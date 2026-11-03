Cercetătorii MIT au descoperit o nouă metodă de a construi materiale inteligente. Tehnologia ar putea transforma electronica și medicina
Viitorul tehnologiei ar putea depinde nu doar de descoperirea unor substanțe complet noi, ci și de modul în care sunt organizate materialele deja cunoscute. La scară microscopică, chiar și modificările foarte mici ale structurii pot produce diferențe importante în comportamentul unui material. Pornind de la această idee, o echipă de cercetători a demonstrat că nanoparticulele pot fi asamblate printr-o metodă care contrazice o regulă acceptată de mult timp în domeniu.
Potrivit unui studiu prezentat de Massachusetts Institute of Technology (MIT), pe 2 noiembrie 2026, oamenii de știință au dezvoltat o tehnică prin care nanoparticulele pot forma structuri complexe folosind molecule de legătură extrem de flexibile. Rezultatele, publicate în revista Nature Materials, ar putea contribui la dezvoltarea unor materiale personalizate pentru electronică, medicină, producerea energiei și alte domenii.
Cum au schimbat cercetătorii regulile construirii materialelor
Nanoparticulele sunt structuri extrem de mici, ale căror dimensiuni sunt măsurate în nanometri. Datorită proprietăților lor fizice și chimice, acestea pot fi utilizate în numeroase aplicații, de la dispozitive electronice până la sisteme pentru transportul medicamentelor în organism.
Una dintre dificultățile majore întâmpinate de cercetători este controlarea modului în care nanoparticulele se conectează între ele. Structura finală influențează proprietățile materialului, iar organizarea precisă a unor asemenea componente nu este deloc simplă.
În mod tradițional, specialiștii au încercat să obțină structuri ordonate folosind molecule de legătură rigide. Ideea era că stabilitatea conexiunilor permite controlarea direcției în care particulele se asamblează.
Echipa MIT a decis însă să investigheze abordarea opusă. În loc să limiteze mișcarea moleculelor de legătură, cercetătorii le-au permis să se îndoaie și să își modifice poziția în funcție de mediul înconjurător.
Rezultatele au arătat că această flexibilitate poate fi folosită pentru a controla numărul de conexiuni dintre nanoparticule și pentru a produce structuri care nu fuseseră obținute anterior prin metodele tradiționale.
Rob Macfarlane, profesor în cadrul Departamentului de Știința și Ingineria Materialelor de la MIT, a explicat că abordarea contrazice o convingere răspândită în domeniu de aproximativ două decenii: aceea că moleculele de legătură trebuie să fie rigide pentru ca procesul de asamblare să funcționeze corect.
Ce rol au moleculele flexibile și sarcinile electrice
Noua metodă utilizează molecule numite liganzi, care sunt atașate la suprafața nanoparticulelor. Acestea au capete încărcate electric, unele pozitiv, altele negativ.
Sarcinile electrice opuse se atrag, iar moleculele flexibile se pot îndoi pentru a realiza conexiunile dintre particule. În acest fel, structura rezultată nu mai depinde exclusiv de orientarea inițială a legăturilor.
Cercetătorii au demonstrat că pot modifica organizarea nanoparticulelor prin ajustarea dimensiunii acestora și a lungimii moleculelor de legătură.
Un avantaj important este posibilitatea obținerii unor structuri mai puțin dense, în care particulele nu sunt înghesuite într-o configurație compactă. Aceste aranjamente pot avea proprietăți diferite față de materialele produse prin metodele convenționale.
Experimentele au permis inclusiv realizarea unor structuri cristaline noi, demonstrând că flexibilitatea moleculară poate deveni un instrument de proiectare a materialelor.
Descoperirea se înscrie într-o direcție mai largă a cercetării moderne, în care oamenii de știință încearcă să controleze proprietățile materialelor prin modificarea structurii lor la scară foarte mică.
Alte proiecte MIT au urmărit dezvoltarea unor materiale avansate pentru senzori și dispozitive electronice, demonstrând cât de importante pot deveni aceste tehnologii pentru produsele viitorului.
De la electronică la medicină, unde ar putea fi folosite noile materiale
Cercetătorii consideră că metoda ar putea avea aplicații în fotonică, domeniul care studiază și utilizează lumina, dar și în cataliza chimică, electronică, agricultură și medicină.
În cazul dispozitivelor electronice, materialele cu structuri controlate la scară nanometrică ar putea permite dezvoltarea unor componente cu proprietăți adaptate unor funcții specifice.
În medicină, nanoparticulele sunt deja investigate pentru transportul substanțelor active către anumite regiuni ale organismului. Capacitatea de a controla mai precis organizarea lor ar putea oferi noi posibilități pentru proiectarea unor sisteme experimentale.
De altfel, cercetările privind materialele capabile să transporte medicamente reprezintă un domeniu important al științei materialelor, în care sunt investigate numeroase soluții inovatoare.
În alte aplicații, structurile realizate din nanoparticule ar putea contribui la îmbunătățirea unor procese chimice sau la dezvoltarea unor materiale cu proprietăți optice speciale.
Totuși, cercetarea MIT nu prezintă un produs comercial gata de utilizare. Oamenii de știință au demonstrat, în primul rând, o nouă metodă de asamblare și control structural, iar aplicațiile practice vor necesita investigații suplimentare.
De ce este importantă descoperirea pentru viitorul tehnologiei
Unul dintre obiectivele majore ale științei materialelor este dezvoltarea unor structuri ale căror proprietăți pot fi stabilite încă din etapa de proiectare.
În loc să descopere întâmplător un material cu anumite caracteristici, cercetătorii urmăresc să controleze componentele sale fundamentale pentru a obține comportamentul dorit.
Metoda dezvoltată la MIT oferă o posibilă cale către această flexibilitate de proiectare. Prin modificarea unor parametri relativ simpli, precum dimensiunea nanoparticulelor sau lungimea moleculelor de legătură, oamenii de știință pot influența arhitectura finală a materialului.
În același timp, rămâne de stabilit dacă tehnica poate fi aplicată eficient la scară industrială și ce avantaje concrete va oferi față de metodele deja utilizate.
MIT a prezentat anterior și alte tehnologii bazate pe proprietățile unor materiale inovatoare, inclusiv sisteme capabile să extragă apă potabilă din atmosferă.
Noua descoperire arată că, uneori, progresul nu presupune inventarea unei componente complet diferite, ci schimbarea modului în care aceasta interacționează cu celelalte. La dimensiuni de ordinul nanometrilor, o asemenea modificare poate deschide posibilități pentru materiale și tehnologii care astăzi există doar în laboratoarele de cercetare.