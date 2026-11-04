Ai cumpărat un produs care s-a ieftinit a doua zi? Când poți recupera diferența de preț
Dacă produsul cumpărat ieri este mai ieftin astăzi, magazinul nu are o obligație legală generală să îți restituie diferența. Poți recupera suma dacă retailerul oferă o politică de ajustare a prețului sau o garanție de preț și îndeplinești condițiile acesteia. Pentru cumpărăturile online există și dreptul de retragere, însă acesta presupune renunțarea la achiziție și returnarea produsului, nu păstrarea lui cu rambursarea automată a diferenței.
Când poți cere magazinului diferența de preț
O reducere apărută după cumpărare nu modifică automat prețul achitat. Dacă ai plătit 2.000 de lei pentru un televizor, iar a doua zi același magazin îl vinde cu 1.800 de lei, simpla ieftinire nu îți dă, prin ea însăși, dreptul să primești înapoi 200 de lei.
Primul pas este să verifici politica magazinului valabilă pentru achiziția ta. Unele programe comerciale pot acoperi reducerile ulterioare ale aceluiași retailer, în timp ce altele se referă exclusiv la prețuri mai mici găsite la concurență.
Contează termenul în care trebuie depusă cererea, produsele eligibile și forma în care se acordă suma. Restituirea în cont, numerarul și voucherul sunt variante diferite, iar regulamentul trebuie verificat înainte să presupui că vei primi banii înapoi.
Dacă magazinul nu are un asemenea program, îi poți solicita totuși o ajustare comercială. Acceptarea cererii depinde însă de comerciant, în lipsa unui angajament aplicabil achiziției respective.
Cum funcționează garanțiile de preț ale comercianților
Un exemplu este serviciul „2x Diferența” oferit de Altex, care permite solicitarea dublului diferenței atunci când același produs este găsit mai ieftin la un concurent eligibil. Programul are propriul regulament și nu trebuie confundat cu o obligație impusă tuturor magazinelor.
Printre condițiile publicate se numără identificarea aceluiași brand și cod de produs, asocierea achiziției cu un cont de client și respectarea termenului de șapte zile calendaristice. Oferta concurentului trebuie să îndeplinească și cerințe privind disponibilitatea în stoc, menținerea prețului și condițiile de comercializare.
Comparația poate ține cont inclusiv de transport, reduceri și servicii asociate. De aceea, două oferte care par identice la prima vedere nu sunt neapărat comparabile potrivit regulamentului.
Păstrează factura, confirmarea comenzii și capturi datate ale ofertei mai ieftine, împreună cu linkul acesteia. Trimite cererea prin canalul indicat de comerciant, deoarece simpla observare a reducerii nu înlocuiește solicitarea de rambursare.
Citește și: Regulile de retur de Black Friday, explicate simplu. Când ai 14 zile să te răzgândești și cine plătește curierul
Ce poți face dacă ai cumpărat produsul online
Pentru contractele încheiate la distanță, articolul 9 din OUG nr. 34/2014 prevede, ca regulă, 14 zile pentru retragere fără justificarea deciziei. La cumpărarea unui produs, termenul se calculează, în mod obișnuit, de la primirea acestuia.
Poți folosi acest drept chiar dacă produsul funcționează, cu respectarea condițiilor și excepțiilor legale. După comunicarea retragerii, bunul trebuie trimis înapoi în cel mult 14 zile, potrivit articolului 14.
Retragerea înseamnă desfacerea achiziției inițiale. Dacă dorești apoi să cumperi produsul la prețul redus, faci o nouă achiziție, supusă prețului și stocului disponibile atunci.
Calculează și eventualele costuri de retur înainte să alegi această variantă. Ele pot reveni cumpărătorului dacă a fost informat corespunzător, iar folosirea produsului peste ceea ce este necesar pentru verificarea naturii, caracteristicilor și funcționării poate atrage răspunderea pentru diminuarea valorii.
Există și produse exceptate de la retragere, conform articolului 16, precum bunurile personalizate sau anumite produse sigilate de igienă, după desigilare. Reducerea ulterioară a prețului nu înlătură aceste excepții.
Citește și: Black Friday 2025 – cum returnezi produsele, detaliile importante despre garanție. Ce drepturi ai în România când cumperi ceva
Ce se schimbă dacă ai cumpărat dintr-un magazin fizic
Pentru un produs fără defecte cumpărat direct din magazin, nu există același drept general de retragere în 14 zile doar pentru că te-ai răzgândit. Returul poate fi acceptat prin politica voluntară a comerciantului, cu termenele și condițiile anunțate de acesta.
Așadar, verifică separat politica de retur și garanția de preț. Prima poate permite returnarea produsului, iar a doua poate permite recuperarea unei diferențe fără renunțarea la cumpărare, dacă sunt îndeplinite cerințele programului.