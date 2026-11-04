Reddit începe să afișeze reclame în rezultatele căutărilor, pe fondul scăderii traficului. Legătura cu inteligența artificială
Reddit testează afișarea reclamelor direct în paginile cu rezultate ale căutărilor, într-un moment în care platforma se confruntă cu o scădere a traficului venit din Google și cu perspective financiare sub așteptările investitorilor. Noua strategie le oferă companiilor posibilitatea de a ajunge la persoane care caută produse, recomandări sau informații în comunitățile Reddit.
Reddit încearcă să obțină venituri mai mari de la persoanele care folosesc deja platforma, în loc să se bazeze exclusiv pe atragerea unui public nou.
Ce reclame vor apărea în căutările de pe Reddit
Testarea a început cu un grup restrâns de agenți de publicitate eligibili. Reclamele vor fi selectate în funcție de mai mulți factori, inclusiv de legătura dintre conținutul promovat și termenii introduși în bara de căutare, se arată în comunicatul oficial.
Reddit a oferit și câteva exemple pentru a explica modul în care ar putea funcționa noul sistem. O căutare după expresia „espresso station” ar putea afișa reclame la espressoare, cafea sau căni. În cazul unei căutări despre amenajarea unui birou de acasă, printre rezultate ar putea apărea promovări pentru monitoare, birouri și scaune de lucru.
Compania spune că testul urmărește să măsoare reacțiile publicului și să înțeleagă cum pot fi integrate reclamele fără să afecteze experiența de căutare. În funcție de rezultate, sistemul ar putea fi ajustat atât pentru persoanele care folosesc platforma, cât și pentru companiile care cumpără publicitate.
Pentru Reddit, paginile de căutare reprezintă o oportunitate comercială importantă. Persoanele care caută activ recomandări sau produse pot fi mai receptive la anumite reclame decât cele care doar parcurg discuțiile din comunități.
Inteligența artificială afectează traficul venit din Google
Noua strategie apare într-un moment dificil pentru companie. Deși Reddit a depășit estimările Wall Street pentru venituri și profitul pe acțiune în trimestrul al treilea, acțiunile sale au scăzut după publicarea rezultatelor financiare.
Un motiv important a fost prognoza pentru ultimul trimestru al anului. Reddit estimează venituri cuprinse între 1 și 1,03 miliarde de dolari, sub nivelul de 1,05 miliarde de dolari anticipat de analiști.
Compania pune o parte din presiune pe schimbările introduse de Google în motorul său de căutare. Funcțiile bazate pe AI, inclusiv AI Mode, oferă răspunsuri direct în paginile cu rezultate, ceea ce reduce numărul persoanelor care ajung pe site-urile externe. Astfel, platformele care depindeau de traficul din căutări pierd o parte din vizitatorii care înainte accesau direct paginile lor.
Reddit resimte această schimbare deoarece numeroase discuții și recomandări publicate pe platformă apăreau în rezultatele Google. Dacă persoanele primesc răspunsurile generate de AI fără să mai acceseze sursele originale, numărul vizitelor poate scădea.
Reddit pierde din utilizatorii activi din Statele Unite
Rezultatele financiare au scos la iveală și o stagnare a numărului de persoane care folosesc zilnic platforma. În trimestrul al treilea, Reddit a raportat 130,3 milioane de utilizatori activi zilnic la nivel global, un nivel similar celui din trimestrul precedent.
În Statele Unite, situația a fost mai dificilă. Numărul utilizatorilor activi zilnic a scăzut de la 53,2 milioane în trimestrul al doilea la 50,7 milioane în următoarele trei luni. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, scăderea a fost de 2%.
Compania a avertizat că, dacă tendința continuă, numărul utilizatorilor activi zilnic ar putea înregistra o scădere procentuală de două cifre mici până în trimestrul al patrulea. Această perspectivă pune presiune suplimentară asupra strategiei de monetizare, deoarece Reddit trebuie să obțină mai multe venituri dintr-o bază de utilizatori care nu mai crește în același ritm.
Platforma vrea să limiteze accesul celor care nu au cont
Pe lângă reclamele din căutări, Reddit pregătește o schimbare mai amplă: trecerea treptată către o experiență în care accesul la conținut va fi condiționat de autentificare. Tranziția va începe în piețe din afara Statelor Unite și va fi implementată gradual.
Decizia are două obiective. În primul rând, compania vrea să protejeze conținutul publicat pe platformă de colectarea neautorizată a datelor de către sistemele AI. În al doilea rând, urmărește să ofere agenților de publicitate informații mai precise despre publicul căruia îi afișează reclamele.
Persoanele autentificate generează mai multe date despre interesele și comportamentul lor pe platformă. Aceste informații pot ajuta Reddit să selecteze reclame mai bine adaptate fiecărui profil, ceea ce le-ar putea face mai valoroase pentru companiile care investesc în publicitate.