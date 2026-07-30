Transpirația de pe deget ar putea transforma inelele inteligente: dispozitivul care urmărește glucoza fără recoltare de sânge

Inelul extrage singur transpirația de pe deget

Utilizatorul nu trebuie să alerge sau să facă exerciții pentru a produce transpirația necesară analizei. CHARM folosește un hidrogel osmotic, un material moale care creează o diferență de presiune și atrage lent lichidul prin suprafața pielii.

Principiul este comparabil cu deplasarea apei din sol spre frunzele unei plante. Transpirația colectată este direcționată prin canale foarte mici către o serie de senzori electrochimici instalați în interiorul inelului.

Sistemul poate detecta șase biomarkeri: glucoză, cetone, acid ascorbic sau vitamina C, acid uric, lactat și alcool. Din cauza limitărilor electrice ale prototipului, cel mult patru dintre aceștia pot fi urmăriți simultan. Datele sunt procesate de componentele integrate și trimise wireless către o aplicație instalată pe telefon.

Este un pas important față de generația actuală de dispozitive. Produse precum Galaxy Ring și alte inele pentru monitorizarea sănătății urmăresc pulsul, temperatura pielii, mișcarea, oxigenul din sânge și calitatea somnului. Ele nu analizează însă direct moleculele din fluidele corpului.

Glucoza și cetonele au fost comparate cu aparate comerciale

Cercetătorii au testat inelul atât pe voluntari sănătoși, cât și pe persoane cu diabet de tip 1. Valorile glucozei obținute din transpirație au fost comparate cu cele înregistrate de sisteme comerciale de monitorizare continuă a glucozei.

Măsurătorile cetonelor au fost comparate cu rezultatele unor aparate care analizează sângele. Autorii afirmă că valorile oferite de prototip au urmărit îndeaproape schimbările observate de dispozitivele medicale existente.

Monitorizarea simultană a glucozei și cetonelor ar putea fi utilă în special pentru persoanele cu diabet. Cetonele pot crește atunci când organismul începe să folosească grăsimea drept sursă principală de energie. În anumite situații, nivelurile ridicate pot semnala un risc de cetoacidoză diabetică.