Cercetătorii MIT au descoperit o nouă metodă de a construi materiale inteligente. Tehnologia ar putea transforma electronica și medicina

Cum au schimbat cercetătorii regulile construirii materialelor

Nanoparticulele sunt structuri extrem de mici, ale căror dimensiuni sunt măsurate în nanometri. Datorită proprietăților lor fizice și chimice, acestea pot fi utilizate în numeroase aplicații, de la dispozitive electronice până la sisteme pentru transportul medicamentelor în organism.

Una dintre dificultățile majore întâmpinate de cercetători este controlarea modului în care nanoparticulele se conectează între ele. Structura finală influențează proprietățile materialului, iar organizarea precisă a unor asemenea componente nu este deloc simplă.

În mod tradițional, specialiștii au încercat să obțină structuri ordonate folosind molecule de legătură rigide. Ideea era că stabilitatea conexiunilor permite controlarea direcției în care particulele se asamblează.

Echipa MIT a decis însă să investigheze abordarea opusă. În loc să limiteze mișcarea moleculelor de legătură, cercetătorii le-au permis să se îndoaie și să își modifice poziția în funcție de mediul înconjurător.

Rezultatele au arătat că această flexibilitate poate fi folosită pentru a controla numărul de conexiuni dintre nanoparticule și pentru a produce structuri care nu fuseseră obținute anterior prin metodele tradiționale.

Rob Macfarlane, profesor în cadrul Departamentului de Știința și Ingineria Materialelor de la MIT, a explicat că abordarea contrazice o convingere răspândită în domeniu de aproximativ două decenii: aceea că moleculele de legătură trebuie să fie rigide pentru ca procesul de asamblare să funcționeze corect.

Ce rol au moleculele flexibile și sarcinile electrice

Noua metodă utilizează molecule numite liganzi, care sunt atașate la suprafața nanoparticulelor. Acestea au capete încărcate electric, unele pozitiv, altele negativ.