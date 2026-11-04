Ai cumpărat un produs care s-a ieftinit a doua zi? Când poți recupera diferența de preț

Primul pas este să verifici politica magazinului valabilă pentru achiziția ta. Unele programe comerciale pot acoperi reducerile ulterioare ale aceluiași retailer, în timp ce altele se referă exclusiv la prețuri mai mici găsite la concurență.

Contează termenul în care trebuie depusă cererea, produsele eligibile și forma în care se acordă suma. Restituirea în cont, numerarul și voucherul sunt variante diferite, iar regulamentul trebuie verificat înainte să presupui că vei primi banii înapoi.

Dacă magazinul nu are un asemenea program, îi poți solicita totuși o ajustare comercială. Acceptarea cererii depinde însă de comerciant, în lipsa unui angajament aplicabil achiziției respective.

Cum funcționează garanțiile de preț ale comercianților

Un exemplu este serviciul „2x Diferența” oferit de Altex, care permite solicitarea dublului diferenței atunci când același produs este găsit mai ieftin la un concurent eligibil. Programul are propriul regulament și nu trebuie confundat cu o obligație impusă tuturor magazinelor.

Printre condițiile publicate se numără identificarea aceluiași brand și cod de produs, asocierea achiziției cu un cont de client și respectarea termenului de șapte zile calendaristice. Oferta concurentului trebuie să îndeplinească și cerințe privind disponibilitatea în stoc, menținerea prețului și condițiile de comercializare.

Comparația poate ține cont inclusiv de transport, reduceri și servicii asociate. De aceea, două oferte care par identice la prima vedere nu sunt neapărat comparabile potrivit regulamentului.

Păstrează factura, confirmarea comenzii și capturi datate ale ofertei mai ieftine, împreună cu linkul acesteia. Trimite cererea prin canalul indicat de comerciant, deoarece simpla observare a reducerii nu înlocuiește solicitarea de rambursare.