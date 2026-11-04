Reddit începe să afișeze reclame în rezultatele căutărilor, pe fondul scăderii traficului. Legătura cu inteligența artificială

Ce reclame vor apărea în căutările de pe Reddit

Testarea a început cu un grup restrâns de agenți de publicitate eligibili. Reclamele vor fi selectate în funcție de mai mulți factori, inclusiv de legătura dintre conținutul promovat și termenii introduși în bara de căutare, se arată în comunicatul oficial.

Reddit a oferit și câteva exemple pentru a explica modul în care ar putea funcționa noul sistem. O căutare după expresia „espresso station” ar putea afișa reclame la espressoare, cafea sau căni. În cazul unei căutări despre amenajarea unui birou de acasă, printre rezultate ar putea apărea promovări pentru monitoare, birouri și scaune de lucru.

Compania spune că testul urmărește să măsoare reacțiile publicului și să înțeleagă cum pot fi integrate reclamele fără să afecteze experiența de căutare. În funcție de rezultate, sistemul ar putea fi ajustat atât pentru persoanele care folosesc platforma, cât și pentru companiile care cumpără publicitate.

Pentru Reddit, paginile de căutare reprezintă o oportunitate comercială importantă. Persoanele care caută activ recomandări sau produse pot fi mai receptive la anumite reclame decât cele care doar parcurg discuțiile din comunități.

Inteligența artificială afectează traficul venit din Google

Noua strategie apare într-un moment dificil pentru companie. Deși Reddit a depășit estimările Wall Street pentru venituri și profitul pe acțiune în trimestrul al treilea, acțiunile sale au scăzut după publicarea rezultatelor financiare.

Un motiv important a fost prognoza pentru ultimul trimestru al anului. Reddit estimează venituri cuprinse între 1 și 1,03 miliarde de dolari, sub nivelul de 1,05 miliarde de dolari anticipat de analiști.

Compania pune o parte din presiune pe schimbările introduse de Google în motorul său de căutare. Funcțiile bazate pe AI, inclusiv AI Mode, oferă răspunsuri direct în paginile cu rezultate, ceea ce reduce numărul persoanelor care ajung pe site-urile externe. Astfel, platformele care depindeau de traficul din căutări pierd o parte din vizitatorii care înainte accesau direct paginile lor.