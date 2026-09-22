Google DeepMind spune că AI începe să accelereze dezvoltarea altor AI: ce pregătește pentru Gemini 4

În practică, procesul poate arăta mult mai puțin spectaculos, dar poate avea consecințe importante: modelele AI îi pot ajuta pe cercetători să scrie cod, să proiecteze experimente, să testeze sisteme, să descopere algoritmi sau să evalueze rezultatele. Aceste instrumente pot accelera dezvoltarea următorului model, care devine apoi mai bun la aceleași sarcini, scrie Analytics India Mag.

Google încearcă să folosească AI pentru a construi AI mai performant

Comentariile lui Kilpatrick vin în contextul discuțiilor despre poziția Google în cursa pentru cele mai avansate modele AI. El a recunoscut că este de înțeles ca Google să fie criticat atunci când rezultatele nu corespund așteptărilor foarte mari create în jurul companiei, dar a argumentat că avantajul acesteia constă și în amploarea activităților de cercetare, de la AI și software până la știință.

Potrivit lui Kilpatrick, Google DeepMind observă deja o buclă în care sistemele AI devin tot mai utile pentru munca necesară dezvoltării altor sisteme AI. El a sugerat că fenomenul nu este specific Google și că și celelalte laboratoare aflate în prima linie a cercetării AI observă aceeași evoluție.

Un exemplu este ritmul în care Google a lansat versiunile recente ale Gemini. Kilpatrick a indicat o succesiune de versiuni dezvoltate la intervale de câteva săptămâni ca pe un semn că procesul de îmbunătățire poate deveni tot mai rapid.

Ideea de bază este importantă. Dacă un model AI poate automatiza o parte din munca pe care cercetătorii o făceau manual, echipa poate testa mai multe variante într-un timp mai scurt. Un sistem mai performant poate ajuta apoi la dezvoltarea următorului model, iar acesta poate accelera la rândul său următoarea etapă.

Google are deja proiecte care merg în această direcție. AlphaEvolve, de exemplu, a fost folosit pentru descoperirea și optimizarea algoritmilor, inclusiv pentru programarea infrastructurii centrelor de date, proiectarea hardware-ului și antrenarea modelelor AI.

Compania a susținut că AlphaEvolve a îmbunătățit cu 23% un kernel de multiplicare a matricelor utilizat în antrenarea Gemini, reducând astfel timpul necesar antrenării modelului cu aproximativ 1%.