Trump vrea să schimbe numele inteligenței artificiale. Cum se va numi AI în documentele oficiale din SUA: „Sună mult mai bine”

De ce vrea Donald Trump să înlocuiască inteligența artificială cu superinteligența

În discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, Donald Trump a explicat că termenul „artificial” nu reflectă, în opinia sa, capacitățile reale ale tehnologiei. Președintele american consideră că această denumire poate crea impresia că inteligența artificială este ceva fals, în condițiile în care sistemele actuale pot îndeplini deja numeroase sarcini complexe.

Trump a declarat că documentele oficiale ale Statelor Unite ar urma să utilizeze termenul „superinteligență” în locul celui de inteligență artificială și și-a exprimat speranța că noua denumire va fi adoptată și în alte țări.

„Sună mult mai bine”, a afirmat președintele american, după ce a propus și utilizarea abrevierii SI, în locul cunoscutului AI. Acesta a făcut inclusiv o referire la posibilitatea ca inițiativa sa să fie preluată la nivel internațional, fără să prezinte însă un calendar concret pentru implementarea schimbării.

Deocamdată, declarația reprezintă o propunere de modificare a terminologiei utilizate de administrația americană. Nu a fost confirmată adoptarea unui act normativ care să impună înlocuirea expresiei în toate documentele guvernamentale. De asemenea, Statele Unite nu pot impune unilateral schimbarea terminologiei utilizate de alte guverne, companii sau instituții internaționale.

President Trump renames AI: „From this point forward, all of United States documents and hopefully the world’s will be changed to use the much more accurate term, ‘super,’ as opposed to ‘artificial.'” pic.twitter.com/uey08uzDw1 — CSPAN (@cspan) September 22, 2026

Ce înseamnă, de fapt, superinteligența și de ce nu este același lucru cu AI

Dincolo de intenția anunțată de Donald Trump, superinteligența are deja o semnificație consacrată în cercetarea inteligenței artificiale. Termenul este folosit pentru a descrie un nivel ipotetic de dezvoltare în care un sistem AI ar depăși capacitățile cognitive ale oamenilor într-o gamă foarte largă de domenii, inclusiv în ceea ce privește raționamentul, creativitatea și rezolvarea problemelor complexe.

Prin comparație, inteligența artificială este un termen mult mai larg, care include atât sistemele specializate în anumite sarcini, cât și modelele generative utilizate în prezent. Chatboții, aplicațiile de recunoaștere a imaginilor și sistemele de automatizare pot fi încadrate în această categorie fără să atingă nivelul unei superinteligențe.