea accelera dezvoltarea unor noi generații de sisteme AI , un proces care ar putea contribui la apariția unor modele cu performanțe mult mai avansate decât cele disponibile în prezent.
Pentru moment, termenul „superinteligență” rămâne o denumire pe care Donald Trump dorește să o introducă în administrația americană. Nu a fost confirmată o schimbare universală a terminologiei, iar eventualele modificări ale documentelor oficiale nu schimbă definiția științifică a tehnologiei sau capacitățile reale ale sistemelor AI existente.