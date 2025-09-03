Cele mai bune aplicații și gadgeturi care te ajută să îți ții diabetul sub control

Gestionarea diabetului de tip 2 a devenit mai ușoară ca niciodată datorită progreselor în tehnologie. Dacă în trecut pacienții erau nevoiți să se bazeze exclusiv pe glucometre clasice și pe notițe scrise de mână, astăzi dispozitivele inteligente și aplicațiile mobile oferă o imagine de ansamblu mult mai clară asupra sănătății zilnice.

Printre cele mai utile soluții se numără inelul Oura, un gadget de monitorizare a stilului de viață, și biosenzorul Stelo, un dispozitiv portabil care măsoară glicemia în timp real. Împreună, acestea pot transforma modul în care o persoană cu diabet își gestionează boala.

Oura Ring, monitorizare completă a sănătății și recuperării zilnice

Oura Ring, aflat deja la a patra generație, este unul dintre cele mai populare wearables de pe piață.

Deși pare un simplu inel, în interior ascunde o tehnologie complexă care măsoară peste 20 de parametri diferiți, de la ritmul cardiac și nivelul de stres, până la calitatea somnului și temperatura corporală.

Aplicația Oura, disponibilă pentru iOS și Android, centralizează aceste date și oferă scorul zilnic de „Readiness”, un indicator între 0 și 100 care arată cât de pregătit este corpul pentru o nouă zi.

Scorul ia în calcul somnul, activitatea fizică, obiceiurile alimentare și alți factori. De exemplu, cine mănâncă mese bogate sau consumă alcool seara târziu va observa că recuperarea este mai lentă, iar scorul scade.

O caracteristică deosebit de utilă pentru diabetici este integrarea recentă cu Stelo, prin care aplicația poate corela datele despre somn și activitate cu variațiile glicemiei. Astfel, utilizatorul poate observa în timp real impactul meselor și al exercițiilor asupra nivelului de zahăr din sânge.

Stelo Biosensor, monitorizare continuă a glicemiei fără înțepături

Stelo este un biosenzor creat de compania Dexcom, cunoscută pentru sistemele de monitorizare a glicemiei.

Diferența majoră este că Stelo se eliberează fără rețetă și poate fi folosit de oricine dorește să-și urmărească nivelul de zahăr din sânge.

Dispozitivul, de dimensiunea unei monede, se aplică pe piele cu ajutorul unui aplicator automat și măsoară glicemia la fiecare 15 minute, potrivit How to Geek.

Avantajele sunt multiple: utilizatorii nu mai trebuie să își înțepe degetele de mai multe ori pe zi, datele sunt colectate constant, iar aplicația Stelo afișează grafice și rapoarte clare despre variațiile glicemiei.

Fiecare senzor are o durată de 15 zile, iar costul este de aproximativ 50 de dolari bucata, ceea ce îl face accesibil comparativ cu alte soluții medicale similare.

În plus, Stelo nu doar înregistrează valorile glicemiei, ci permite și notarea meselor sau a activităților fizice, pentru ca utilizatorul să observe corelațiile directe dintre stilul de viață și fluctuațiile zahărului.

O combinație puternică pentru controlul diabetului

Folosite împreună, Oura Ring și Stelo Biosensor oferă o imagine completă asupra sănătății zilnice. Datele legate de somn, activitate și ritm cardiac se suprapun cu măsurătorile glicemiei, oferind utilizatorului recomandări personalizate.

De exemplu, dacă o plimbare duce la scăderea rapidă a glicemiei, aplicațiile pot semnala riscurile și ajuta la ajustarea programului de masă.

Chiar dacă investiția nu este mică (inelul Oura costă de la 349 de dolari, iar senzorii Stelo pot ajunge la peste 1.000 de dolari anual), pentru mulți pacienți această combinație merită.

Ea reduce disconfortul zilnic, oferă un control mai bun asupra diabetului și, cel mai important, ajută la menținerea valorilor A1C în limite normale.